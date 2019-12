Třídenní fotbalový maraton začne na palubovce trutnovské ZŠ Mládežnická již tento pátek v půl šesté. Finišovat se bude během neděle, vítěz tohoto ročníku by měl být znám po patnácté hodině.

Horňák cup Trutnov | Foto: Miloš Šálek

I pro letošek se podařilo naplnit komplet kapacitu, tj. 30 mužstev v kvalifikaci plus obhájce (Wayne´s team) nasazený přímo do finálové skupiny. Týmy byly nalosovány do šesti skupin (dvě pátek večer, dvě v sobotu dopoledne a dvě odpoledne), postupovat bude vždy vítěz, kterého doplní nejlepší celky z druhých míst. Také tento ročník se mohou fanoušci těšit na kvalitní fotbalová představení, na chuťovky v populárním turnajovém baru a hlavně na příjemnou předvánočně-sportovní atmosféru.