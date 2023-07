Po šlágru v Kocbeřích slavily oba celky. Domácí výhru, Hajničtí okresní double

Losovací aktiv, jehož se rok co rok před novým ročníkem účastní sekretáři či jiní zástupci oddílů, se tentokrát nekonal. Nechyběla však obsáhlá zpráva předsedy Výkonného výboru OFS, stejně tak dalších jeho členů. Marek Pilný hned na úvod pochválil stav mládeže v regionu nejvyšších českých hor. „Jako jediný okres celého Královéhradeckého kraje máme hráčsky a trenérsky ustanoveny všechny existující mládežnické výběry, tedy chlapecké U9, U10, U11, U12, U13 a U15, dál taky dorostenecký U17 a u dívek máme výběry WU11 a WU13 – celkem tedy 9 reprezentačních výběrů. To je za mě velmi slušný počet, který nás ale zavazuje o výběry, respektive hráče a hráčky, pravidelně pečovat. Tady určitě patří díky všem dospělákům (trenéři, vedoucí, rodiče…), kteří se kolem výběrů motají a také klubům za hráče, které chceme třeba nechat zažít nějaké pamětihodné okamžiky z reprezentace v dresu okresu.“

Předseda OFS Trutnov Marek Pilný v akci před finálovým duelem Penzion Poříčí Okresního poháru mužů.Zdroj: Jiří Petr

Nejvyšší muž okresního fotbalu se také vrátil k poslední sezoně v dospělé kategorii. Zvláštní uznání si vysloužil MFK Trutnov za skvělou reprezentaci na divizním poli, kde obsadil vynikající čtvrté místo. Lítost zazněla naopak nad sestupem fotbalistů Dvora Králové nad Labem z divize a Vrchlabí z krajského přeboru. Nejlepším podkrkonošským celkem v I. B třídě byla opětovně úpická Sparta a slova chvály zazněla nad úrovní okresních fotbalových soutěží.

Útočník za útočníka, příprava s Chlumcem a v sobotu už na pohár do Velkých Hamrů

Vždyť o okresním přeborníkovi se letos rozhodovalo do poslední minuty, když hráči Hajnice uhájila první příčku až díky o gól lepší bilanci ze vzájemných zápasů s Jiskrou Kocbeře. Samotné pořadí na prvních třech místech – Hajnice 71 bodů, Kocbeře 71, Bílá Třemešná 70 – značí, že šlo o jedinečnou sezonu okresního přeboru.

Fotbalisté Pilníkova si po letech zahrají okresní přebor.Zdroj: archiv DeníkuŽivo ostatně bylo také ve III. třídě. Postup si tu po řadě let vybojovali fotbalisté Pilníkova, vůbec poprvé ve své padesátileté historii pak FC Libotov. Oba tyto týmy v přeboru nahradí sestupující Libeč a Svobodu nad Úpou.

Pilný na závěr hodnocení poděkoval také členům Výkonného výboru OFS Trutnov, kteří pracovali a dále i budou ve složení Radek Kotyk (místopředseda OFS), Karel Šiling (Předseda komise rozhodčích OFS), Jiří Štěpař (předseda disciplinární komise OFS), Bohumil Kafka, Pavel Hrubeš a Stanislav Ježek (všichni členové VV OFS).

Jak už bylo zmíněno, nové soutěžní období přinese hned několik novinek. Tou první je změna výše platby členství od 1. 1. 2024. Zatímco dosud členové FAČR platili za rok částku 200 korun (mládež do 18 let a osoby starší 70 let polovinu), od nového roku půjde o sumu 400 korun (snížená pak 200 korun).

„Původní část 200/100 korun bude nadále použita ve prospěch FAČR, který bude nadále hradit platby za rozhodčí a delegáty. O druhé části ještě není pevně rozhodnuto, ale předpokládá se rozdělení mezi okresní fotbalové svazy na podporu projektů mládeže, kluby, podporu rozhodčích v okresních soutěžích atd. – o tomto dělení bude rozhodnuto do další Valné hromady FAČR v roce 2024,“ popsal důvody navýšení Marek Pilný.

Lázeňský pohár kořistí domácích Luhačovic. Dva východočeské celky s medailemi

Další výraznou novinkou bude možnost opakovaného střídání ve III. třídě mužů, nikoliv však v okresním přeboru.

Podmínky opakovaného střídání (výměn)

Opakované střídání se týká všech hráčů a náhradníků uvedených v Zápise o utkání (dále ZOU), v maximálním počtu 7 hráčů

Zahajovací „jedenáctka“ musí být uvedena v zápise mezi prvními jedenácti hráči v ZOU

Střídání hráčů musí být oznámeno v přerušené hře a provedeno co nejrychleji, aby nedocházelo k promarňování doby hry. Rozhodčí proto nezaznamenává střídání /výměny do ZOU, promarněný čas ale nastavuje

Hráči, kteří jdou na hrací plochu, musí být připraveni u lavičky pro příslušníky družstva v prostoru technické zóny a hráči, kteří u hrací plochy odcházejí, ji mohou opustit kdekoliv, tedy i na opačné straně hrací plochy, za brankou apod.

Hráč, který byl vystřídán, se smí v témže utkání znovu vrátit na hrací plochu a zúčastnit se další hry

Není omezen celkový počet střídání (výměn), ani počet střídání jednoho hráče. Vystřídaný hráč se může zapojit do hry kdykoliv výše uvedeným způsobem, pouze v posledních deseti minutách utkání lze střídat jen standardním způsobem a maximálně dva hráče. Vystřídat spoluhráče však mohou i ti, kteří se předtím utkání zúčastnili

Procedura střídání (kteréhokoliv hráče může vystřídat náhradník při dodržení těchto podmínek:

* rozhodčí musí být o zamýšleném střídání informován

* náhradník smí na hrací plochu vstoupit až poté, co ji opustí střídaný hráč a dostane souhlas od rozhodčího

* náhradník či vystřídaný hráč smí vstoupit na hrací plochu od středové čáry a jen v době, kdy je hra přerušena

* střídání je ukončeno vstupem náhradníka na hrací plochu

* všichni náhradníci podléhají autoritě a pravomoci rozhodčího bez ohledu na to, zda byli či nebyli nasazeni do hry

Střídat se ve III. třídě bude od podzimu častěji…Zdroj: Renata JírováTřetí výraznou změnou je zrušení penaltových rozstřelů v případě remízového výsledku při utkání dospělých. Naopak v kategoriích mladšího dorostu, starších a mladších žáků bude střelba ze značky pokutového kopu pokračovat, aby byl znám vítěz utkání.

Zbývá dodat, že také v novém ročníku Okresního přeboru mužů na Trutnovsku bude šestnáctka účastníků bojovat o jedno postupové místo do krajské soutěže I. B třídy. Jistý je jeden sestupující do III. třídy, v případě že sestoupí některý okresní tým z I. B třídy, o to se navýší počet sestupujících z přeboru.

Ve III. třídě se bude hrát o dvě postupová místa do přeboru, pouze v případě, že by krajskou soutěž opouštěli dva a více okresních zástupců, týkal by se postup ze III. třídy pouze vítěze.

Postupy a sestupy v soutěžích řízených OFS Trutnov pro mistrovský ročník 2023/2024Zdroj: OFS Trutnov