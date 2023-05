Vyhrát se vám podařilo pouze v derby proti Mladým Bukům. Jste rád, že vítězství přišlo právě v tomto prestižním zápase? Je to tak. Vítězství vždycky potěší, tím spíš proti týmu z Mladých Buků, kde je rivalita mezi námi už jen kvůli názvům obou týmů znát. V neposlední řadě to byl zápas po velice dlouhé době před domácími fanoušky a chtěli jsme ho vyhrát i pro ně.

A nebylo to v zápasech ledajakých. Sokol nejprve v derby vyzval rivala z Mladých Buků, čtyři dny na to v dohrávce 19. kola v tabulce třetí Bílou Třemešnou.

V zápase přitom padlo šest branek a vy jste museli otáčet skóre…

Mladé Buky na nás nastoupily hned od začátku a tak jsem si říkal, že to nebude lehký zápas. Hrály dobře po lajnách, dostávali hodně balónů do vápna ze stran a i kvůli obměněné sestavě chodily dost do zakončení. Po prvním poločase jsem musel odjet, jak se vyvíjela druhá půle ani nevím. Naštěstí to pro nás skončilo ziskem tří bodů.

Ještě než jste vystřídal, povedlo se vám derby rozhodnout čistým hattrickem. Vzpomenete si ještě, která z branek byla nejhezčí?

No jo, spadlo mi to tam (usmívá se). Nejhezčí podle mě byla branka na 3:1. Dostal jsem tam balón za beky, přišlo z mé strany ne úplně ideální zpracování, ale pořád jsem kontroloval míč. Vyjel jsem s ním někam na hranici velkého vápna a poté přehodil gólmana.

A předešlé branky?

První gól padl po skvělé práci Zdendy Pištory, když vybojoval balón na lajně a předložil mi ho před velké vápno. Měl jsem dost prostoru, tak jsem vystřelil na druhou tyč a spadlo to tam. Druhou branku jsem dal po akci z levé strany, kdy jsme to dostali do vápna, tam mi míč proti noze připravil Martin Křižovič a myslím, že i s tečí obránce skončil u pravé tyčky.

Trefa na 3:1 byla navíc vaší jubilejní desátou v sezoně. Považujete se za kanonýra?

Popravdě ani nevím, kde se uvádí střelci a zásahy v naší soutěži, takže přehled vůbec nemám. Kanonýr je silný slovo, myslím si, že na to abych jím byl, proměňuji méně šancí než bych měl.

TOP kanonýři Sokola Staré Buky v této sezoně



10 David Pálinkáš

9 Petr Andrle

8 Pavel Knap

5 Vít Šošovička, Zdeněk Prokop, Radek Procházka a Martin Křižovič

Na jaře jste odehráli zápasy s Poříčím (1:2), Kocbeřemi (2:6), Mladými Buky (4:2) a naposledy Bílou Třemešnou (0:2). Dalo se z nich vydolovat více než tři body?

Jak už jsem říkal, s Poříčím jsme měli vyhrát. S Kocbeřemi jsme mohli jen překvapit, v kombinované sestavě jsme dokázali malou část utkání držet krok, ale to na body nestačilo a byly z toho zasloužené tři body pro domácí. Středeční zápas s Třemešnou trochu mrzí. Opět naši sestavu poznamenala personální krize, dokonce nám chytal předseda klubu Pavel Korec. Nakonec si to ale mezi třemi tyčemi splnil skvěle. Cítil jsem, že by se dala urvat alespoň remíza, bohužel tam z naší strany byla smůla a nekvalita v zakončení. Za mě jsme mohli mít sedm bodů, máme tři.

Jak už zaznělo, po dlouhé době jste si zahráli dva domácí zápasy. Podobaly se v něčem souboje s Mladými Buky a Bílou Třemešnou?

Proti Mladým Bukům jsme tam ještě měli o dva kluky víc, kteří hrají základ. Chtěli jsme to být my, kdo bude udávat tempo hry a držet balón. Naopak proti Třemešné jsme chtěli hrát odzadu, nechat je hrát a počkat si na brejky.

Jak moc vám ubližoval fakt, že jste v každém utkání inkasovali jako první? Je pak těžké skóre dohánět?

Proti Bukům to tak špatné nebylo, tam jsme věděli, že se do šancí dostaneme. S Třemešnou, kdy jsme chtěli hrát odzadu, už to horší bylo, i když jsme si pár šancí vypracovali, zklamala nás koncovka, konkrétně i mě.

V domácím prostředí je tým Davida Pálinkáše pro každého účastníka přeboru nepříjemným soupeřem.Zdroj: archiv Deníku

Váš tým trápí kupa absencí, máte až nebývale hodně zraněných hráčů. Jak je pak těžké dávat vůbec dohromady jedenáctku?

Bohužel je to tak, jak říkáte. To je samý operovaný koleno, což se občas ozve a pak si kluci musí dát pauzu. Teď je čerstvě po operaci Víťa Šošovička, který v tom základu taky chybí. Pak tu jsou drobnější zranění z jednotlivých zápasů, které si občas pauzu také vyžádají a ten náš kádr momentálně není tak široký. Každá absence je znát.

Je vám čerstvě 30 let, dá se tedy říct, že jste v nejlepším fotbalovém věku. Cítíte to podobně?

(smích) Já si myslím, že to nejlepší je pár let za mnou. Tenhle fotbal se dělá pro radost, takže se opravdu neudržuji v nějaké optimální kondici. Dřív jsem se svým metabolismem mohl jíst, co jsem chtěl a byl jsem v dobré kondici. Samozřejmě mi chuť k jídlu zůstala, bohužel už to ale není, jako ve dvaceti a dělá se mi pod dresem pěkný panděro. No a těch pár kil navíc je pak na trávníku znát.

Prošel jste oddíly Pilníkova, Volanova a Starých Buků. Kde jste se cítil nejlépe a na kterou sezonu vzpomínáte nejraději?

Já bych nechtěl říkat, že někde to bylo lepší a někde horší. Všude to bylo stejně dobré. Nejraději vzpomínám na první sezonu v I. B třídě za Staré Buky. Měli jsme dost široký kádr, prohráli jsme jen pár utkání v pro nás nové soutěži a celkově to u nás šlapalo parádně.

Sparta dotáhla Slavii. Šlágr s Plzní rozhodl Krejčí z penalty v nastavení

Po středečním utkání jste spěchal na zápas Sparty s Plzní. Jak se vám líbil a jak to vidíte s nadějemi vašeho oblíbeného klubu na titul?

Zápas to byl parádní, do poslední chvíle to mohlo dopadnout všelijak. Nakonec to Sparta urvala a připsala si tři důležité body. Doufám, že jí to letos vyjde, už je to fakt dlouho, co nevyhrála titul.