Máte pravdu, takový vstup do sezony by si přál asi každý. Osobně jsem měl od fotbalu pauzu a není to pořád ideální, ale co se výsledků týká, tak u nás všech panuje spokojenost.

close info Zdroj: Zdeněk Skořepa zoom_in Vítězslav Machalík v dresu Starých BukůZnát je i váš návrat, daří se střelecky. Pět branek ve dvou duelech, v nichž jste nastoupil. A to jich mohlo být i víc, je to tak?

No, já bych v tomto ohledu spíš řekl, že se mi nedaří (usmívá se). Na to, kolik jsem už měl gólových šancí, tak mělo být branek rozhodně víc. Proto bych snad na to tuhle otázku raději ani neodpovídal.

Jak byste tedy alespoň popsal své trefy při hattricku do sítě Vítězné? Kdo vám při nich asistoval?

Ve čtvrté minutě jsem se prosadil hlavou, ani nevím, kdo mi to tam zprava poslal. Do sítě jsem míč dostal po teči, takže asi i trochu náhoda (směje se). Chvilku po pauze to byl gól z penalty po faulu na Kanape (Pavel Knap). Míč jsem si vzal jen proto, že faulovaný hráč na penaltu nechodí, Brůťa (Matěj Brutovský) se nervozitou složil a pak už jsem tam byl nejblíž já. No a třetí branka, to byla luxusní přihrávka od Kanape.

Zdá se, že by letošní okresní přebor mohl být ještě kvalitnější než ten předchozí. Koho považujete za největšího favorita na postup do I. B třídy a kam sahají ambice Starých Buků?

Tak ono je zatím druhé kolo, tak uvidíme. Ale nejde si nevšimnout, že talentovaných mladých hráčů je v okresním přeboru stále víc a víc. Až si říkám proč, vždyť někteří ti kluci sakra mají i na víc než jen okres. Ten má být spíš pro nás starší pardály. K favoritům by ale mohli patřit Pilníkov, Rtyně, Volanov, Bílá Třemešná, možná nováček z Lánova? Uvidíme, jsme na začátku. A co se týče našich ambic? Chceme hlavně hrát pěkný fotbal a na něj přilákat co nejvíce diváků.

close info Zdroj: Zdeněk Skořepa zoom_in Vítězslav Machalík v kariéře oblékal i dres Poříčí u Trutnova. Nyní platí za jeho soupeře.

Je vám čtyřiačtyřicet, ale střelecký apetit vás neopouští. Jak dlouho ještě hodláte trápit soupeřovi brankáře?

Já už je dávno chtěl přestat trápit (smích). Že se tady ještě motám, za to momentálně může celý tým Sokola Starých Buků společně s trenérem.

Kluby Víti Machalíka -> TJ Spartak Pilníkov -> FK Volanov -> TJ Rudník ->FC Mladé Buky -> MFK Trutnov ->SK Horní Staré Město -> FK Poříčí u Trutnova -> MFC Svoboda nad Úpou -> TJ Sokol Staré Buky

V čem podle vás bylo utkání s Vítěznou náročné? Krkonošský deník zápas i s ohledem na výsledky prvního kola označil za šlágr kola.

V týmu Vítězné rozhodně nepůsobí žádní nazdárci. Jejich hra je opřená samozřejmě o zkušenosti Víti Robka, osobností v týmu je brankář Daniel a v útoku se hodně spoléhají na Lukáše Andrleho. Navíc mají v kádru řadu hodně šikovných mladých kluků a někteří jsou opravu šikulové. Určitě nešlo o jednoduchý zápas a jsme rádi, že jsme ho zvládli se třemi body.

Šlágrem dalšího již třetího kola bude jistojistě váš souboj s Baníkem Rtyně. Tomu také začátek sezony vyšel parádně. Jaký očekáváte zápas a věříte, že na hřišti rivala budete mít šanci na body?

Dovolím si říci, že s Baníkem to bude podobné jako s Vítěznou. Může rozhodovat výhoda domácího prostředí, ale to všechno uvidíme až v sobotu po prvním hvizdu hlavního rozhodčího.

Jistě sledujete počínání českých zástupců v Evropě. Na kolik po úvodních duelech věříte v postup Sparty a Slavie do Ligy mistrů?

Ač jsem malinko víc sparťan než slávista, tak mě úterní prohra Slavie mrzí. Přesto ale věřím, že ještě soupeře z Francie potrápí, doma zabere a dokáže do základní fáze Ligy mistrů postoupit. Sparta si ze Švédska přivezla vynikající výsledek a samozřejmě pevně doufám, že už tenhle dvojzápas dotáhne do vítězného a tedy postupového konce.