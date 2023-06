Tato sobota a neděle budou na Trutnovsku patřit vyvrcholení okresních soutěží mužů. Jak v přeboru, tak ve III. třídě je stále o co hrát. Bojuje se o titul přeborníka, hraje se o záchranu a ve je druhé postupové místo z nejnižší soutěže. Sledujte s námi jednotlivé výsledky, které budeme v průběhu víkendu doplňovat.

Fotbalisté Bílé Třemešné ve čtvrteční předehrávce závěrečného kola rozstříleli sestupující tým Libče 12:1. Takto pálil kanonýr Martin Jákl. | Foto: Renata Jírová

Okresní přebor mužů na Trutnovsku letos své příznivce musel bavit. Do posledního kola se bojuje o nejvyšší příčky, do závěrečného hvizdu rozhodčích nebude rozhodnuto o tom, kdo soutěž opustí. A předsezonní los byl tak přívětivý, že tato sobota pod Krkonošemi bude patřit velkému finále.

V přímé bitvě o titul přeborníka se ve vzájemném souboji utkají Jiskra Kocbeře se Spartakem Hajnice. Kdo vyhraje, bude slavit? Až tak jednoduše matematika v tomto případě nevychází. Jelikož domácí na lídra ztrácejí v tabulce tři body, podzimní duel prohráli 0:4 a ještě mají horší skóre, musejí pro posun na první příčku odvetu vyhrát minimálně rozdílem pěti branek.

Bude to taková naše liga mistrů, stát se může všechno, burcuje kocbeřský Matějka

Sobotní bitva startuje ve 14 hodin a aby měla odpovídající kulisu, měli by diváky do hlediště kocbeřského stánku pozvat sami aktéři. Na straně hostujícího celku dostal příležitost Petr Kobos. Brankářská jednička ostřílená mnohem vyššími soutěžemi si je vědoma, že na ní bude výsledek zápasu hodně záviset. „Celá kabina se na zápas samozřejmě těší. Většina z nás jsme zkušení hráči a tak nějaká nervozita není na místě. Víme, jaký výsledek nám k titulu přeborníka stačí, ale porážkou 0:3 nikdo sezonu končit nechce. Do Kocbeří jedeme vyhrát.“

Upoutávka na sobotní šlágr mezi Jiskrou Kocbeře a Spartakem HajniceZdroj: TJ Jiskra Kocbeře

Proti ale bude soupeř. Ten po minulé sobotě už pomalu skládal zbraně, ztratil výhru v Žacléři a čekal, že Hajnice v neděli bitvu o titul ukončí. Nestalo se však. „Mohli jsme na tom být lépe, na druhou stranu nám konkurent nabídl malou šanci. Naděje je vždycky, zvlášť na okresní úrovni se může stát všechno. Chceme ale hlavně vyhrát, protože třetí nikdo skončit nechce,“ pronesl za domácí tým kapitán Pavel Matějka.

V Kocbeřích to v sobotu bude velká bitva!

Nikdo nechce titul slavit prohrou. Do Kocbeří jedeme vyhrát, hlásí opora Hajnice

Šlágr v Kocbeřích ale nebude jediným zápasem, který má okresní přebor na programu 16. kola. Jako první v sobotu odstartuje souboj Poříčí u Trutnova a Vítězné (13.30). Hostům v něm půjde o únik ze sestupové čtrnácté příčky, přičemž k jistotě potřebují uhrát alespoň dva body.

Vylepšit své nelichotivé postavení v tabulce se od 14 hodin budou pokoušet hráči Podhůří na hřišti Strážného, ve stejnou dobru zahájí rozhodčí také duel mezi Baníkem Žacléř a Bohuslavicemi nad Úpou.

Soutěžní ročník 2022/2023 pak zakončí dvě utkání hraná od 17.00. Výbornou sezonu budou chtít vítězstvím jistě potvrdit fotbalisté Volanova, kteří doma přivítají Hostinné, na hřiště Rtyně v Podkrkonoší dorazí k derniéře tým Starých Buků.

Již ve čtvrtek byl předehrán souboj Bílé Třemešné s Libčí. Domácí fotbalisté stále živili naděje na konečné druhé místo, pokud jim ho zhatí sobotní výhra kocbeřské Jiskry, stane se pro ně náplastí pozice nejlepšího týmu jarní části sezony. V posledním duelu si Sokol s chutí zastřílel. Už po deseti minutách vedl 2:0, poločas vyhrál 4:0 a nakonec se radoval z rekordního vítězství 12:1. Čtyřmi trefami se blýskl kanonýr David Kubelka, hattricku dosáhl Marek Fišer, za hosty snižoval čestným úspěchem Linhart.

Bílá Třemešná - Libeč 12:1 (4:0). Branky: 6. a 50. M. Jákl, 10., 22., 48. a 63. D. Kubelka, 32. Macek, 55. Vognar, 60. Zivr, 66. z pen., 79. a 81. Fišer - 75. J. Linhart. Rozhodčí: B. Hradecký. Hráno bez karet. Diváci: 170.

Stejně jako v okresním přeboru, také ve III. třídě bude závěrečné dějství velmi sledované. O vítězi soutěže je sice dávno rozhodnuto, hraje se ale o druhé postupové místo do přeboru. Hned za Pilníkovem je momentálně Libotov, který čeká náročný duel na půdě Prosečného. V zaváhání konkurenta čeká třetí Lánov, který doma přivítá Mostek. Ve skupině o umístění budí zájem rozhodující bitva o první místo mezi rezervou Dolní Kalné a Starým Rokytníkem.