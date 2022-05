Začněme okresním přeborem a nejprve skupinou o postup. V ní jde do tuhého, když do konce soutěžního ročníku zbývají čtyři kola. Na čele tabulky je stále Sokol Bílá Třemešná a nyní jej čeká přímý souboj s v tabulce druhým Volanovem. První vzájemný souboj jarní části vyhráli Volanovští 2:1 a velký rival by jim porážku rád oplatil. Případným úspěchem by Třemešenští soupeři odskočili dost možná do rozhodujícího náskoku, svěřenci hrajícího trenéra Tomáše Voňky ale jistě budou proti a na Dubině udělají vše pro to, aby se na soupeře dotáhli.

Ve Rtyni se nehrálo, lídr odskočil. Staré Buky a Podhůří blízko jistotě záchrany

Na zaváhání lídra bude jistě čekat třetí Rudník, který je sice se stejným počtem bodů za druhým Volanovem, pouze však rozdílem horšího skóre. Vzájemné zápasy mají Rudničtí naopak lepší než jejich konkurent. Aby však tým kouče Petra Stránského mohl myslet na konečné první místo, potřebuje zvládnout sobotní duel na horké půdě Mladých Buků.

Zbylými souboji ve skupině jsou duely Poříčí u Trutnova vs. Hostinné a Rtyně v Podkrkonoší vs. Strážné.

Také skupina o záchranu okresního přeboru bude kompletně odehrána v sobotu. Ve 14 hodin začne šlágr kola mezi Podhůřím a Hajnicemi. Oběma celkům se nevydařila podzimní část, v té jarní ale prokazují skvělou formu a nyní si to v přímém souboji rozdají o druhou příčku. V zápase Svobody nad Úpou a Mostku půjde naopak o holé bytí a nebytí. Poražený z tohoto utkání získá de facto sestupovou definitivu, vítěz alespoň oživí naděje na záchranu.

Fotbalisté Starých Buků a Mostku se ve vzájemném souboji potkali ve středu, už v sobotu je čekají další mistrovské zápasy.Zdroj: Zdeněk Skořepa

Podobně na tom budou od 17.00 aktéři utkání Libeč vs. Janské Lázně. V nejistotě jsou stále hráči Vítězné, naopak jejich sobotní soupeř Staré Buky si výhrou mohou s předstihem potvrdit záchranu přeboru.

Starobučtí pálili jak u Verdunu, odnesl to Mostek. Šošovička se trefil čtyřikrát

Zajímavé je na jaře sledovat také skupinu o postup ze III. třídy. Ve hře o okresní přebor je stále čtveřice mužstev. V tabulce nejlíp na tom jsou Bohuslavice nad Úpou, pokud ale nezvládnou nedělní duel s druhým Lánovem, mohou o vedoucí pozici přijít. Ze čtyřbodovou ztrátou čekají na zaváhání lídra celky Malých Svatoňovic a Pilníkova, od obou těchto týmů se v 10. kole čeká vítězství.

Ve skupině o konečné umístění se v derby proti Kuksu pokusí prodloužit vítěznou sérii celek Libotova. Náročný víkend čeká fotbalisty Černého Dolu. Nejprve se v pátek představí v dohrávce 3. kola na hřišti Horního Maršova, o dva dny později si oba týmy pořadatelství odvety prohodí. Ve zbylých duelech Lampertice hostí Radvanice a do Bernartic dorazí mostecká rezerva.