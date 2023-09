Necelý měsíc po zahájení aktuálního soutěžního ročníku jsme mezi fotbalisty z okresního přeboru udělali průzkum, při němž nás zajímalo, jak jsou hráči spokojeni se změnami, které tato sezona přináší. Tou první bylo zrušení pokutových kopů v případě nerozhodného výsledku. Příští dotaz bude směřovat na účastníky III. třídy a tématem bude novinka v podobě tzv. hokejového střídání.

Pro diváky byly penaltové rozstřely atraktivním zpestřením zápasů, samotní hráči jsou ale povětšinou rádi za jejich zrušení. | Video: Veronika Fiebingerová

Dvě zásadní novinky přináší nový ročník okresních soutěží na Trutnovsku. Předně byly zrušeny penaltové rozstřely v případě nerozhodného výsledku. V okresních soutěžích III. třídy byla navíc zřízena možnost takzvaného hokejového střídání, kdy hráče na trávníku vymění spoluhráč, vystřídaný se však v průběhu utkání může do děje zápasu vrátit.

Kde že loňské sněhy jsou... Trutnovu se v divizi nedaří, zapsal už třetí porážku

Odehrána jsou v okresním přeboru i nejnižší okresní soutěži úvodní tři kola a Krkonošský deník zajímalo, zda jsou fotbalisté se změnami spokojeni, případně zda k nim mají výhrady.

Jako první odpovídali účastníci okresního přeboru a za jednotlivé oddíly povětšinou kapitáni mužstev.

Jste rádi, že se od letošního ročníku již při nerozhodném výsledku nezahrávají penaltové rozstřely? A byl podle vás váš tým v minulosti při rozstřelech spíš úspěšný nebo naopak?

Martin Kruliš, SK Spartak Hajnice: „Abych pravdu řekl, nás v Hajnici se toto rozhodnutí asi moc nedotklo, jelikož jsme penaltové rozstřely moc často nezahrávali. Každopádně pro diváky to myslím nebylo špatné, zápasy měly i po remízovém výsledku zápletku, bylo to zpestření. Když bych si ale měl vybavit jeden rozstřel, tak pro nás byl ten poslední dost důležitý. Jarní výhrou nad Poříčím jsme si totiž výrazně pomohli v cestě za přebornickým titulem.“

Patrik Macek, TJ Sokol Bílá Třemešná: „Když budu mluvit za třemešenský Sokol, tak jsme určitě rádi, že se penalty už nekopou a že mají při shodném výsledku oba celky stejný počet bodů a ne výhodu dalšího bodu navíc. Pro diváka asi atraktivní, ale pro hráče a pro gólmany ne tak úplně. Náš tým určitě v minulosti v penaltových rozstřelech vůbec úspěšný nebyl. V loňské sezoně jsme to měli 1:3 ve prospěch soupeřů. Kdyby se pokutové kopy podařilo alespoň ještě dvakrát vyhrát, pak bychom měli o dva body více a tím pádem mohli i vyhrát soutěž.“

Zdroj: Veronika Fiebingerová

Tomáš Voňka, FK VolanovZdroj: Veronika FiebingerováTomáš Voňka, FK Volanov: „Ano, jsme rádi, že se penaltové rozstřely zrušily, protože se utkání zbytečně prodlužovalo. Hráči tomu mnohdy už nedávali takovou pozornost a zájem. Podle mě jsme byli v penaltách úspěšní. Mnoho bodíků do plusu jsme získali díky našemu specialistovi v bráně Tomáši Trailinovi.“

Adam Kaprál, TJ Rudník: „Já sám i Rudník jako klub jsme hlasovali pro zrušení penalt. Občas mi přišlo, že ne všechny týmy mají do penaltového rozstřelu plné nasazení a také, že samotná vydřená remíza trochu ztratí svoje kouzlo. Myslím, že Rudník spíš v penaltových rozstřelech zaostával a více soubojů končilo prohrou. Občas se také ale zadařilo a bod navíc zůstal na naší straně.“

Patrik Ondráško, TJ Baník Žacléř: „Určitě jsme rádi, že rozstřely skočily, jelikož remízový zápas má skončit smírně pro obě strany a ne aby jedna či druhá strana byla zvýhodněná pro další část sezony. Pro nás to bylo vždy spíše utrpení, nepamatuji si moc rozstřelů, které pro nás skončily vítězně“

Jan Plecháč, FK StrážnéZdroj: Veronika FiebingerováJan Plecháč, FK Strážné: „Jestli mohu mluvit za sebe, určitě lepší, když se penalty už nekopou. Náš tým z toho byl vždy akorát nervózní. Jestli si dobře pamatuji, na penalty jsme moc zápasu nevyhráli, ba naopak.“

Tomáš Brus, TJ Baník Rtyně v Podkrkonoší: „Mně osobně zrušení penalt mrzí a chybí. Možná proto, že jsem je chodil pravidelně kopat. Myslím, že to bylo po remízovém zápase zajímavé zpestření. Bez koukání do tabulky si troufnu říct, že jsme byli určitě častěji úspěšnější než naši soupeři.“

Daniel Blažek, TJ Tatran Hostinné: „Osobně jsem rád za tuto změnu a návrat ke klasickému modelu. Řekl bych, že týmy nebraly penalty zas tak vážně, často však na konci sezony mohl o pořadí rozhodnout právě bodový přísun z penaltových rozstřelů. My jich ve srovnání s ostatními týmy moc neabsolvovali. Když už k nim ale došlo, tak jsme byli většinou neúspěšní. Za poslední sezony pamatuji snad jedinou výhru na pokutové kopy, což asi vystihuje naše penaltové schopnosti.“

Martin Dašek, TJ Jiskra Podhůří: „Podle mě je jen dobře, že se penaltové rozstřely zrušily. Zaprvé sám bych penaltu kopat nikdy nešel, zadruhé se nekopou v lize, tak proč by v okrese měly. Každopádně náš tým v Podhůří by při nich byl nadále úspěšný, jelikož střelce na to tady máme a dostatečně zkušený tým taky.“

Lukáš Záplata, Sokol Staré BukyZdroj: Veronika FiengerováLukáš Záplata, TJ Sokol Staré Buky: „Popravdě ani nevím důvod, proč jsou penaltové rozstřely opět zrušené, ale jako zastánci původních pravidel, mi to nevadí. Možná to akorát ubere trochu na atraktivnosti pro fanoušky. Zkouším pátrat v paměti, kdy naposledy jsme penaltový rozstřel prohráli. Určitě se tak někdy stalo, ale troufám si tvrdit, že drtivá většina rozstřelů pro nás byla úspěšná.“

Daniel Tichovský, Sokol Vítězná: „Za nás je to rozhodně lepší, protože kolikrát i horší tým získá plusový bod, ač po celý zápas tahal za slabší konec. Samozřejmě kvůli divákům je to asi atraktivnější, ale pro nás fotbalisty je to nesmyslné a ve finální tabulce to může dost ovlivnit sestup i postup. Podle mě je fér získat bod za remízu. Penalty si můžeme zkoušet na tréninku. Samozřejmě u dětí, kde nerozhoduje úplně počet bodů v tabulce, to význam má, protože se stále učí a penalty by nejradši kopaly po každém zápase. Minulou sezonu, pokud si dobře pamatuji, jsme měli stoprocentní úspěšnost bodu navíc. Za celou sezonu jsme remizovali pouze jednou proti Hostinnému a pak jsme vyhráli. Když zabrousím víc do minulosti, tak jsme většinou bod navíc nezískali. To jsme vyhráli zhruba každý pátý zápas.“

Petr Zákravský, TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou: „Ano jsem rád, že se penalty zrušily. Remíza je prostě remíza a tak to má zůstat. Náš tým byl rozhodně v penaltových rozstřelech z velké části neúspěšný.“

Daniel Geisler, FK Poříčí u Trutnova: „Nejsem rád, že už při nerozhodném výsledku penalty nejsou. Často jsem je sám kopal a myslím, že se nám při nich dařilo. Pocitově jsme úspěšní byli, ale reálně jsme minulý rok měli v penaltových rozstřelech dvě výhry a stejný počet porážek.“

Pavel Hrubeš, FC Mladé BukyZdroj: Veronika FiebingerováPavel Hrubeš, FC Mladé Buky: „Za mě souhlas se zrušením penalt, při nerozhodném výsledku byl občas problém sehnat někoho ze spoluhráčů, aby šel ty penalty vůbec kopnout. Na druhou stranu když už jsme ty penalty kopali (což se moc poslední dobou nestávalo), tak jsme je vyhráli.“

Pavel Meliš, TJ Spartak Pilníkov: „Z mého pohledu to je určitě lepší takhle bez penalt. Hraje se to tak skoro všude, tak proč ne u nás. V minulé sezoně jsme se do penaltového rozstřelu dostali myslím třikrát, z toho dvakrát jsme uspěli. Přesto jsem byl pro zrušení penalt, jsou zbytečné, při remíze by měl každý brát klasicky jeden bod.“

Jan Hlava, FC Libotov: „Nejsme rádi. Bylo to zpestření zápasů jak pro nás, tak i pro diváky. Navíc někdy i ten jeden bod dost pomohl. Myslím, že jsme si vedli docela dobře, na penalty mohli chodit také kluci, kteří by normálně během nešli.“