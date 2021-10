Poslední tři fotbalové víkendy zbývají sehrát účastníkům okresních soutěží mužů a už tuto sobotu a neděli si další celky mohou zajistit účast ve finálových skupinách přeboru a III. třídy. Zatím mají stoprocentní jistotu 1. - 4. místa jen lídři všech čtyř tabulek – tedy Bílá Třemešná, Volanov, Rudník B a Pilníkov.

Okresní přebor, skupina A – Zatímco o postupu Hostinného a Rudníku do elitní skupiny přeboru asi nikdo nepochybuje, o čtvrtou příčku to ve zbývajících kolech může být ještě pořádná mela. Všichni tři kandidáti na tuto pozici v sobotu využijí výhody domácího prostředí. Pro Podhůří a Strážné půjde proti Mostku, respektive Hajnici o povinné body, to Vítězná bude v derby s lídrem tabulky potřebovat nadprůměrný výkon, aby se přes rivala dostala k udržení naděje na klíčový post. Šlágrem kola je přesto souboj v Hostinném, kam přijede o druhou příčku bojovat sousední Rudník.

Okresní přebor, skupina B – Jak už několikrát zaznělo, B skupina přeboru nabízí vyrovnanější průběh podzimu a větší drama. Vymyká se zde pouze suverénní Volanov, který navíc tentokrát míří na půdu poslední Svobody nad Úpou. Jistotu účasti v elitní jarní skupině si na hřišti Starých Buků mohou vykopat fotbalisté Rtyně v Podkrkonoší, o náhle zrozenou naději budou bojovat hráči Libče v Janských Lázních. Největší pozornost však slibuje souboj Mladých Buků s Poříčím, tedy čtvrtého celku tabulky s pátým. Všechny duely mimochodem startují ve stejném čase.

Brankář Kuksu Michal StaněkZdroj: Václav MlejnekOkresní soutěž, skupina A – Výsledky posledních kol zamotaly situaci v A skupině III. třídy. Druhou a třetí pozici by si už tento víkend mohli pojistit hráči Lánova a Prosečného, také zde ale bude nejspíš hlavní boj o čtvrtou příčku. Černý Důl, Kunčice nad Labem i Libotov nastoupí proti tabulkově lépe postaveným soupeřům, kdo z nich uspěje, může si výrazně pomoct.

Okresní soutěž, skupina B – Nejjasněji vypadá situace ohledně postupu mezi nejlepší osmičku soutěže v B skupině nejnižší soutěže. Aby se snad ještě něco změnilo na umístění mezi vedoucí čtyřkou, museli by fotbalisté Radvanic vyhrát v Horním Maršově a do toho ještě Malé Svatoňovice zaváhat na hřišti Bernartic. Především druhá varianta se jako reálná příliš nejeví.