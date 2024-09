V příštím kole zajíždí Šulitkův Baník na hřiště Bílé Třemešné a nabízí se tak otázka, zda aktuálně nejlepší kanonýr soutěže bude ve své krasojízdě pokračovat.

Mimochodem, Rtyně v sobotu přejela momentálně poslední Libotov 7:0 a v tomto dějství šlo o nejvyšší rozdíl ve skóre. Šest branek nastřílel Lánov na hřišti Hostinného a výsledek 3:6 lze považovat za největší překvapení kola. Však šlo také o premiérovou výhru nováčka v okresním přeboru.

Rozdílem tří branek uspěli také hráči Pilníkova v Kocbeřích, Žacléř na hřišti Poříčí u Trutnova a Staré Buky ve šlágru kola proti Volanovu.

Zápas kola

Duely Starých Buků a Volanova se řadí k nejprestižnějším derby, vždyť oba soupeři by na hřiště rivala klidně mohli jezdit na kole a šetřit za benzín. Po dlouhé době šel do utkání v roli favorita domácí Sokol, jemuž vstup do letošní sezony vyšel fantasticky. No a povedlo se i derby. Po bezbrankovém poločase otevřel hned v první minutě druhé půle skóre Adam Hepnar, po hodině hry skórovala letní posila Matěj Brutovský a na konečných 3:0 doladil výsledek minutu před koncem Pavel Knap. Domácí vyhráli zaslouženě i bez svého kanonýra Machalíka, jehož v sestavě nahradil a celý duel odehrál trenér Pavel Korec.