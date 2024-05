Aleši, šest branek do sítě Podhůří. Pokud se nepletu, je to z vaší strany střelecký výkon sezony. Jak k němu došlo?

Aleš StarýZdroj: is.fotbal.czOsobní statistiky sice tahoun Pilníkova jistě sleduje, individuální triumf by však jistě vyměnil za první místo svého celku v soutěži. K tomu ale Spartaku schází na Hajnici devět bodů a jen stěží tuto ztrátu dožene. Přesto je nejspíš stále ve hře postup do I. B třídy. Měl by o něj klub zájem? I to lídr střelecké tabulky nastínil v rozhovoru pro Krkonošský deník.

Před týdnem přitom nasázel šest do sítě Podhůří a hned o čtyři dny později ve vloženém středečním kole přidal dvě do branky Žacléře.

Kterou trefu byste vyzdvihl a třeba i přihlásil do ankety gól týdne či měsíce? Můžete nějaké góly popsat?

V tomto případě si dovolím tvrdit a myslím si, že by se mnou souhlasili i diváci, šlo o středeční gól proti Žacléři. Padl z přímého kopu, kdy se mi podařilo střelou přes zeď trefit pravou šibenici. I přes skvělý výkon domácího brankáře nebylo možné střelu chytit. Tato branka mě napadla jako první. Myslím si, že jsem dal plno hezkých branek, ale tuto střelu si dovolím vyzdvihnout.

logo Spartak PilníkovZdroj: archiv DeníkuPodhůří se topí na poslední příčce tabulky a stěží odvrátí sestup. Je podle vás v soutěži nejslabší?

Neřekl bych, že by Podhůří bylo jednoznačně nejslabším týmem. S ohledem na výsledek, který odehráli s námi, se i ukázalo, že dokáží vstřelit gól i soupeři, který se pohybuje v horní části tabulky. Jediná věc, kterou bych jim vytkl, je ta, že i potom, co jsem vstřelil třetí branku, nepřišel pokyn ze strany trenéra, aby došlo k takzvanému zdvojení mé osoby, abych neměl takový prostor ke střílení šesti branek v utkání (usmívá se).

Vy jste se naopak vrátili na druhou příčku a vše nasvědčuje tomu, že byste na ní mohli vydržet až do konce sezony. Myslíte si to samé?

Pokud se nám podaří vrátit týmového ducha zpět do našeho týmu, věřím že druhé místo udržíme.

Lídrem soutěže je Hajnice, které jste na startu jara podlehli. Co chybělo k tomu, abyste na soupeře vyzráli?

Nemyslím si, že Hajnice je soupeřem, kterého bychom nebyli schopni porazit. Věřím, že naše vzájemné utkání by mohlo být za stejných podmínek pro oba týmy divácky velmi atraktivní. V posledním zápase na jejich domácí půdě nám ale chybělo jak štěstí, tak i fair play ze strany rozhodčích, kteří se dle mého na výsledku značně podepsali. Konkrétně si vzpomínám na situaci, kde se jednalo o penaltový zákrok, který byl odpískán pro domácí, ti skórovali, ale stejný zákrok na druhé straně odpískán nebyl. Toto rozhodnutí se v zápase psychicky podepsalo na většině hráčů našeho týmu.

Středeční šlágr pro Hajnici. Libotovští znovu po deseti dnech vstali z mrtvých

Hajničtí se netají tím, že o postup do I. B třídy nemají zájem. Jak by na tom byl letos Pilníkov?

Můj názor na postup je taková, že ačkoliv bych si ho opravdu přál a věřím, že bychom byli nepříjemnými protivníky soupeřů i ve vyšší soutěži, bude zapotřebí si nejdříve vyřešit neshody ve vlastní kabině, které jsou dle mého v současné době prioritou.

Ve středu jste ve vloženém kole uspěli v Žacléři. To byl jistě mnohem náročnější duel než s Podhůřím, že? Jak moc?

Souhlasím, soupeř byl o něco kvalitnější, ale zaslouženě jsme si odvezli tři body i z jeho hřiště.

O ofenzívu Pilníkova se staráte spolu s Pavlem Melišem a Jakubem Kuldou, střílí vám to a jste doslova postrachem všech obran. Deník vás přirovnal ke sparťanskému trojzubci – všimli jste si? A cítíte tam i vy nějakou spojitost?

V útoku hraji s Jakubem Kuldou a Pavel Meliš je spíš ofenzivním středním záložníkem. Je ale pravda, že zpravidla ve druhém poločase v útoku hrajeme ve třech. Na druhou stranu to přináší našemu týmu ve většině případů tři body. Věřím, že dokud budeme týmově spolupracovat a nebudeme soupeřit, bude to přínosem pro tým. Bohužel mám pocit, že právě naše individuality se začínají na hřišti rozcházet a je potřeba to řešit včas. S pohledu útočníka to vidím tak, že jsem tam od toho, abych střílel góly. Každý máme na hřišti svou úlohu, to je potřeba si uvědomit.

Nyní vás čeká cesta duel v Rudníku. Co od něho očekáváte?

Bohužel se tohoto zápasu nemohu zúčastnit, ale věřím že kluci tři body přivezou.

Mimochodem, kvůli tomuto utkání vaši spoluhráči neuvidí pražské derby. Jaký výsledek očekáváte a jaký by vás osobně potěšil?

To, že neuvidíme pražské derby, mě mrzí, ale věřím, že to Slavie nedá Spartě zadarmo a v nejlepším případě získá tři body. Výsledek by mohl být 2:1 ve prospěch sešívaného týmu.

Jak vidí fotbalisté z Podkrkonoší sobotní derby? Šestice jich odpovídala Deníku