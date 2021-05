Krkonošský deník již před časem informoval o konání série Havlovických pohárů (HAPO, Hapostar, SuperHapoStar, MaxiSuperHapoStar), stejně tak o Libotov cupu (26. 6.) a Dubina cupu (10. 7.). Dalším kláním, na které už se fotbalisté z regionu těší, je blížící se Memoriál Páji Grigela.

Tento turnaj se koná každoročně na fotbalovém hřišti ve Vrchlabí Podhůří a pozor: právě letos půjde o jubilejní 10. ročník! Hlavním organizátorem zde je Tomáš Hladík, jehož mobilní telefon (603335715) už nějaký ten čas přibírá přihlášky na poutavou událost.

Jak už bývá zvykem, hrát se v Podhůří bude na dvou hřištích dle pravidel pro malou kopanou. Při počtu hráčů 5+1 bude na vše dohlížet trojice delegovaných rozhodčích OFS Trutnov a v ceně startovného je pro každého člena týmu oběd.

Memoriál Páji Grigela však obvykle nekončí jen závěrečným finálovým duelem. Připraven je i večerní program a také ten letošní bude spojen s hudbou a kvalitním občerstvením.

Již známé termíny letních turnajů



Sobota 26. června: Libotov cup (Libotov)

Sobota 3. července: HAPO (Havlovice)

Pondělí 5. července: Memoriál Páji Grigela (Podhůří)

Sobota 10. července: Dubina cup (Bílá Třemešná)

Sobota 31. července: HapoStar (nad 40 let)

Neděle 1. srpna: MaxiSuperHapoStar (nad 60 let)

Sobota 28. srpna: SuperHapoStar (nad 50 let)

Rádi zveřejníme informace také o vaší akci. Termíny dalších turnajů na Trutnovsku hlaste na čísle 724 717 854.