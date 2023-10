V zápasech Černého Dolu padá v rámci nejnižší fotbalové soutěže na Trutnovsku suverénně (!) nejméně branek. Potvrdil to i šlágr desátého dějství, ve kterém se na hřišti Libče zrodil vůbec první bezbrankový výsledek tohoto soutěžního ročníku.

V utkání tradičních soupeřů z Janských Lázní a Mostku padaly góly až v závěrečných pětadvaceti minutách. Do vedení šli hosté, body ale brali domácí. | Foto: Tomáš Plecháč

Ještě před týdnem vypadala tabulka JAKO Okresní soutěže III. třídy mužů na Trutnovsku ohromně vyrovnaně. Jubilejní 10. kolo ale mnohé změnilo, minimálně na oko. Ve víkendovém šlágru totiž při vzájemné bitvě ztratili body rivalové z Libče a Černého Dolu, čehož využil lídr z Lánova, kterému soupeř z Malých Svatoňovic příliš starostí nedělal.

Zápas v Lánově sliboval zajímavou podívanou a tušili to i diváci, jichž se při utkání sešlo nejvíce v celém desátém dějství (100). Lákaly je jistě góly. Jak by ne, vždyť oba soupeři byli před úvodním hvizdem nejlépe střílejícími celky v soutěži (39 vs. 38).

V samotném střetnutí ale to ale pálilo pouze domácím. Ti už po čtvrthodině vedli 3:0 a duel nakonec dovedli k naprosto přesvědčivému vítězství 5:1. Po utkání mohli navíc vedle zisku tří bodů slavit i navýšení náskoku v tabulce. Třetí Libeč totiž na svém hřišti remizovala s druhým Černým Dolem 0:0.

A co víc! Možnosti poskočit na druhou příčku nevyužil Mostek, který si v Janských Lázních připsal třetí porážku z posledních čtyř zápasů. V 67. minutě přitom hosty posunul do vedení nestárnoucí Víťa Robek, soupeř však v závěrečných minutách přispěchal s obratem, který řídili střelecky Maňuch s Havlinou, když potrestali červenou kartu mosteckého Piwka ze 72. minuty.

V utkání mezi Janskými Lázněmi a Mostkem se v tomto souboji potkali hostující Vojtěch Jirák (ve žlutém) s domácím Jaroslavem Mihalíkem.Zdroj: Tomáš Plecháč

Nejlepšího výsledku z pohledu hostujících mužstev dosáhli v neděli fotbalisté Kuksu. Ve Starém Rokytníku se na úvodní gól čekalo 55 minut. Pak si ale vlastence vstřelil domácí Potoček a záhy vedli hosté o tři branky, když se prosadili Hrneček s Mlauzim. V závěru ještě přidal dvě trefy Hanek a Jiskra mohla vedle vítězného pokřiku oslavovat také skok na pátou pozici.

TOP kanonýři III. třídy

Tomáš Tyrner (Malé Svat.) 14

Daniel Haider (Hor. Maršov) 11

Lukáš Hájek (Lánov) 8

Lukáš Hrneček (Kuks) 7

Petr Foubík (Lánov) 7

Lamperticím/Žacléři B se soupeř z Horního Maršova pro vzájemný zápas předem omluvil z důvodu nedostatku hráčů a tak zbývá poslední odehraný duel. Radvanice v Čechách na svém krásném pažitu vyzvaly rezervu Dolní Kalné a ta si v utkání počínala zcela suverénně. Při výhře 4:0 se dvěma zásahy blýskl kapitán Jiří Koss.

Do konce podzimní části zbývá účastníkům III. třídy odehrát pět kol. Šlágrem toho jedenáctého bude jistě zmiňované derby mezi Prosečným a Lánovem, další prestižní souboj nabídne střet zeměpisných sousedů z Horního Maršova a Janských Lázní. Poslední Bernartice budou proti předposledním Radvanicím usilovat o premiérové body v sezoně.

JAKO Okresní soutěž III. třídy

Lánov – Malé Svatoňovice 5:1 (3:0). Branky: L. Hájek 2, P. Horák, J. Hartig, Foubík - Drlička. Janské Lázně – Mostek 2:1 (0:0). Branky: Maňuch, Havlina - V. Robek. Starý Rokytník – Kuks 0:5 (0:0). Branky: Hanek 2, vlastní (P. Potoček), L. Hrneček, Mlauzi. Kunčice nad Labem – Prosečné 2:0 (0:0). Branky: D. Kužel, Podorozhnyi. Radvanice v Čechách – Dolní Kalná B 0:4 (0:2). Branky: Koss 2, D. Navrátil, Jaríček. Lampertice/Žacléř B – Horní Maršov nehráno. Libeč – Černý Důl 0:0. Bernartice měly volný los.

Fotbalisté Libče nedokázali v souboji s Černým Dolem zužitkovat herní převahu a se soupeřem se rozešli bez branek.Zdroj: TJ Jiskra Libeč