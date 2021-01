Povede se mu to? A co od kandidatury na předsedu očekává? Vyprovokoval jej k tomuto kroku někdo další nebo jde čistě o osobní motivaci? Také o tom se povoláním pedagog rozmluvil v rozhovoru pro Krkonošský deník.

Nechal jste se slyšet, že byste rád kandidoval na post předsedy Okresního fotbalového svazu Trutnov. Kdy a proč jste se tak rozhodl?

Ano je to tak. Rozhodl jsem se proto, že neustále slyším, jak by to chtělo změnu. Jenže vždy hned následuje dodatek, kdo by to vlastně dělal. A tak to přece nejde. Mluvit za zády a nic neudělat? Proto jsem se rozhodl, že do toho půjdu.

Chcete tedy kandidovat víc z osobní touhy funkcionařit nebo pro tu možnost být součástí změny v českém fotbale?

Chci být součásti změny v českém fotbale. Nevím však, zda je to na Trutnovsku vůbec možné. Chci mít čisté svědomí, že jsem se o to alespoň pokusil.

Není tajemstvím, že volební valná hromada OFS Trutnov je za dveřmi. Očekáváte tvrdý boj o post nejvyššího muže na Trutnovsku?

Určitě. Marek Pilný (stávající předseda OFS Trutnov – pozn. aut.) je na tomto postu velmi zkušený. O mně se zase ví jen to, že s rozhodčími jsem měl vždycky problém.

Jak naznačujete, jediným kandidátem byl stávající předseda OFS Marek Pilný. Vy se ve fotbale pohybujete roky. Jste spokojen s jeho prací pro okresní kopanou?

Marek svoji práci pro okresní kopanou zvládá dobře. Ale jde o druhou stránku, na kterou se neustále ukazuje.

Povídejte.

Kdo má fotbal rád, ten by se měl o očištění českého fotbalu alespoň pokusit. To, že většinou vládnou rozhodčí, dobré není. Rozhodčí by se měli spíše zajímat o rozhodcovskou sféru.

Právě Marek Pilný je taktéž rozhodčím. Vidíte v tom velký problém?

To, že je rozhodčí, asi problém není. Jde však u druhou věc, o které všichni víme. To si myslím, že je problém. Hlavně navenek celkově pro OFS Trutnov.

Pokud se má v českém fotbale něco změnit, mělo by se dle řady osobností českého fotbalu začít od nejnižších pater. Máte stejný názor? Je to podle vás uskutečnitelné?

Na to mám rozhodně stejný názor. Hlavně proto chci kandidovat na předsedu. Jen si myslím, že to moc uskutečnitelné není. Ale chci se o to aspoň pokusit.

Setkal jste se sám někdy s nekalostmi okolo fotbalových zápasů?

Ano. A myslím si, že se s nimi setkal každý, kdo se okolo fotbalu točí.

Abyste kandidoval na post předsedy OFS, měl byste mít k sobě i další lidi, kteří lační po změně a chtějí pro okresní fotbal pracovat. Už jste někoho oslovil?

To je pravda, ale zatím nikdo nechce být jmenován. Změnu chce podle mého názoru hodně lidí, jenže to nechtějí říct veřejně. Proto bych to řešil, až by to nastalo. Jestli tedy vůbec nějaká šance je. A ještě něco.

Ano?

I kdybych sám nebyl předsedou Okresního fotbalového svazu Trutnov, rád bych podpořil kohokoliv jiného, kdo by stejnou ambici měl. Jde mi hlavně o změnu a rád se budu angažovat i jako „pouhý“ člen nového výboru.

Jak by podle vás mělo vypadat složení nového výkonného výboru? Jací lidé by v něm měli působit?

Hlavně takoví, co ten fotbal mají rádi a chtějí být nápomocní všem oddílům v okrese. Nejlepší by bylo mít z každé části okresu někoho, kdo by měl vědět o problémech klubů z onoho regionu. Ať už jde o Trutnovsko, Královédvorsko, Vrchlabsko, Úpicko. Samozřejmostí je i zástupce rozhodčích.

Výkonný výbor OFS Trutnov



Předseda VV

Marek Pilný



Místopředseda VV

Jiří Štěpař



Členové VV

Miroslav Vosáhlo

Karel Šiling

Bohumil Kafka

Jaroslav Havlina

Jaroslav Švorc

Co na to největší kluby v okrese

Zdeněk Matěna, předseda MFK Trutnov: „Případnou kandidaturou Jiřího Skučka jsme se v našem klubu zatím nezaobírali. Až ve výkonném výboru se s kolegy pobavíme, jak to kdo s volbou nového předsedy OFS Trutnov vidí. Nový kandidát by jistě fotbal v regionu nemohl dělat sám, proto nás bude zajímat jeho představa o týmu lidí, kteří by okresní fotbalový svaz vedli s ním a jak by si dění v okrese on sám představoval. O podporu ve volbě nového předsedy nás již každopádně oslovil jak Jiří Skuček, tak stávající předseda OFS Marek Pilný.“

Georgios Karadzos, prezident TJ Dvůr Králové nad Labem: „Jsme v těžké době a naše společnost má teď jiné starosti, než je fotbal. Ten se hraje pro diváky, kteří momentálně do ochozů nemohou a minimálně tomu tak bude i na jaře. Situace ve fotbalové asociaci ale potřebuje impuls, nějakou změnu. Pana Skučka osobně neznám, ale ať už bude předsedou OFS kdokoliv, měl by si uvědomit, že se to nedá dělat tak, jako doposud. Je potřeba převzít zodpovědnost, aby byl fotbal čistý a vrátili se mu fanoušci. Kdo kandiduje, musí svoji funkci dělat poctivě a dobře.“

Tomáš Hladík, prezident FC Vrchlabí: „O kandidatuře Jiřího Skučka samozřejmě vím. Z mého pohledu je dobře, že v současné době má o funkci předsedy Okresního fotbalového svazu Trutnov zájem více kandidátů a bude z čeho vybírat. S osobou pana Jiřího Skučka nemá klub FC Vrchlabí žádný problém, ale počkáme na konečnou 'sestavu' kandidátů a poté se rozhodneme, koho podpoříme. Rozhodně důležitý bude tým spolupracovníků, který si okolo sebe nový předseda Okresního fotbalového svazu Trutnov vytvoří.“

Termín volební valné hromady



Volební valná hromada OFS Trutnov je stávajícím Výkoným výborem OFS Trutnov svolána na pátek 15. ledna od 17 hodin. Místem konání bude salonek Hotelu Patria (Náchodská 358, Trutnov). Ještě o týden dříve nahlásily své termíny okresní svazy na Rychnovsku a Jičínsku.