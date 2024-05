III. TŘÍDA: Lánov nezadržitelně míří do přeboru. Střelecky zářili Haider a Piwko

V nejnižší okresní soutěži fotbalistů na Trutnovsku se to jen hemží kanonýry, kteří týden co týden zaměstnávají obrany soupeřů. Prim tu s osmatřiceti nastřílenými góly hraje Tomáš Tyrner z Malých Svatoňovic, jenž se ale o posledním víkendu neprosadil. To naopak jeho nejbližší pronásledovatelé pálili ostrými.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Jedním ze zápasů 25. kola JAKO Okresní soutěže III. třídy mužů na Trutnovsku byl souboj favorizovaného Mostku s týmem z Janských Lázní. | Foto: Tomáš Plecháč