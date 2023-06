První trofej pro Hajnici. Houževnatý odpor soupeře zlomila trefa kanonýra Škody

Ze sedmi víkendových utkání se jich šest hrálo v sobotu a pouze jedno v neděli. Právě ten den patřil lídrovi tabulky z Hajnice, který k uhájení své pozice na čele potřeboval porazit osmé Strážné. Povedlo se. Čerstvý držitel okresního poháru nenechal ve Svobodě nad Úpou nic náhodě, už po prvním poločase vedl 3:0 a nakonec soupeři nadělil búra. Hattrickem se na výhře favorita podílel nejlepší kanonýr soutěže Martin Škoda (41 branek).

Kocbeřský Zdeněk Horák (vlevo) oslavil v pátek kulaté 50. narozeniny.Zdroj: Jiří ŠtěpařO dost více se na tři body nadřela v tabulce druhá kocbeřská Jiskra. Tým Bohuslavic nad Úpou šel totiž na jejím hřišti do vedení po trefě Lidického a do přestávky stihli domácí jen vyrovnat zásluhou kapitána Matějky. Po pauze už ale favorit vzal taktovku do svých rukou. Nejprve v 58. minutě skóroval Stefanidis, pojistku přidal svým druhým gólem (22. v sezoně) v zápase Matějka.

Jedním ze šlágrů kola byl souboj na hřišti Žacléře, kam dorazil bodově nejúspěšnější tým jara z Bílé Třemešné. Domácí Baník měl v nohách středeční pohárové finále a nepřidal mu ani brzy inkasovaný gól, ke všemu vlastní. Ve zbytku zápasu si šli hosté jasně za svým cílem a po velmi dobrém výkonu vyhráli hladce 6:0. Dvakrát se prosadili Vognar s Mackem, skóre uzavřel nejlepší střelec týmu David Kubelka.

Svazový předseda Pilný viděl na jedné straně euforii, na druhé slzy zklamání

Velké drama nabídl souboj o záchranu bojující Vítězné se čtvrtým Volanovem. Domácí v utkání neustále vedli, soupeř mocně dotahoval, k remízovému výsledku mu ale nakonec chyběla jedna trefa. O tu hosty připravil gólman Jakub Daniel, jenž soupeři v 85. minutě za stavu 3:2 zneškodnil pokutový kop.

Útočník Matěj Tišler ze Rtyně v Podkrkonoší nasázel do sítě Libče čtyři góly.Zdroj: Veronika FiebingerováJestliže ve Vítězné šlo o dramatický duel, pak v Libči nic takového nehrozilo. Hosté ze Rtyně v Podkrkonoší se na půdě již jistého sestupujícího bavili fotbalem. Jen za úvodní půlhodinu nasázeli za záda gólmana Macely šest gólů, o které se podělili kanonýři Hoffman, Prouza a Tišler. Dva posledně jmenovaní po pauze soupeři dočepovali potupnou desítku, za domácí pouze upravoval výsledek Meisner (1:10).

Jedenáct branek bylo k vidění také v Podhůří. Domácí tu nad Starými Buky vedli po sedmi minutách už 2:0, když se dvakrát trefil Pavlů. Hosté skóre otočili čistým hattrickem Martina Křižoviče a stejný hráči ve 48. minutě zvyšoval už na 2:5. V otevřeně hraném duelu ještě padlo po dvou gólech na obou stranách.

Již tuto středu na tři zápasy

Vložené 17. kolo – středa 17.30: Podhůří – Bílá Třemešná, Hostinné – Strážné, Libeč – Poříčí u Trutnova. Zbylé zápasy tohoto dějství se hrají o týden později (Hajnice – Bohuslavice n. Ú., Kocbeře – Vítězná, Staré Buky – Volanov, Žacléř – Mladé Buky).

Zápas doslova o šest bodů se hrál v Mladých Bukách. Domácí celek na jaře ještě nezískal ani bod (!) a zlou sérii hodlal zlomit v derby proti Poříčí u Trutnova. Mladobučtí ale potvrdili, že se jim ve druhé polovině sezony absolutně nedaří. Už to vypadalo na bezbrankovou remízu, když v 90. minutě nejprve hosté přežili velkou šanci soupeře a ve druhé minutě nastaveného času sami udeřili Geislerem proměněnou penaltou.