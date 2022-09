Tenhle tým se vyplatí sledovat. Ještě na jaře bojovali fotbalisté Hajnice o setrvání v okresním přeboru Trutnovska, od podzimu už usilují o postup do krajské soutěže. Jak je to možné? V oddíle vsadili na finanční podporu sponzora, přivedli zkušené fotbalisty a rázem kádr mužstva výrazně převyšuje okresní úroveň.

Jasně, odehrána jsou teprve čtyři kola, už v nich ale Spartak stihl přehrát čtyři soupeře a nastřílel jim dohromady úctyhodných 33 branek. Osm z nich zaznamenal útočník Kristian Šereš a jelikož polovina padla v zatím posledním kole proti Svobodě nad Úpou (13:0), stal se hajnický útočník kanonýrem víkendu.

V rozhovoru pro Krkonošský deník pak sedmadvacetiletý šutér prozradil, kam vedou ambice klubu a jak si momentální formu týmu užívá.

Rekordní nálož. Hajnice nasázela soupeři ze Svobody třináct branek. Šereš čtyři!

Kristiane, váš tým pluje na vítězné vlně. Jak si vy sám užíváte toto období? Je dosud nejlepší ve vaší kariéře?

Vždycky je to dobrý pocit, když se vyhrává. Navíc já osobně prohry moc lehce nenesu, takže se snažím užít si každý zápas, jak se nám teď daří. A jestli je tohle období nejlepší v kariéře? Asi ano, přinejmenším když to vezmu statisticky za poslední čtyři zápasy (usmívá se).

Roky byla Hajnice účastníkem IV. a III. třídy, teď usilujete o postup do kraje. Kde nastal ten zlom a komu za něj vděčíte?

Řekl bych, že zlom nastal, když k nám přišli hráči, kteří mají zkušenosti z vyšších soutěží. Na hřišti je to prostě znát. Vděčíme za to všem lidem, co se o hajnický fotbal starají. Cesta ze čtvrté třídy byla dlouhá a lidí, kteří se na tom podíleli, je hodně. Nebudu raději nikoho jmenovat, abych na jiné nezapomněl.

Není tajemstvím, že se vám připravuje nové zázemí hajnického fotbalového hřiště. Jak se na něj těšíte a kdy si na novém trávníku konečně zahrajete?

Už jako malý kluk jsem doufal, že se ta naše „hajnická sjezdovka“ jednou změní na rovné hřiště, kterému se nebudou soupeři jen posmívat. Na začátku příští sezony se snad už dočkáme a budeme konečně hrát doma.

Aktuální snímek hajnického mužstva.Zdroj: SK Spartak Hajnice

Nyní působíte v úpickém azylu. Je to pro vás velký problém? Zdá se, že ani ne.

Na úpický servis si nemůže snad nikdo stěžovat. Hřiště je pokaždé v super stavu a po té dlouhé době, co už tam jezdím, si tam přijdu trochu jako doma.

V posledním utkání jste zvítězili rekordně 13:0 nad Svobodou. Jaký to byl zápas a odpovídá konečné skóre jeho průběhu?

Zkušenosti hráčů typu Martina Kruliše nebo Standy Řeháka dávají naší hře značný klid a myšlenku, kterou když máte dobrý den, dokážete proměnit v gól. Proti Svobodě se nám to povedlo třináctkrát. Hostující hráči nám ale přesto nedali nic zadarmo a mohli odejít ze hřiště s hlavou vztyčenou. To říkám i přes ten dvouciferný výsledek.

V celém Královéhradeckém kraji napříč všemi soutěžemi dospělých najdete jen jeden tým, který za čtyři odehraná kola nastřílel více branek než podkrkonošská Hajnice. Je jím Olympia Hradec Králové, účastník AM Gnol III. třídy východ na Hradecku. Čtyři výhry s výsledným skóre 41:8 budí respekt, v posledních dvou duelech dokonce Olympia nastřílela neuvěřitelných 30 branek!

Vám osobně se povedlo vstřelit čtyři branky. Která z nich byla nejhezčí a povedlo se vám někdy gólů v jednom zápase i víc?

Jaký z těch gólů byl nejpovedenější, to netuším, hezkých gólů ale dávám málo. Tenhle zápas nebyl výjimkou (směje se). A jestli jsme někdy vstřelil víc branek? Nemyslím si. Vždycky jsem se zastavil nanejvýš na čtyřech, možná někde v dorostu jsem jich dal i víc.

V tabulce střelců soutěže jste nyní druhý za parťákem Martinem Škodou. Troufáte si o dost zkušenějšího borce vyzvat na souboj o pomyslnou střeleckou korunu?

Bylo by samozřejmě hezké porazit takového hráče, jako je Škoďák, ale odehrány jsou zatím jen čtyři zápasy a sezona je vážně dlouhá. Necháme se překvapit, co bude na konci celého ročníku.

Mimochodem, společně s Martinem jste za čtyři kola nastříleli 17 branek. Tolik jich nedalo třináct z patnácti vašich soupeřů. Co na to říkáte?

Naše góly jsou zásluhou celého týmu. Abych se přiznal, tak většinu z mých tref jsem měl naservírovaných jako na podnose od spoluhráčů, takže mě nijak zvlášť netěší, že jsme jich dali zrovna my dva tolik. Spíš mám radost, že celý náš tým funguje tak, jak fungovat má.

Ambice mužstva musí být ty nejvyšší, má vůbec váš tým nějakou slabinu? Potřeboval by nějak posílit?

To je spíš otázka na trenéra, za mě v našem týmu žádnou slabinu nevidím.

Koho vlastně považujete za největšího rivala v soutěži? Který soupeř by vás mohl připravit o postup?

Největším rivalem budou jednoznačně Kocbeře, přece jen je to vesnice hned vedle. Připravit o postup nás ale může kterýkoliv jiný tým. Sezona je teprve na začátku a je před námi spousta zápasů. Týmů, které mohou naši soutěž vyhrát, je hodně.

Nyní vás čeká derby s Vítěznou. Mají se hosté bát podobného přídělu, jaký schytala Svoboda nad Úpou?

Víte jak to je, každý zápas je jiný. Ale samozřejmě věřím, že urveme další tři body. Přece jen i Vítězná platí za našeho rivala, takže čím víc gólů do jejich sítě padne, tím lépe. Byly doby, kdy jsme na jejich hřišti prohráli 0:8, takže by bylo dobré to odčinit.