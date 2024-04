Vše se událo chvíli poté, co byl nejprve za faul vyloučen domácí hráč Pavel Strasser (19), jenž přivodil nepříjemné zranění soupeři Juraji Sucháňovi (34). Ten následně slovně napadl hlavního arbitra, který ho záhy taktéž poslal předčasně do sprch.

Okresní fotbal se červenal. Duel v Pilníkově předčasně ukončila inzultace sudího

Korunu všemu pak nasadil asistent trenéra FC Mladé Buky Juraj Sucháň starší, jenž dle slov uvedených v Zápise o utkání: „U lavičky hostí chytil hlavního rozhodčího za dres v úrovni prsou a následně do něho oběma rukama vysokou intenzitou strčil do oblasti hrudníku. Hlavní rozhodčí nespadl, poté co se zapřel nohou o zem. Po udělení červené karty ještě asistent trenéra hostů sudímu sprostě nadával.”

Juraj Sucháň (vpravo)Zdroj: Veronika FiebingerováDisciplinární komise OFS Trutnov tak na svém dalším zasedání bude mít co řešit, očekávat se dají vysoké tresty, přičemž si členové komise jistě výpověďmi očitých svědků udělali o celé situaci obrázek sami. Jak vše viděl jeden z hlavních aktérů, faulovaný Juraj Sucháň mladší, o tom se rozpovídal v rozhovoru pro Krkonošský deník.

V sobotu jste se představili na hřišti v Pilníkově, ale zápas trval sotva půl hodiny. Popsal byste na úvod stručně, co se přihodilo?

Ze začátku zápasu nic nenasvědčovalo tomu, že by se měla odehrát taková fraška ze strany hlavního sudího. Prvních deset minut vše probíhalo v klidu, pak jsme ale dostali žlutou kartu hned za náš první faul (nikoliv na žlutou) a najednou z ničeho nic začal hlavní rozhodčí rozdávat karty jak na mariáši. To už u nás začalo vyvolávat větší emoce.

Po čtyřech žlutých ale najednou přišla i vyloučení. To první na straně soupeře. O co šlo?

Popis vyloučení domácího Pavla Strassera v Zápise o utkáníZdroj: is.fotbal.czAbych řekl upřímně, úplně nevím, co se odehrálo. Měli jsme s protihráčem souboj, po kterém jsem upadl. Protihráč se mě snažil překročit a bohužel plnou silou mi šlápl na ruku. Situaci jsem neviděl, protože jsem tou bolestí úplně zapomněl, jak se vše odehrálo. Za mě šlo ze strany soupeře o nešťastnou náhodu. O červené kartě pro soupeře jsem neměl vůbec tušení a dozvěděl se o ní až od kluků, když mi volali do nemocnice. Myslím si, že už takhle nás aktivních hráčů po okrese běhá málo a dle mého je na zvážení, zda by výbor OFS Trutnov neměl tuto červenou kartu pro soupeře odvolat.

Vyloučen jste byl ale vedle protihráče i vy. Za co tedy?

Spoluhráči mi po tom zákroku říkali, ať v klidu ležím a hlavně ať se na svoji ruku nekoukám. Že to bude dobrý. Jenže to je stejné, jako když řeknete člověku, podívej se na to. Když jsem svoji ruku viděl, uvědomil jsem si, že máme doma dvouměsíčního kluka a nějaký čas ho teď nebudu moc nosit a pomáhat tím doma manželce. V tu chvíli ve mně bouchly saze a pustil jsem se slovně do rozhodčího.

Proč ale do něho? Zranění vám přece způsobil protihráč.

To je pravda, ale jak už jsem říkal, nebýt toho, jak ten člověk utkání řídil, nemyslím si, že by v zápase k něčemu podobnému došlo. A také pevně věřím, že od protihráče šlo opravdu o čistou náhodu. Já chápu, že nejsou rozhodčí, že jich je také málo jako hráčů, ale aby to za chvíli nedošlo k tomu, že budou už jen pískat neregistrované soutěže, jelikož hodně hráčů tohle nebude dávat. Pro mě je to jen utvrzení, že je čas svoji kariéru letos ukončit v klidu a pevně doufat, že mého syna tohle nikdy čekat nebude. Pokud tedy bude hrát fotbal.

Popis vyloučení Juraje Sucháně mladšího a staršího v Zápise o utkáníZdroj: is.fotbal.czDuel byl nakonec předčasně ukončen pro inzultaci rozhodčího vaším otcem. Už se k vám doneslo, co se stalo?

No to je pro mě sakra velký překvapení, protože jsem celou situaci viděl. Nechápu slova, jaká jsou napsána v Zápise o utkání a hlavně neznám důvod, proč zápas ukončil. Vím, že obě mužstva chtěla hrát dál a dokonce za ním zástupci obou týmů šli do kabiny, ať se to dohraje. On si ale stál za tím, že ho můj otec napadl. Nic takového se nestalo. Jen vím, že můj otec mě bránil, což by logicky dělal každý táta pro svého syna. Kluci ho museli chytit, jelikož byl hodně rozhořčený. Jestli se ho trochu dotkl za dres, opravdu to nebylo nic vážného.

Názor ze strany soupeře Jakub Kulda, útočník Pilníkova a střelec jediné branky v utkání: „Popravdě přesně nevím, co k tomu říci. Už od začátku utkání rozhodčí situaci nezvládal, rozdával nesmyslné karty, přehlížel sporné situace, neudržoval si pořádek na hřišti. Potom náš hráč fauloval a ve snaze přeskočit padajícího soupeře mu omylem dopadl na ruku a zlomil mu prst. Následovala druhá nesmyslná žlutá karta a tudíž červená. Hráč se zlomeným prstem se slovně navážel do rozhodčího, takže následovala přímá červená. Jejich trenér se chtěl asi zastat svého syna se zlomeným prstem a rozhodčího chytl za triko. Popravdě se nedivím, že rozhodčí zápas ukončil. Obě strany se snažily ještě rozhodčího přemluvit, ať zápas dohrajeme, ale bohužel už nechtěl.“

I to, co popisujete, však nejspíš na označení za inzultaci stačí. Stěží to při jednání disciplinární komise bude bráno jinak.

Co jsem zaslechl, tak i kolegové na lajnách byli s hlavním arbitrem nespokojeni. Navíc prý měl problémy už i v jiném kraji. Chápu, že bychom se měli kolikrát držet, ale někdy ten pohár prostě přeteče. Doufám, že se již tato situace nikdy nebude opakovat. Na druhou stranu chápu i rozhodčí, že to s námi nemají lehké a se spoustou si po utkání řeknete, hele tohle bylo ode mě zbytečné. Sám jsem výbušný typ a již jsem dostal také spoustu karet za řeči. Tímto se i některým rozhodčím omlouvám, ale přišel jsem na to až při sklonku kariéry (usmívá se). Tenhle rozhodčí by už ale nikdy nikde pískat neměl.

Čtyřiatřicetiletý středopolař Juraj Sucháň (uprostřed) na ilustračním snímku z utkání proti VolanovuZdroj: Veronika Fiebingerová

Zřejmě se dá počítat s tím, že utkání prohrajete 3:0 kontumačně a ještě přijdou tresty. Počítáte s tím?

Bohužel se s tím dá počítat a já se k tomu postavím čelem. A i když mám mluvit za svého otce, on také. Ale jak jsem již psal, nedošlo k žádnému fyzickému napadnutí, to co rozhodčí napsal. Za sebe souhlasím, řekl jsem mu vulgarity v Zápise o utkání uvedené, ale na druhou stranu se člověk nemůže divit, zdraví máme jen jedno. Jediné, co mě mrzí, je to, že před skončením kariéry odehraji méně zápasů. Co mě ještě víc mrzí, že za to pykají hlavně spoluhráči a klub. Pevně doufám, že tresty budou pro klub co nejmenší. Mým přáním navíc bylo, aby mě při konci kariéry táta trénoval, ani jeden z nás nechtěl končit takovou kaňkou.

Mimochodem na podzim jste doma Pilníkov porazili, věřili jste, že můžete favorita zaskočit i v odvetě?

No myslím, že i věřili. Člověk by nikdy neměl jezdit na zápas s tím, že je předem prohráno. To pak nemá smysl hrát. Ačkoliv kluci v Pilníkově mají dobrou formu, jsou to z velké části mladí hráči, a jistě je čeká slušná fotbalová budoucnost. My si jeli zápas užít a pokusit se ho vyhrát. Nemáme ambice postoupit, ale nechceme zase hrát na dně tabulky. Ideální je, jak se říká, udělat si žízeň a dobrou náladu. Já už teď na jaře jezdím tak, že si to chci osobně užít se spoluhráči a poděkovat za vše, co pro mě klub v Mladých Bukách udělal. Proto mě mrzí, že je do tohoto teď zatáhnutý klub i spoluhráči.