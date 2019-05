Žacléř – Lánov 3:2 (2:2)

V pořádné drama se proměnil duel, od kterého se očekávala jednoznačná záležitost. Jenže Baník do utkání vkročil prachbídně a v úvodní čtvrthodině jej dvěma góly potrestal lánovský kanonýr Havránek. Ještě do přestávky odpověděl dvěma góly nejlepší střelec přeboru Kovačík a pár minut po pauze rozhodl o výhře favorita Fidranský.

Branky: 29. a 33. z pen. Kovačík, 54. Fidranský – 5. a 14. Havránek. Rozhodčí: J. Petrů. ŽK: 1:4. Diváci: 92.

Mladé Buky – Rudník 2:8 (2:1)

Do Buků dorazil druhý tým tabulky, zároveň však mužstvo, které na jaře nepodává přesvědčivé výkony. Po prvním poločase nic nenasvědčovalo tomu, že tentokrát bude vše jinak. Domácí vedli 2:1, po pauze ale jakoby se z hostující kabiny vrátil jiný tým. Rudničtí stihli do sítě soupeře za 45 minut nasázet sedm (!) branek a dirigováni čtyřgólovým Jakubem Frýbou dokráčeli k vysokému vítězství.

Branky: 8. Kancok z pen., 13. Jakub Spurný – 10. a 70. Balog, 56., 58., 69. a 82. Frýba, 62. Kaprál, 80. Kučeravý. Rozhodčí: Gottwald. ŽK: 3:3. Diváci: 100.

Rtyně – Vítězná 2:1 (2:0)

Vcelku pohledný duel nabídl řadu gólových příležitostí už v první poločase. Oba brankáři byli pozorní, na dvě situace ale ten hostující přece jen neměl nárok. Poprvé do domácí špílmachr Černý překonal ranou z dvaceti metrů, podruhé chvíli před pauzou individuální akcí. Ve druhé půli hosty v náporu přibrzdilo vyloučení Hlavatého. Přesto stihli Plchem snížit, ale na lepší výsledek už nedosáhli.

Branky: 20. a 38. R. Černý – 83. Plch. Rozhodčí: Seidel. ŽK: 4:2. ČK: 0:1 (78. Hlavatý). Diváci: 85.

Poříčí u Trutnova – Trutnov C 4:2 (1:1)

Atraktivní derby nabídlo v prvním poločase dva góly do prázdné branky. Domácímu Machalíkovi ji nabídl skvělou přihrávkou spoluhráč Chaloupka, vyrovnání Kárníkovi zase doslova daroval brankář soupeře. Ten měl podíl i na druhé inkasované brance svého mužstva. Ta už ale Poříčské mrzet nemusela. To proto, že padla v 88. minutě, kdy už domácí vedli 4:1. V rozmezí od 50. do 53. minuty se totiž trefili Chaloupka, Janas i Brus.

Branky: 16. Machalík, 50. Chaloupka, 52. Janas, 53. Brus – 30. Kárník, 88. Karmáček. Rozhodčí: Kuric. Hráno bez karet. Diváci: 50.

Volanov – Strážné 1:1 (0:0), penalty 3:2

V roli favorita se v trutnovském předměstí představili hráči Strážného a nebýt mizerné koncovky, mohli si domů odvézt tři body. Jenže hosté ze svých šancí dokázali proměnit jen tu Mikinovu z 55. minuty. Soupeř však po rohovém kopu srovnal a nakonec byl šikovnější i v penaltovém rozstřelu.

Branky: 71. Šauer – 55. Mikina. Rozhodčí: Lebeda. Hráno bez karet. Diváci: 40.

Janské Lázně – Libeč 0:0, penalty 2:0

Utkání dvou tabulkových sousedů skončilo bezbrankovou remízou. Ani velkých šancí k vidění moc nebylo. Ve hře přece jen aktivnější hosté pak svůj zmar dokonali v penaltovém rozstřelu, kdy si ani jednou nepřišli na gólmana Davida Bernasinského.

Rozhodčí: A. Havlík. Hráno bez karet. Diváci: 52.

Hajnice – Podhůří 2:2 (0:0), penalty 2:1

V bitvě třináctého celku tabulky s dvanáctým čekali diváci na první změnu stavu celou hodinu. Pak ale domácí fotbalisté během jediné minuty dvakrát skórovali a vykročili za třemi body. Hosté ale v závěrečné čtvrthodině zabrali, dokázali dokonce vyrovnat a kapitulovali až v penaltové loterii.

Branky: 60. Poláček z pen., 61. Linhart – 75. Holas, 90. Jirků. Rozhodčí: P. Šolc. ŽK: 0:2. Diváci: 45.

Aktuální tabulka:

1. Žacléř 21 20 1 0 0 95:10 62

2. Rudník 21 13 3 2 3 75:44 47

3. Vítězná 21 10 2 5 4 50:31 39

4. Poříčí 21 10 4 0 7 50:35 38

5. Strážné 21 10 2 3 6 57:38 37

6. Rtyně 21 10 1 2 8 52:42 34

7. Volanov 21 8 4 2 7 36:38 34

8. Libeč 21 7 4 4 6 38:34 33

9. Janské Lázně 21 7 3 2 9 26:43 29

10. Mladé Buky 21 7 3 0 11 42:62 27

11. Trutnov C 21 6 1 1 13 28:51 21

12. Podhůří 21 3 3 4 11 24:67 19

13. Hajnice 21 1 2 6 12 24:61 13

14. Lánov 21 2 0 2 17 37:78 8

MUŽSTVO KOLA - TJ Rudník

Na jaře to z pohledu druhého celku tabulky zatím není ono. Utkání na hřišti Mladých Buků ale tým zvládl skvěle. Především druhý poločas.



BOREC KOLA - Jakub Frýba

Koho jiného zvolit než střelce čtyř branek do sítě Mladých Buků. Dvacetiletý borec je stihl během pouhých 26 minut druhé půle.



SMOLAŘI KOLA - SK Spartak Hajnice

Výhru měli proti Podhůří na dosah. Ještě 15 minut před koncem vedli 2:0 a vyrovnat si nechali v nastaveném čase. Alespoň penalty jim pak vyšly.

BANÍK MŮŽE (BUDE) UŽ ZA TÝDEN SLAVIT

Vyšlo to nejlépe, jak mohlo. Pět kol před koncem okresního přeboru má v čele tabulky žacléřský Baník patnáctibodový náskok na druhý Rudník. Postupovou jistotu ale ještě nemá. I když… na podzim Baník šlágr prvního s druhým ovládl jednoznačným výsledkem 8:1! Aby i po příštím kole živil Rudník byť jen teoretickou naději na konečnou první příčku, musel by doma lídra rozstřílet rozdílem minimálně sedmi branek.