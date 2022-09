Tři dny na to se parádnímu střeleckému výkonu přiblížil forward Volanova MARTIN VOTAVA. Třicetiletý borec nasázel pět branek do sítě Svobody nad Úpou a měrou zásadní se tak přičinil na dosud nejvyšší výhru aktuálního soutěžního ročníku. Úřadující přeborník totiž duel vyhrál 11:1.

Hajnický kolotoč v úpickém azylu. Krutě naděloval také obhájce z Volanova

Martine, rozdílem deseti branek se v okresním přeboru nevyhrává každý den. Co bylo hlavními příčinami tak divokého výsledku?

To máte pravdu, a zvlášť v našem případě (usmívá se). Ale hlavní příčinou bylo asi to, že nám to soupeř docela usnadnil. Měli jsme na všechno dost času, prostoru, bylo tam hodně náběhů za obranu, ze kterých taky padlo pár gólů. A za druhé asi to, že nám tam spadlo skoro všechno, na co jsme sáhli. Navíc jsme toho ještě dost zahodili, hlavně tedy já, což ještě teď od spoluhráčů poslouchám (směje se). Proto výsledek mohl být ještě „divočejší“.

Martin VotavaZdroj: Veronika FiebigerováVy jste přitom v předchozím utkání vyšli střelecky naprázdno, když jste smolně padli na hřišti Rtyně v Podkrkonoší. Co se tehdy v zápase tolik nepovedlo?

Nevytvořili jsme si moc šancí. A když už tam něco bylo, tak to šlo kousek od brány nebo to soupeř odvrátil. Celkově si myslím, že to byl spíš remízový zápas.

V loňské sezoně se Volanovu podařilo okresní přebor vyhrát. Jak moc jste po titulu přeborníka toužili a jak jste úspěch oslavili?

Řekl bych, že ta touha byla velká a že jsme pro to udělali maximum. Hlavně výhra na horké třemešenské půdě na Dubině byla možná jedna z nejdůležitějších v naší dlouhé cestě na vrchol.

Váš tým si zajistil právo postupu do krajské soutěže I. B třídy. Proč klub nakonec možnosti postupu nevyužil?

To bylo velké téma. Nakonec jsme se museli sejít, říct si všechna pro a proti. Ve výsledku jsme hlasovali, což byl ten rozhodující faktor. Dalšími důvody byly třeba peníze, zázemí, počet hráčů a tak dále. Bylo tam víc důvodů, proč jsme se rozhodli zůstat v okrese.

Pyšníte se zkušeným kádrem, ten se přes léto navíc moc nezměnil. Znamená to, že i letos má FK Volanov ambice nejvyšší?

Určitě chceme zase bojovat o příčky nejvyšší, nicméně asi už to nebude tak jednoduché, jako minulou sezonu. Třeba i zásluhou mužstev, jako jsou Hajncie, Kocbeře či Žacléř, šla kvalita soutěže o něco výš.

Které týmy by podle vás měly být nejsilnější konkurencí a koho osobně tipujete na vítězství v soutěži?

Budou to rozhodně právě ty tři zmiňované celky v předešlé otázce. K tomu lze navíc přičíst tradiční soupeře jako jsou Bílá Třemešná, Hostinné, Staré Buky nebo Mladé Buky.

Vrátím se k vašemu víkendovému střeleckému výkonu. Pět branek za zápas, povedlo se vám to už někdy předtím?

Ve Volanově ještě určitě ne, tam jsme všichni rádi, když dám aspoň jeden gól (smích). Ale ve Chvalči, kde jsem hrál dříve, se mi tohle povedlo asi dvakrát nebo třikrát.

Momentka z pohárového utkání Volanova proti Bohuslavicím nad Úpou (4:0).Zdroj: Veronika Fiebigerová

Loni jste za celou sezonu nastřílel tucet branek, nyní už jich máte na kontě šest. Na kolik si tedy věříte?

To je dobrá otázka. Samozřejmě bych jich chtěl nastřílet co nejvíc, když by tam byl každý zápas aspoň jeden, tak se zlobit nebudu, protože šance na to určitě jsou. Jen to jejich proměňování u mě maličko pokulhává.

V rubrice Kanonýr víkendu se ptám pokaždé: který z pěti gólů byl nejpovedenější? Jak byste své trefy popsal?

Nejpovedenější byl určitě ten poslední. Šlo o střelu asi z hranice velkého vápna skoro do šibenice, takhle se trefím vždycky tak jednou za sezonu. A k těm ostatním: první gól bodlem tečovaný o bránícího hráče, druhý byla dorážka z malého vápna do prázdné brány, třetí trefa byla také střela do prázdné brány po skvělé práci Holase (spoluhráč Jiří Holas – pozn. aut.), u čtvrté jsem dostal balón do sprintu za obranu a snažil se to dát na zadní tyč. Nicméně já nedávám úplně hezké góly, jsem spíš takový doklépávač.

Věrní příznivci VolanovaZdroj: Veronika FiebigerováMáte vůbec ve Volanově svého dvorního nahrávače nebo se považujete za hráče, který si šance vypracuje sám?

Dvorního asi přímo ne, spíš je to podle situace. Nicméně nebýt kluků, tak tolik gólů určitě nemám. Je to velkou měrou jejich zásluha, já už si pak jen někam stoupnu a doklepnu míč do brány.

V dalším kole vás čeká nevyzpytatelné Strážné. S jakým výsledkem budete v sobotu spokojeni a na co byste rád nalákal vaše věrné fanoušky?

Jelikož už teď vím, že budeme fakt moc rádi, když nás bude aspoň jedenáct, tak jakýkoliv slušný výsledek bude vítán. Samozřejmě, že tři body by byly super, ale teprve se na hřišti uvidí. Fanoušky bych rád nalákal na určitě zajímavý zápas s nevyzpytatelnou a asi i překvapivou domácí sestavou, no ale hlavně doufám, že se třemi body na konci.