Velký šlágr měla o víkendu na programu nejnižší okresní soutěž mužů. Ve III. třídě vedoucí Svoboda nad Úpou přivítala v tabulce druhé Bohuslavice nad Úpou a přímá bitva o vedoucí příčku slibovala dramatickou podívanou.

To však platilo maximálně v prvním poločase, kdy se na úvodní gól čekalo půl hodiny.

Tak rychlý hattrick? Nejspíš poprvé

„Bylo to zpočátku takové oťukávání. Dovolím si ale říct, že jsme měli balon o trochu častěji na svých kopačkách. I soupeř se snažil, byl nebezpečný v rychlém přechodu do útoku, nastřelil dokonce břevno. My měli po krásné kombinaci dvě tutové šance, ale byli to hosté, kdo otevřel skóre zápasu,“ přiblížil úvod utkání Vítězslav Machalík, zkušený útočník domácího mužstva. Právě on se následně stal hlavní postavou celého zápasu.

Jeho tým totiž hned po rozehrání stav vyrovnal a poločasovou přestávku orámoval čtyřmi góly během pouhých jedenácti minut. Z toho tři vstřelil právě Machalík, jenž dosáhl možná nejrychlejšího hattricku v kariéře.

„Musel bych hodně zavzpomínat, jestli byl některý z mých hattricků v tak krátkém čase (usmívá se), ale myslím si, že za jedenáct minut jsem jej ještě nikdy nestihl,“ troufá si odhadnout.

Z 0:1 ve 31. minutě byl pět minut po přestávce stav 5:1 a domácí měli rázem nakročeno k vítězství. Ve zbytku zápasu ještě čtyři góly přidali a právě dlouholetý hráč Trutnova skóre v 81. minutě uzavíral. Byl souboj o čelo tabulky pro tým ze Svobody něčím výjimečným?

„Nemyslím si, že by příprava na Bohuslavice byla jiná než na ostatní zápasy. Samozřejmě jsme při pohledu na předchozí duely soupeře a postavení v tabulce měli obavy, ale jinak jsme to brali jako každé jiné utkání,“ tvrdí čtyřicetiletý borec, jenž za dobu, co fotbal závodně hraje, stihl nastřílet hodně přes sto branek.

Jako matador si nepřipadal

O tom, kolik jich přidá, rozhodne, jak dlouho bude ještě po trávnících běhat.

„Pokud bude sloužit zdraví, tak ještě chvilku asi u fotbalu vydržím. Musím ale přiznat, že jsem už o konci přemýšlel,“ prozrazuje hráč s vědomím, že právě v utkání s Bohuslavicemi potkal na trávníku hned deset (!) hráčů soupeře, kteří jsou ještě starší. Třeba takový Petr Doležal má v rodném listě uveden rok narození 1963!

„Je pravda, že při tomto zápase jsem si zrovna jako matador nepřipadal (směje se). Přímo s Petrem jsem se kdysi potkal v jednom dresu. Samozřejmě pohyb u něho už není takový, jaký býval (to potká všechny), ale před jeho fotbalovou dlouhověkostí klobouk dolů.“

Shodou okolností se o víkendu opavský Pavel Zavadil ve věku 42 let a pět měsíců stal v nejvyšší domácí soutěže nejstarším hráčem v historii. To na takové úrovni, kde se přece jen trénuje jinak než v okresní III. třídě.

„Neuvěřitelný. Musí to být stylem života i darem od boha. Teprve pak je možné, že udržet se na takové úrovni, nemusí být až tak těžké,“ říká si Vítězslav Machalík.

Ten by se rád v pokročilém věku dočkal dalšího z řady týmových úspěchů. Jeho Svoboda s dvaceti body při skóre 38:9 vede tabulku a síle kádru by účast v okresním přeboru rozhodně slušela.

„Faktem je, že tohle téma už v kabině padlo. Sice jen v legraci, ale zbývá odehrát ještě hodně určitě těžkých utkání. Pokud bych si měl ale dovolit mluvit i za ostatní kluky, pak postoupit chceme a naším cílem to ve zbytku sezony také bude,“ dodal Vítězslav Machalík, kanonýr prvního říjnového víkendu pod Krkonošemi.