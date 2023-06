Z Okresního přeboru mužů na Trutnovsku žádný z oslovených oddílů nemá zájem o postup do krajské soutěže I. B třídy. Tato zpráva kolovala Královéhradeckým krajem už nějaký ten týden před koncem mistrovského ročníku 2022/2023. Nakonec je ale vše jinak.

Podívejte se na atmosféru, jaká panovala v sobotu v Kocbeřích. Zápasu nechyběly góly ani emoce. | Video: Renata Jírová

Byla to jedna z nerozluštěných tajenek konce mistrovského ročníku 2022/2023. Využije některý tým z Okresního přeboru mužů na Trutnovsku možnosti postoupit do krajské soutěže? Zdálo se, že ne, Krkonošský deník již zná definitivní odpověď. Ta od středečního odpoledne zní kladně, ačkoliv to tak už opravdu nevypadalo. JAKO I. B třídu si od podzimu znovu po roční pauze zahraje TJ Jiskra Kocbeře!

V okrese měli na dosah titul přeborníka, nakonec je při rovnosti bodů od Spartaku Hajnice dělila pouze horší bilance ze vzájemných zápasů (3:0, 0:4). Přesto je to nakonec oddíl z Královédvorska, který vyslyšel nezájmu rivala postoupit o třídu výš a sám této možnosti po kratším váhání využije. Zbývá dodat, že posunem kocbeřské Jiskry do kraje se v Okresním přeboru Trutnovska zachránil původně sestoupivší Sokol Vítězná.

Po šlágru v Kocbeřích slavily oba celky. Domácí výhru, Hajničtí okresní double

Jak rozhodování v Kocbeřích probíhalo, nejen o tom promluvil nejvyšší muž podkrkonošského oddílu Jiří Štěpař (39), zároveň trenér letos úspěšného mužstva.

Středa byla dnem, ve kterém padl verdikt o tom, že se Jiskra Kocbeře po roce vrátí do I. B třídy. Co v této otázce nakonec rozhodovalo?

Asi uznání našeho hřiště za způsobilé. To byl hlavní důvod, jelikož po zrekonstruování našeho areálu už nikdy nechceme nikam za domácími zápasy cestovat.

Areál fotbalového hřiště TJ Jiskra Kocbeře doznal v posledních letech řady změn.Zdroj: TJ Jiskra Kocbeře

O nabídce hrát kraj víte od soboty, kdy postup odmítl vítěz přeboru z Hajnice. Proč a nad čím jste váhali?

Nás původně nenapadlo, že by ta šance mohla být reálná. Musíte čekat, jak se rozhodne první tým tabulky a ani nás vyloženě nic nenutilo postupovat. My chceme hrát hlavně doma, ať je hřiště jaké chce, takže jsme ani nečekali, že to půjde.

Odkdy jste tušil, že právo postoupit Hajničtí odmítnou?

Různé signály se k nám dostávaly už dlouho, ale zároveň víme, že lidé toho často napovídají a realita je jinde. Takže definitiva padla až v sobotu po našem vzájemném zápase.

Postupující celky z dalších okresů Královéhradeckého kraje

Hradecko – V závěrečném kole si v přímém souboji s Nechanicemi vysloužili první příčku a tím i postup do I. B třídy fotbalisté Chlumce nad Cidlinou C. Jičínsko – Okresní přebor v regionu vyhráli fotbalisté Robous, možnost postupu však přenechali druhému v pořadí a I. B třídu si tak zahraje rezerva Lázní Bělohrad. Náchodsko – Vítězem přeboru se stali hráči Teplic nad Metují a v příštím mistrovském ročníku budou hrát krajskou soutěž I. B třídy. Rychnovsko – Naprosto suverénním způsobem bez jediné porážky tu ovládla okresní přebor rezerva Rychnova nad Kněžnou a taktéž využila možnosti postupu do kraje.

Co chybělo k tomu, aby se z titulu přeborníka radovala Jiskra? Sezonu jste při pohledu na počet získaných bodů měli nadprůměrnou.

Tech důvodů bylo víc, některé si asi necháme uvnitř týmu. Veškeré jarní body jsme poztráceli v závěrečných pěti minutách zápasů, což je škoda, na druhou stranu to o něčem vypovídá.

V závěrečném kole Okresního přeboru se potkaly nejlepší dva celky soutěže Jiskra Kocbeře a Spartak Hajnice. Domácí po utkání slavili výhru, hosté titul.Zdroj: Renata JírováJak se vám vlastně líbilo vyvrcholení sezony v podobě vašeho vzájemného zápasu? A věřil jste za stavu 3:0, že ještě výsledku 5:0 dosáhnete?

Zápas to byl na okresní přebor nadprůměrný. Divácká kulisa velmi důstojná, tedy až na některá individua. Člověk samozřejmě doufá, ale zároveň si uvědomuje sílu soupeře.

Koho byste označil za tahouny vašeho mužstva?

To je ošidné. Každý byl schopen v některých zápasech vynikat a zároveň si během sezony vybral slabší chvilky. Jaro měl výborné Pavel Borský, střelecky byl tahounem Martin Kilevník a dobrou duší mužstva je kapitán Pavel Matějka. Ale takto by se dalo pokračovat.

Po Pilníkovu slavil postup také Libotov. Historický úspěch si načasoval ideálně

Jak se vám vlastně líbila úroveň letošního okresního přeboru?

Atraktivní byla soutěž až do konce a kdo ví, zda takový ročník na Trutnovsku vůbec pamatujeme. Vím i to, že koncovka našeho přeboru zajímala letos i dost lidí z jiných okresů.

Ke druhému místu v okresním přeboru a postupu do I. B třídy dotáhli Jiskru trenéři Jiří Štěpař a Roman Albín.Zdroj: TJ Jiskra KocbeřeNyní je jasno, Kocbeře se vracejí do kraje. Budou konkurenceschopné?

To se teprve uvidí. Tým se pokusíme posílit, jak se to povede, to ještě uvidíme. Hráči si to každopádně chtějí zkusit, tak uvidíme, jak se s tím poperou.

Máte přehled, kdo tým opouští a kdo by naopak mohl přijít?

Všechno je velmi čerstvé. Takže odchody a příchody se vyřeší v následujících dnech. Náš kádr je ale rozhodně nutné posílit.

Na kterého soupeře se vy osobně těšíte nejvíc?

Popravdě nad tímto jsem neměl ještě vůbec čas přemýšlet. Nebude jednoduché žádné utkání, hlavně ale doufám, že neuděláme v soutěži ostudu.