Už to pomalu vypadalo, že fotbalisté Rudníku v A skupině krajské soutěže JAKO I. B třídy mužů na Královéhradecku přezimují na poslední příčce tabulky. Poslední tři kola ale nováčkovi vyšla parádně, když podkrkonošský celek nejprve v derby přehrál sousední Vrchlabí B (3:1), záhy urval bod na hřišti do té doby stoprocentního lídra tabulky Nového Bydžova B (2:2) a naposledy nadělil v tabulce druhé rezervě Jičína bůra (5:0).

Skupina A I. B třídy se obrovsky vyrovnala. Střelci kola jsou Kaprál se Zichem

Velkou měrou se na jičínském debaklu podílel rudnický střelec Adam Kaprál (22), jenž v utkání zaznamenal svůj první krajský hattrick. Mužstvu jím přispěl ke třem bodům, sobě pak k označení Kanonýr víkendu.

Ano, tří branek v sobotu a neděli dosáhlo mnohem více podkrkonošských střelců, pokaždé ale šlo o hráče kopající „jen“ okresní soutěže.

Adam Kaprál (vpravo)Zdroj: TJ RudníkAdame, zdá se, že na takový zápas jste čekali celý podzim. Jak moc vám vysoká výhra nad favoritem pomůže?

Dalo by se říct že ano, ale spíš než čekání na vysokou výhru, jsme čekali na nějakou bodovou sérii, na kterou se nám teď podařilo nasednout a doufám, že se na ní dovezeme až do jarní části soutěže. Hodně nám jako týmu pomohl bod z Hlušic, kde jsme sehráli pro nás povedené utkání s rezervou divizního Bydžova. V utkání jsme spíše bránili, ale i přesto jsme zjistili, že jde hrát i s těmi nejlepšími a získávat body. To samé se potvrdilo také s Jičínem B, kde už se nám povedlo urvat plný počet bodů a hned se o něco více těšíme na dva poslední letošní zápasy.

Vstup do sezony se vám nepovedl podle představ. Byla tam řada absencí v sestavě, v čem dál byl problém?

Přesně tak, krajská soutěž byla velkým skokem, se kterým jsme se v prvních zápasech hodně prali. Rychlost a kvalita hráčů jako takových i celkové nasazení jednotlivých týmů se oproti okresnímu přeboru zvedly. Myslím si ale, že už si na to náš mladý tým zvykl a budeme postupně ještě silnější. A máte pravdu, byl to asi taky jeden z důvodu pomalejšího začátku, dovolené, prázdniny, pořádně jsme se nemohli v prvních kolech sejít a proto se také často musely měnit posty hráčů. Jinak problém bych asi v ničem jiném neviděl, myslím si, že když už se teď scházíme všichni, tak to funguje.

Mládežničtí kanonýři víkendu - 6 branek: Eliáš Přiklopil (Mostek). 5 branek: Matyáš Mata (Lánov) a Matyáš Mikolajczyk (Žacléř)

Asi nejtěžší chvíle váš tým prožíval při domácí porážce 1:9 od Úpice. Nebyl jste nakonec rád, že jste se takové popravy kvůli naplánované dovolené neúčastnil?

I s odstupem času si na to občas vzpomeneme, ale určitě to na nás nezanechalo nějaký vliv. Taková prohra se musí prostě zapomenout a koukat se zase dopředu. Mám to ještě ale pořád před sebou, když jsem byl na dovolené a každou chvíli přišlo info o stavu zápasu, tak to nebylo nic příjemného. Škoda byla, že se velký počet absencí ze základní jedenáctky sešel zrovna v jeden víkend.

Nakonec se vše zlomilo a vy jste teď se třinácti body v tabulce na dostřel těm nejlepším. Svědčí to o obrovské vyrovnanosti soutěže?

Pěkně se nám to teď všechno až na lídra tabulky srovnalo a jsme rádi, že jsme se dostali zpět do hry. Vyrovnanost určitě může jen přidat atraktivitě a skvělé pozvánce na jarní část, kde se bude bojovat o všechno. Doufám, že se nám podaří dělat body a poodskočit od týmů bojujících o záchranu.

Adam Kaprál (nahoře uprostřed) s rudnickým fotbalem sbíral úspěchy už v mládežnických letech.Zdroj: TJ Rudník

Znamená to tedy, že jste si na krajský level už dostatečně zvykli, Rudník do I. B třídy patří a vy jste připraveni v závěru podzimu i na jaře bojovat o záchranu?

Po pár předchozích letech v okrese jsme byli zvyklí na něco jiného, ale víceméně už si myslím, že adaptace všech členů našeho kádru na novou soutěž již kompletně proběhla. To samé si myslím i o naších věrných fanoušcích, kteří ze začátku nemohli vědět, jak se nám bude dařit či nikoliv. Těm, co nás pravidelně chodí podporovat, věří nám a přejí týmu jen úspěch, bych chtěl za celý tým poděkovat. Chceme navázat na předchozí úspěšná léta Rudníku v krajských soutěžích, zachránit I. B třídu i pro další sezony a bavit fotbalem celou vesnici.

Favorit splnil povinnost. Votroky k postupu nasměroval dvougólový stoper Čihák

Zpět k utkání s Jičínem B. Kde se podle vás odpor kvalitního soka lámal?

Těžko říct v jaký moment přesně. Jičín měl silné vstupy do obou poločasů a počáteční tlaky se nám podařilo odrazit a naopak skórovat. Velkou měrou se o průběh zápasu postaral Filip Čáp, když v 10. minutě vybojoval a sám s přehledem proměnil nařízenou penaltu. Hned vzápětí přidal další gól a do poločasu se stav nezměnil. Po pauze se Jičínští snažili dotáhnout a snížit, ale naštěstí se jim to nepodařilo. Zápas jsme mohli hrát s větším klidem a ještě postupně přidat další tři branky. Pro nás velmi cenné tři body a lehká úprava skóre v tabulce.

Hattricky víkendu 15. - 16. 10.



Dušan Duchek (Mostek)

Vojtěch Hulík (Kocbeře)

Adam Kaprál (Rudník)

Martin Kilevník (Kocbeře)

Martin Křižovič (Staré Buky)

Skromně jste vůbec nezmínil, že na dva góly Filipa Čápa jste po přestávce navázal hattrickem právě vy. Jak tři trefy vypadaly?

Moje trefy není nijak těžké popsat, protože vše bylo jako přes kopírák. Vybojovaný míč, po něm protiútok, který hosté přerušili faulem a já už měl jen za úkol nařízenou standardní situaci proměnit, což se mi podařilo. I když u prvního gólu to byla práce více lidí, když po balonu z větší vzdálenosti od kraje hřiště nikdo z nich míč netečoval a ten zapadl za zadní tyč stojícího brankáře hostů. Další dvě trefy už přišly z klasického „přímáku“. Takže jsem jen zužitkoval výbornou práci kluků a na mokrém trávníku jsme se mohli pěkně sklouznout a oslavit si to.

V podzimním finiši vás čekají doma Kopidlno a venku rezerva Dvora Králové nad Labem. Na kolik získaných bodů si troufáte?

Nejraději bych řekl na plný počet šesti, ale jak to bude, to uvidíme až v samotných zápasech. Nečeká nás nic jednoduchého a budeme chtít předvést co nejlepší výkony, díky kterým snad nějaké ty body urveme. Určitě se popereme o to, abychom podzim zakončili s nejlépe devatenácti body a mohli jít do zimní přípravy s větší pohodou.