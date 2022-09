Jako na houpačce zatím proplouvají podzimní části sezony fotbalisté Horního Maršova. Tradiční účastník okresního soutěže III. třídy na Trutnovsku je po šesti odehraných kolech ve skupině východ předposlední, rozhodně ale stále může myslet na postupovou čtyřku do elitní fáze soutěže.

Jak je to možné? Tak třeba že na třetí Malé Svatoňovice ztrácí pouhé dva body, tabulka je totiž ohromně vyrovnaná. A druhý důvod? Tým se může už roky opřít o schopnosti kanonýra Daniela Haidera. Šestadvacetiletý útočník patří k nejlepším střelcům v regionu a právě na jeho góly bude Horní Maršov spoléhat při cestě tabulkou výše.

Foubík Kunčice nepřestřílel, favorit zvládl až rozstřel. Pilníkov dál suverénní

V zatím posledním utkání Haider nasázel čtyři góly do sítě Starého Rokytníku, kterému tak zamezil v možnosti posunout se v tabulce na druhou příčku. Co dál budou Maršovští potřebovat na lepší výsledky, to už Krkonošskému deníku prozradil sám Kanonýr víkendu.

Dane, hubená výhra nad Bernarticemi, jinak v prvních pěti duelech samá porážka. Čím si to vysvětlujete?

Popravdě, já jsem na úvod sezony v Horním Maršově ještě nebyl. Začal jsem sezonu ve Svobodě nad Úpou. Tady jsem nastoupil až proti Radvanicím, takže k tomu začátku nového ročníku nemám moc co říct (usmívá se).

Hádám, že Horní Maršov má vyšší ambice. Jak je to, chcete se porvat o umístění mezi nejlepší čtyřkou, abyste na jaře mohli míchat pořadím ve skupině, kde se bude hrát o postup?

To víte, že ano. Každý chce být v tabulce co nejvýš a my samozřejmě nejsme výjimkou. Nijak zvlášť to v kabině neprobíráme, ale rozhodně nechceme hrát někde na spodku tabulky. Bude naší snahou probojovat se mezi čtyři nejlepší celky naší skupiny.

Útulný fotbalový stánek v Horním MaršověZdroj: Jiskra Horní Maršov

Svým plánům jste se výrazně přiblížili v zatím posledním duelu proti Starému Rokytníku. Prohrávali jste 0:1, o pauze 2:3, přesto jste nakonec vyhráli. Jak těžký to byl zápas?

Těžký byl hodně, soupeř z Rokytníku hrál velmi dobře. Předváděli pěkný fotbal a bylo znát, že mají v sestavě řadu zkušených hráčů. O poločase jsme prohrávali, něco jsme si v kaboně ale řekli a po pauze nám všechno vyšlo. Základem bylo, že každý nechal na hřišti srdce.

Vy jste k vítězství přispěl čtyřmi trefami. Jak byste jednotlivé góly popsal?

Tak první trefa byla úplně náhodná. Míč se po nějaké střele nebo centru odrazil od tyče přímo k mým nohám a já už ho jen uklízel do sítě. No a další tři góly si byly hodně podobné. Vždycky šlo o nakopnutý balón za obranu, já běžel sám a po kličce brankáři jsem znovu mířil do prázdné branky.

Mohl by právě tenhle zápas znamenat zlom v sezoně a nastartovat váš tým k lepším výsledkům?

To by určitě mohl, byli bychom za to jen rádi. Je ale potřeba, abychom hráli přesně tak, jako proti Starému Rokytníku. Musíme bojovat a střílet góly. Jak už jsem říkal, když už se někdy nedaří podle představ, je potřeba na hřišti nechat srdíčko.

Mladé Buky proti Starým Bukům. Který z tradičních rivalů potvrdí skvělou formu?

Mimochodem, vy podle zápisu o utkání v sestavě nastupujete po boku Davida Heidera. Ono je to ale trochu jinak, že?

Máte pravdu, je to jinak. Při registraci bráchy se něco pokazilo a v systému je jeho jméno zadáno s překlepem. Náš oddíl by to měl nějak napravit.

Hrajete s bráchou rád? A vůbec, je si i vaše hra trochu podobná nebo jste každý úplně z jiného (fotbalového) těsta?

Tak dá se říct, že jsme na stejné vlně, ale musím přiznat, že brácha je spíš běhavější typ (směje se). Hraje na levé záloze. Jsme ale na sebe na hřišti zvyklí.

Fotbalové prostředí v Horním MaršověZdroj: denik.czOkresní soutěž III. třídy za Horní Maršov hrajete už dlouho. Rok jste si teď dal akorát ve Svobodě nad Úpou. Jaké hřiště na Trutnovsku považujete za své oblíbené a kam naopak jezdíte hrát nerad?

Oblíbený mám samozřejmě domácí stadion, ale tak to má asi každý fotbalista. No a nejhůř se mi hraje asi v Bernarticích. Tam to nemám rád, nerad tam jezdím.

V neděli hostíte vedoucí tým soutěže Pilníkov. Ten je zatím na podzim suverénní. Znáte nějaký recept, jak jej zastavit?

Tak to vážně nevím, zda najdeme nějaký recept. Víme, že k nám míří těžký soupeř, na podzim pořád jen vyhrávají. Dlouho jsem proti nim nehrál, takže nevím, co nás čeká. Určitě ale budeme bojovat a uvidíme, jak zápas dopadne.

Platíte za každoročního kanonýra, sledujete rubriku Kanonýr víkendu třeba i v Krkonošském deníku? Před vámi jsme už zpovídali desítky podobně úspěšných střelců.

Upřímně? Nesleduji, noviny jsou úplně mimo mě (smích).

Kdo je vaším fotbalovým vzorem ať už tady v Česku nebo zahraničí?

Mým vzorem a nejoblíbenějším fotbalistou je rozhodně Lionel Messi. Hodně jsem sledoval Barcelonu, teď hraje za PSG. Není fotbalista, kterého bych měl radši než jeho.

Sledujete výkony české reprezentace? Náš nároďák má před sebou dva závěrečné duely v elitní skupině Ligy národů. Jaké tipujete výsledky proti Portugalsku a Švýcarsku?

Bude to určitě těžké. Máme doma Portugalce, pak se letí do Švýcarska. V obou zápasech by pro nás byla dobrá remíza, proto si troufnu tipovat, že oba naše duely skončí nerozhodně.