Týmová výhra 9:0 a navrch skvělé osobní statistiky obohacené čtyřmi vstřelenými góly. Útočník Baníku Radvanice Jan Holeček (41) prožil parádní vstup do nového soutěžního ročníku a v utkání proti Bernarticím navázal na své střelecké výkony z jarní části, kdy ve čtrnácti duelech nasázel soupeřům 10 branek.

Na Trutnovsku byl jeho střelecký účet výkonem kola a zkušený fotbalista neváhal ani vteřinu, když jej Krkonošský deník požádal o rozhovor.

Honzo, čtyři vstřelené góly. Kdy se vám něco podobného povedlo naposledy?

Naposledy jsem dal čtyři góly za zápas v jednom z posledních utkání letošního jara. Jinak snad, co hraji v Radvanicích, tak to je opravdu výjimečně (usmívá se).

Střelnice na úvod III. třídy. Devět tref v Radvanicích, zářil čtyřgólový Holeček

Víte, že Deník od minulé sezony týden co týden sleduje nejlepší střelecké výkony a následně po celé republice vyhlašuje kanonýry víkendu?

To jsem netušil. Určitě to je dobře, myslím, že to může fungovat i jako motivace pro mladší hráče. Alespoň se i na této úrovni nějak zviditelnit a trošku se pochlubit mezi vrstevníky.

Za loňskou sezonu jste stihl dohromady dvanáct branek, teď čtyři za jediný zápas. Považujete se za kanonýra?

Za kanonýra se určitě nepovažuji. Ty góly navíc nejsou mojí zásluhou. Samozřejmě jsou zásluhou celého našeho týmu. Někdy prostě jste ve správný čas na správném místě, což se mi tentokrát podařilo.

Vám je 41 let. Jak byste popsal svou dosavadní kariéru? Kde všude jste hrál, která soutěž byla nejvyšší a co vás před lety přivedlo do dresu Baníku?

Kariéra? Jestli se tomu tak dá říkat (směje se). Už od žáčků hraji na úrovní vesnického fotbalu. Nejvýše jsem snad hrával okresní přebor. Myslím, že tyhle soutěže mi vyhovují. Na náchodském okrese jsem vystřídal několik mužstev. Jak se říká: fotbal tady hrajeme pro radost a hlavně si udělat pořádnou žízeň. Před šesti lety jsem se přestěhoval do Baníku k přítelkyni a bez fotbalu si to zatím neumím nějak představit.

Střelecká bilance Jana Holečka



Podzim 2021 - 14/2

Jaro 2022 - 14/10

Podzim 2022 - 1/4

Jak dlouho byste ještě rád fotbal hrál a co na vaši fotbalovou dlouhověkost říká zdraví, popřípadě rodina?

Fotbal bych chtěl hrát, dokud budu zdráv a budu vědět, že pro tým nejsem pouze kus do počtu. Ptáte se na zdraví a to, musím zaklepat, zatím slouží. A rodina? Myslím, že mi fotbal toleruje.

Vyhrát na úvod sezony 9:0 je skvělý počin. O čem výsledek zápasu proti Bernarticím vypovídá, kam budou sahat vaše letošní ambice?

Nemám prostudované soupisky, ale myslím si, že Bernartice nepřijely v nejsilnější sestavě. Naopak ta naše byla po dlouhé době asi nejsilnější, jakou můžeme dát dohromady. Nechtěl bych moc hodnotit podle prvního zápasu. Za rozhodnutého stavu už někdy jen čekáte, kolik vám jich soupeř ještě nadělí. Nám se tedy často nestává, abychom se takhle rozstříleli. U nás se o ambicích moc nebavíme, ale myslím, že mohu mluvit i za kluky. Určitě chceme hrát v popředí tabulky, to by nebylo vůbec špatné.

Góly, žluté karty i tři vyloučení. Na Trutnovsku začala sezona okresního přeboru

Jak byste vlastně popsal vaše čtyři trefy a střílíte branky nejčastěji pravou nohou, levou nebo hlavou?

Góly mně opravdu kluci pěkně připravili, takže je to hlavně jejich zásluha. Jsem pravák, takže střílím nejradši pravou nohou.

Týden před prvním mistrákem jste v okresním poháru vypadli s Baníkem Žacléř. Byl soupeř výkonnostně hodně jinde?

Před týdnem to byl tým plný mladých a ambiciózních kluků. Ano, soupeř byl výkonnostně jinde. Určitě jsme jim to nedali zadarmo, ale zaslouženě vyhráli.

Jan HolečekZdroj: fkbanikradvanice.czZajímavostí je, že jste v onom utkání chytal v brance? Co bylo důvodem a jak jste se mezi tyčemi cítil?

Jak říkají kluci, už dlouho si hledám místo. Když nehraji v útoku, tak se přesunu na stopera. A když je potřeba do zálohy, tak i tam hraji. Dokonce výjimečně i v brance. Tam mě to docela baví a na sklonku kariéry bych určitě nepohrdl touto možností, jelikož se tam nemusí běhat (smích).

V dalším kole váš tým čeká náročný duel v Pilníkově. S čím k utkání pojedete a jaký výsledek by se vám líbil?

Chtěl bych určitě, abychom uhráli solidní výsledek a zanechali krásný dojem. Samozřejmě každé utkání chcete vyhrát.