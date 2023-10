„Fotbalově se nám moc nedaří, ale parta jsme super.“ Radvanický Aleš Kolman si v rozhovoru pro Krkonošský deník pochvaloval nejen aktuální působiště. Zavzpomínal také na roky strávené v Úpici. „Tam to bylo vždycky super, bylo často dost co slavit,“ vypíchl například.

Radvanický Aleš Kolman si na snímku z pohárového utkání proti Volanovu právě podává ruku s hlavním rozhodčím Lukášem Nývltem. | Foto: Veronika Fiebingerová

Dosud v sezoně nastoupil do čtyř zápasů, z toho jediný jeho Baník Radvanice vyhrál. Až přišlo nedělní utkání na hřišti Bernartic a v něm velká paráda. Osmatřicetiletý Aleš Kolman nasázel do sítě soupeře podle zápisu od rozhodčího pět branek a výraznou měrou přispěl k vítězství svého týmu 9:1!

Na svém kontě tak má nyní šest tref, je nejlepším střelcem mužstva a pevně věří, že hned do dalšího duelu si Radvaničtí přenesou svou formu a tabulkou JAKO Okresní soutěže III. třídy budou stoupat výš.

Má to jeden háček. Zrovna o následujícím víkendu si Baník při lichém počtu účastníků vybírá volný los a další zápas jej čeká až po dvoutýdenní přestávce, navíc proti silné Libči.

Aleši, pět branek za jediný zápas, to už je výkon. Čekal jste sám od sebe před utkáním s Bernarticemi něco takového?

Tak já nakonec vstřelil jenom čtyři góly, jeden mi sudí připsal omylem a obral tak o něj Honzu Holečka (usmívá se). Když mi bylo před utkáním řečeno, že půjdu do útoku, tak jsem samozřejmě nějakou tu branku vstřelit chtěl, ale že budou hned čtyři, to jsem fakt nečekal.

Vstřelil jste vůbec někdy předtím tolik gólů za jediný zápas? Ze kdy je váš osobní rekord?

Nějakou chvíli už se fotbalu věnuji, tak se mi to asi někdy podařilo. Ale kdy to bylo, to si už nepamatuji.

Aleš Kolman v pozadíZdroj: Veronika FiebingerováV aktuální sezoně se vašemu týmu zatím nedaří podle představ. Věříte, že vás vysoké vítězství nakopne?

Nám se bohužel podle představ nedaří již několik sezon (směje se). Zaprvé je nás málo, což je teda asi skoro všude, u nás navíc není nejlepší ani tréninková morálka, což platí i u mě. Musíme při zápase jezdit a snad ještě nějaká vítězství a body v sezoně přidáme.

Příštím soupeřem ale bude silná Libeč. Věříte si i na tento tým?

Libeč silná bude, to nám je jasné, my jim však určitě nic zadarmo nedáme a třeba nějaké ty body zůstanou v Radvanicích.

Vraťme se k poslednímu duelu. Prozraďte, která z nedělních tref byla z vaší strany nejpovedenější? Můžete vaše góly popsat a říct, kdo vám na ně přihrával?

První gól byl vlastně po střílené přihrávce před bránu od Petra Zahajského, tam jsem jen strčil nohu. Druhý už si nepamatuji, bylo to začátkem druhého poločasu. Třetí trefa byla z pokutového kopu, z toho jsem měl radost, trefil jsem to k tyči. Čtvrtý gól, to byla taková střela z první doprostřed brány, žádný krasavec (úsměv).

Takřka celou kariéru jste strávil v Úpici, jak na tamní působení vzpomínáte a který fotbalový zážitek byste rád vypíchl?

Jak říkáte, vlastně jsem hrál pouze v Úpici a až teď asi čtyři roky jsem v Radvanicích. V Úpici to bylo vždycky super, perfektní parta, dost se i postupovalo a taky bylo často dost co slavit. S klukama, se kterýma jsem v Úpici hrával, se potkáváme pořád. Rád vzpomínám na dobu, kdy jsem byl ještě kluk, trénoval nás Zdenda Šulitka mladší. Vzpomínám na společná soustředění a postupně přechod z dorostu do chlapů, to bylo hezké období.

V Radvanicích se pyšníte nádherným hřištěm, krásným areálem. Je i tohle důvod, proč ve své kariéře pokračujete právě tam?

Přesně tak, v Radvanicích máme krásné hřiště, pěkné zázemí, to mě určitě v rozhodování pomohlo. Dělá to tu pár kluků, dělají to sami pro sebe, ale hlavně srdcem. Fotbalově se nám moc nedaří, ale parta jsme super.

Na závěr odbočím od okresního fotbalu. Jistě sledujete českou reprezentaci. Co říkáte na to, že trenér Šilhavý bude pokračovat u kormidla nároďáku?

Národní tým sledujeme se synem, ten je do fotbalu zapálený ještě víc než já. Trenér Šilhavý mi u reprezentace nevadí, myslím, že to má těžké a asi dělá, co dělat jde. Jsme Češi, chceme jenom vyhrávat a nejradši aspoň o tři branky. Doufám, že v listopadu podruhé vyklepneme Poláky a pojedeme na Euro.