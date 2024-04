Lánov i na jaře zcela suverénní. Střelecky dál řádí svatoňovický snajpr Tyrner

Je to tak. Tamní Sokol nejprve nasázel devět banánů poslednímu celku tabulky Bernarticím, aby o týden později věnoval sedmičku soupeři z Radvanic v Čechách.

Při obou duelech na sebe řádně upozornil suverénně nejlepší střelec soutěže Tomáš Tyrner. Ten se nejprve trefil pětkrát a o šest dní později přidal další čtyři branky. Celkem jich má v sezoně na svém kontě už 32 (!) a stěží se může přihodit, že by jej do konce soutěžního ročníku na čele střelecké tabulky někdo předběhl.

logo TJ SokolZdroj: denik.czTomáši, vstup do jara předvedl váš tým doslova famózní. Může snad za to kvalitní zimní příprava?

Těžko říct (usmívá se). Naše příprava během zimy probíhala v místní tělocvičně, kde jsme se scházeli jednou týdně. Já sám vedle toho ještě chodil na skialpy a sem taj jsem si šel zaběhat.

Na úvod jste se potkali s dvěma tabulkově nejslabšími protivníky. Bylo cílem jim nasázet co nejvíc branek?

Ne to určitě nebylo. Pro nás je spíš důležité vyhrávat vzájemné zápasy se soupeři, kteří jsou nám v tabulce blíž. Ta hlavní utkání nás proto na jaře teprve čekají.

Nyní jste nejofenzivnějším mužstev soutěže. Čekáte střelecky hodně povedenou druhou půlku sezony?

Bylo by to určitě fajn, koho by nebavilo střílet góly a mít z nich se spoluhráči radost. V Malých Svatoňovicích jsme se ale sešli především jako skvělá skupina, která se umí společně odvázat nejen na hřišti během zápasu, ale i mimo hřiště. Pokud budeme vyhrávat a já nějaké góly ještě přidám, budu jenom rád.

Vy sám jste zaznamenal devět tref ve dvou zápasech a dohromady jich na svém kontě máte už úctyhodných dvaatřicet! Na jaké metě se plánujete zastavit?

Tady je potřeba říct, že branky střílím pouze a jen díky krásným přihrávkám mých spoluhráčů. Za to všem klukům z našeho týmu děkuji. Ale že bych měl nějaký střelecký cíl, to nemám, fotbal se hraje na body, nikoliv na vstřelené góly jednotlivce.

V Malých Svatoňovicích si zakládají na skvělé partě. Důkazem budiž fakt, že se Tomáši Tyrnerovi (nahoře druhý zprava) ani nikam jinam nechce a fotbal chce hrát pouze a jen za Studánku.Zdroj: archiv Deníku

Za dospělý tým Malých Svatoňovic vcelku pravidelně nastupujete od sezony 2016/2017 a za tuto dobu jste stihl už 81 soutěžních branek. Máte v merku, kdo v oddíle drží střelecký rekord?

Musím přiznat, že jsem nedávno nad tímto střeleckým rekordem přemýšlel. Věřím, že ho jednou překonám, ale upřímně vůbec nevím, jaká je jeho aktuální hodnota a zda se to vůbec dá někde zjistit.

Osm sezon a zatím 81 branek 2016/2017 – 1 branka

2017/2018 – 3 branky

2018/2019 – 3 branky

2019/2020 – 7 branek

2020/2021 – 9 branek

2021/2022 – 6 branek

2022/2023 – 20 branek

2023/2024 – 32 branek

Vedete s velkým náskokem také střeleckou tabulku III. třídy. Nenadešla doba, kdy by měl Tomáš Tyrner zkusit vyšší soutěž? Například po vzoru svého kamaráda a bývalého spoluhráče Matěje Tišlera?

Popravdě, už jsem i přemýšlel o vyšší třídě, ale jsem rodákem z Malých, prostě Studánka! Navíc jsem u nás v oddíle začal trénovat mladší generaci. Máme tu skvělé zázemí, moc mě tu fotbal baví a chci v tom nadále pokračovat. Takže odpověď zní ne, pokud vyšší soutěž, pak jedině s naším týmem.

TOP střelci III. třídy mužů 32 branek: Tomáš Tyrner (TJ Sokol Malé Svatoňovice)

15 branek: Daniel Haider (TJ Jiskra Horní Maršov)

12 branek: Patrik Múka (TJ Sokol Malé Svatoňovice)

11 branek: Lukáš Hájek, Petr Foubík, Jan Lelek (všichni TJ Lánov) a David Horváth (TJ Jiskra Libeč)

10 branek: Martin Jakoubek (TJ Sokol Prosečné)

Tuto neděli váš tým čeká přímý souboj o bronzovou příčku. Přijede k vám Libeč, na jejímž hřišti jste na podzim prohráli. Berete duel jako odvetu, ve které chcete soupeři porážku vrátit?

Ano, je to přesně tak. Já mám navíc v Libči kolegu z práce, takže je chceme porazit, ať to zase nemusím celý rok poslouchat (smích).

Jak jste se na utkání připravovali a vypsal třeba někdo v kabině prémie před tímto důležitým soubojem?

Připravovali jsme se jako na každý jiný zápas a o žádných prémiích se nikdo nebavil. Ale je to dobrý nápad, asi je před zápasem v kabině vypíšu sám.

Hory, druhý domov Tomáše TyrneraZdroj: archiv fotbalistyUž jste naznačil, že vedle fotbalu máte i další koníčky. Prozraďte jaké to jsou a jak nejradši trávíte svůj volný čas.

Těch koníčků je hodně. Vedle fotbalu určitě horolezectví, cyklistika, běhání, běžky, toho sportovního vyžití je hodně. Po každé z těchto aktivit ale nesmí chybět pivko a u mě je to jednoznačně Krakonoš.

Kdyby se Malým Svatoňovicím naskytla příležitost posunout se do okresního přeboru, měl by oddíl zájem nebo zdejším fotbalistům vyhovuje nejnižší třída?

Pro leckteré by bylo určitě hezké se po pár letech zase vrátit do okresního přeboru, myslím si ale, že v tomto rozpoložení týmu jsme rádi tam, kde momentálně jsme.

Na závěr odbočím od okresní kopané. Ve FORTUNA:LIZE vrcholí boj o titul. Komu fandíte a jak myslíte, že letos bitva o první místo dopadne?

Fandím Slavii a tak odpověď na to, kdo letos vyhraje titul, je jasná. Bude to Slavie, jinak to dopadnou ani nemůže.

Když neběhá po zeleném trávníku, nejradši vyráží na hory. Horolezectví k Tomáši Tyrnerovi patři podobně jako pivo značky Krakonoš.Zdroj: archiv fotbalisty