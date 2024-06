Stále však za předpokladu, že některý tým z čela tabulky (Hajnice? Pilníkov?) využije práva postoupit do kraje a že se stejně zachová nejsilnější duo z III. třídy (Lánov a Mostek).

Ano, pokud by nikdo o krajskou soutěž nestál, hrozil by sestup z okresního přeboru až čtveřici mužstev – dva týmy by totiž přišly z I. B třídy, další dva z III. třídy.

Opačnou variantou je možnost, že by například Hajnice do kraje postoupila a ze III. třídy by druhý Mostek postup odmítl. Poté by z okresního přeboru sestupovaly jen dva celky.

Hajnice slaví double. Pohárové finále proti Žacléři znovu rozhodla až ve finiši

Los 30. kola k nikomu z této čtveřice přívětivý nebyl a jak se zdá, o všem se rozhodně až za týden. Ostatně přesvědčuje o tom zápasový plán všech sestupem ohrožených mužstev.

Závěrečný program ohrožených sestupem FC Mladé Buky (25 bodů): doma Hajnice, venku Rudník

FK Poříčí u Trutnova (24): venku Bílá Třemešná, doma Podhůří

FC Libotov (24): doma Žacléř, venku Staré Buky

TJ Jiskra Bohuslavice n. Ú. (22): doma Volanov, venku Strážné

Nic to však nemění na faktu, že před závěrečnými dvěma koly jsou takzvaně „namočené“ čtyři oddíly a jen jeden z nich si definitivu záchrany může vykopat sám bez ohledu na výše uvedené spekulace.

Zachrání se v přeboru Bohuslavice nad Úpou?Zdroj: Veronika FiebingerováAktuálně dvanácté Mladé Buky mají na svém kontě 25 bodů, třinácté Poříčí u Trutnova a čtrnáctý Libotov o jeden méně a patnácté Bohuslavice nad Úpou 22.

Poslední Jiskra Podhůří už ve zbývajících duelech se svým osudem nijak nepohne a okresní přebor po letech opustí. Pro příští sezonu se hovoří o možném spojení s rezervou FC Vrchlabí, která sestupuje z krajské I. B třídy.

Víkendový program tak v okresním přeboru slibuje velmi zajímavou podívanou a vyplatí se vybrat si ze zápasové nabídky. Jeden duel se však hrál už ve středu a v dohrávce 29. kola fotbalisté Bílé Třemešné dokázali přivézt tři body ze hřiště Hostinného, kde si výhrou 3:2 zajistili návrat na třetí příčku tabulky.

Dohrávka 29. kola Hostinné – Bílá Třemešná 2:3 (1:1). Branky: 36. Maličký, 90. Hák – 27. Macek, 52. M. Jákl, 76. T. Michálek. Rozhodčí: B. Hradecký. ŽK: 2:2. Diváci: 80.

Nevyřešené otázky letošní sezony

Kolik bodů nasbírá vítěz soutěže Spartak Hajnice?

Kdo doplní Hajnici a Pilníkov na pomyslných stupních vítězů?

Který tým vyhraje na dálku boj o konečné páté místo?

Kolik mužstev sestoupí z přeboru a která to budou?

Informace o postupech a sestupech z rozpisu soutěží pro ročník 2023/2024.Zdroj: OFS Trutnov

Chcete si sezonu prodloužit o turnaj v malé kopané? Neváhejte a přidejte se…Zdroj: Renata Jírová