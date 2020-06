Pořadatelům se do havlovického sportovního areálu povedlo přilákat šestnáctku mužstev, která navíc již vědí, s kým se popasují v základních skupinách.

Ve skupině se potkají HC THC Hvozdec, FC Sychrov, RB Chlumec nad Cidlinou a Hokejky Trutnov. V béčku budou o co nejlepší výchozí pozici pro vyřazovací boje usilovat HAFA Havlovice, Sůl a pepř Česko, Jokr club Praha a Young Ballers Letňany. Skupina C nabídne šest vzájemných soubojů čtveřice FC Zličín, Da Giorgio Semilsko, Švery team Trutnov a Pub gól Jelenia Góra. No a v posledním déčku na sebe narazí Dycky Hajnice, Kodymka Praha, FC Cuba Libre Trutnov a Sudety Soldierzz Jablonec nad Nisou.

Po odehrání čtyřiadvaceti duelů následuje play off, jež v odpoledních hodinách vyvrcholí zápasem o bronz a nejočekávanějším finále.

Vše odstartuje v 7.30 ráno, hrát se bude na dvou hřištích a triumf z minulého roku bude obhajovat parta říkající si Sůl a pepř Česko.

Tradičním HAPO ale turnajová sezona teprve začne. Hned o týden později se v Libotově u Dvora Králové nad Labem koná další ročník Libotov cupu a v sobotu 27. července hostí Bílá Třemešná Dubina cup. Obě tato klání mají naplněnu kapacitu dvaceti účastníků a druhý jmenovaný turnaj navíc okoření start hned několika českých hokejistů z NHL!