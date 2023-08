Právě posledně jmenovaný svůj střelecký účet rozepsal jako první (4. minuta) a pro Krkonošský deník se za uplynulý víkend stal Kanonýrem deníku. Už tuto sobotu se Jan Jákl (29) pokusí na svůj hattrick navázat ve šlágru dalšího kola, kdy jeho tým na vlastním stadionu přivítá úřadujícího přeborníka Spartak Hajnice.

Honzo, zdá se, že vstup do sezony jste si nemohl představit lépe, je to tak?

Tak určitě, vstoupit do nového ročníku výhrou je vždycky super a vůbec na hřišti Starých Buků, kde to soupeři nikdy nemají jednoduché.

Převažuje radost z hattricku nebo tříbodového zisku týmu?

Fotbal je týmový sport, takže určitě převažuje radost ze tří bodů do tabulky. Hattrick už je jenom třešničkou za tímto pro nás povedeným zápasem.

Jan JáklZdroj: Renata JírováJak jste naznačil, ve Starých Bukách to váš tým neměl jednoduché. Jak jste zápas, ve kterém jste museli otáčet skóre, viděl?

Jak už jsem říkal, na tamním hřišti to nikdy není jednoduché a vůbec, když náš tým přijel k utkání s výrazně okleštěnou sestavou. Trenéři před víkendem museli přemlouvat i kluky, kteří už s námi netrénují a normálně nenastupují. Vypadlo nám pro tento zápas pár důležitých hráčů ze sestavy, ale nedá se nic dělat, musíme si zvykat a hledat jiné řešení.

Ve 4. minutě jste otevíral skóre, ve druhé půli pak vyrovnával na 2:2 a nakonec pečetil výhru čtvrtou trefou. Jak byste jednotlivé branky popsal?

Tak první trefa se povedla, byla to střela na vzdálenější tyč a brankář se jen marně natahoval. Druhou branku na 2:2 mi dobře naservíroval spoluhráč, krásná přípravka do malého vápna a pro mě už bylo gólové zakončení povinností. A poslední gól mi zase pro změnu daroval brankář soupeře, který mi při špatné rozehrávce, kdy stál mimo bránu, přihrál do nohy a zakončení do odkryté brány už nebylo problémem.

Sokol loni skončil v okresním přeboru se sedmdesáti body třetí o bod za Spartakem Hajnice. Co chybělo k tomu, abyste soutěž vyhráli?

Minulá sezona, to z naší strany byla skutečně jízda. Jediné, co chybělo k tomu, abychom zvedli nad hlavu pohár pro mistra, bylo porazit doma vedoucí Hajnici. To byl ten jediný zápas v jarní části sezony, který hodně bolel. Šlo tam o všechno, my ale doma prohráli a museli se nakonec smířit s konečný třetím místem. Navíc jak říkáte o jediný bod, což taky zamrzelo.

Právě proti obhájci prvenství se představíte už tuto sobotu. Jaký očekáváte zápas a na co byste rád přilákal fanoušky obou mužstev?

Očekávám znovu vyrovnaný zápas, ve kterém je potřeba bodovat. Myslím si, že stejně jako v minulé sezoně, se znovu budeme s Hajnicí přetahovat o vrchní umístění v tabulce. Proto bych fanoušky pozval na jeden z nejvyrovnanějších duelů, které tuto sezonu mohou u nás na Dubině vidět. Ke všemu se očekává slunečné počasí a doufám, že bude k vidění i dost branek, samozřejmě hlavně do sítě našeho soupeře (usmívá se).

Jan Jákl (vlevo) právě uniká obráncům v jarním souboji na půdě žacléřského Baníku.Zdroj: Groundhopping Wlkp.

V posledním měření sil obou soupeřů jste byl spolu s hostujícím Martinem Krulišem po vzájemné potyčce vyloučen. Jak je na tom roztržený dres, už jej někdo sešil?

Jak už jsem říkal, byl to na konci jara zápas o všechno a v takovém emoce pracují naplno. Ke sportu to i patří a myslím, že třeba diváci si v tomto ohledu přišli na své. A jak je na tom dres? Ani nevím, od té doby jsem ho neviděl (směje se). Vypadá to ale, že pro novou sezonu obdržíme brzy novou sadu dresů, takže ta moje roztržená jedenáctka chybět nebude.

Hrát se nejspíš bude v pořádném horku. Máte rád podobné počasí nebo si fotbal užíváte víc například v dešti?

Ve vedru se hrálo už ve Starých Bukách, ale takovéto počasí asi netěší nikoho, kdo v tom musí hodinu a půl podávat co nejlepší výkon. Je to hodně náročné na fyzičku, což bude v sobotu určitě taky rozhodovat. Osobně mám nejraději nějaký ten zlatý střed - ani vedro, ale ani podmáčené hřiště.