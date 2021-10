Devadesátá minuta bude minimálně týden budit ze snu leckterého fotbalistu z Rudníku. Jak A mužstvo v Hostinném, tak rudnická rezerva v Kunčicích nad Labem drželi ještě před poslední minutou nerozhodný stav 3:3 a trenéři obou mužstev pomalu vymýšleli, koho pošlou na penaltové rozstřely. Jenže oba celky právě v 90. minutě inkasovaly rozhodující čtvrtou branku a ze zápasů odcházely bez bodů.

Do konce podzimní části zbývá na Trutnovsku odehrát závěrečná dvě kola. Navíc i několik dohrávek. V jedné takové už tuto středu Poříčí na trutnovské umělce přivítá Staré Buky (18.00).

Okresní přebor, skupina A - První ze dvou skupin přeboru si na podzim podmanili fotbalisté Bílé Třemešné, které z vítězné vlny nesesunul ani rival z Vítězné. V podzvičinském derby si lídr tabulky trpělivě dokráčel pro desátou výhru v sezoně. Domácí si naopak výrazně přivřeli dveře ve snaze o čtvrtou příčku. Šlágr kola se hrál v Hostinném, kde pro sebe atraktivní přestřelku domácí Tatran rozhodl v 90. minutě gólem Jakoubka. Hráčem kola je ve skupině střelec čtyř branek Libor Kouřil, jehož řádění odnesla Hajnice.

Z utkání Podhůří - MostekZdroj: Tomáš PlecháčHostinné – Rudník 4:3 (1:1), branky: 5. Maličký, 51. a 90. Jakoubek, 61. J. Novotný – 45. F. Čáp, 49. Kršík, 74. Frýba. Rozhodčí: R. Votoček. ŽK: 3:1. Diváci: 150.

Vítězná – Bílá Třemešná 0:2 (0:0), branky: 55. Sadský, 64. M. Jákl. Rozhodčí: M. Černý. ŽK: 4:1. Diváci: 30.

Strážné – Hajnice 6:0 (3:0), branky: 17., 38., 50. a 55. Kouřil, 36. Najman, 74. Balghouthi. Rozhodčí: L. Nývlt. Hráno bez karet. Diváci: 43.

Podhůří – Mostek 1:1 (0:1), penalty 3:4, branky: 78. D. Zdržálek z pen. - 44. Čajka. Rozhodčí: Seidel. ŽK: 4:3. Diváci: 50.

Okresní přebor, skupina B - Drama do posledního kola nejspíš nabídne B skupina přeboru v otázce postupujících mužstev do elitní jarní fáze. Fotbalisté Volanova a Rtyně v Podkrkonoší mají už své jisté, o pozice na třetí a čtvrté místo to ale bude mela, do které se už v dalším kole mohou klidně zapojit i hráči Libče či Janských Lázní. Také zde nabídl šlágr dvanáctého dějství brankové hody, se dvěma body z půdy Mladých Buků odjeli fotbalisté Poříčí.

Mladé Buky – Poříčí u Trutnova 3:3 (1:1), penalty 3:4, branky: 11. Folc, 62. a 65. Ruml – 15. Janas, 66. V. Kuhn, 86. K. Potoček. Rozhodčí: P. Novotný. ŽK: 0:5. Diváci: 50.

Fotbalisté VolanovaZdroj: Veronika FiebingerováStaré Buky – Rtyně v Podkrkonoší 2:6 (2:3), branky: 24. Z. Prokop, 25. Pálinkáš – 27., 69. a 88. V. Prouza, 29. a 82. Hoffman, 33. Brus. Rozhodčí: P. Doubic. ŽK: 3:2. Diváci: 50.

Svoboda nad Úpou – Volanov 2:2 (1:0), penalty 3:4, branky: 5. Haider, 57. Uiberlay – 51. J. Přívratský, 67. J. Zeman. Rozhodčí: Boubín. ŽK: 3:3. ČK: 1:1 (68. Vlček – 78. Řehůřek). Diváci: 50.

Janské Lázně – Libeč 1:0 (0:0), branka: 50. Celba. Rozhodčí: Smola. ŽK: 2:2. Diváci: 50.

Okresní soutěž, skupina A - Martin Krejčík se stal hrdinou týmu z Kunčic nad Labem, když v 90. minutě vystřelil vítězství 4:3 nad rezervou Rudníku. Už v dalším kole bude Sokol usilovat o klíčovou čtvrtou pozici v přímém souboji s Černým Dolem. Porážkou na půdě Prosečného naopak nejspíš o poslední naději přišli fotbalisté Libotova, které na jaře čeká jen boj o umístění na 9. - 16. místě III. třídy.

Kunčice nad Labem – Rudník B 4:3 (2:1), branky: 32. z pen. a 58. Chlum, 38. a 90. M. Krejčík – 41. Barát, 82. Celar, 89. F. Čáp. Rozhodčí: Gabrle. ŽK: 1:1. Diváci: 30.

Černý Důl – Lánov 2:4 (2:4), branky: 3. a 13. Grizič – 5. Tošovský, 26. Schmidt, 29. J. Blažek, 30. Mašek. Rozhodčí: R. Votoček. ŽK: 1:0. Diváci: 50.

Daniel Munzar z KuksuZdroj: Václav MlejnekProsečné – Libotov 3:0 (2:0), branky: 23. M. Šimek, 32. a 62. L. Špička. Rozhodčí: B. Hradecký. ŽK: 1:2. Diváci: 80.

Kuks – Mostek B 3:1 (1:0), branky: 45. Šibor, 48. a 82. L. Hrneček – 80. Drahoš. Rozhodčí: P. Havrda. ŽK: 0:2. ČK: 0:1 (90. Vrabec). Diváci: 50.

Okresní soutěž, skupina B - Vše je po víkendu vyřešeno v B skupině III. třídy. Skupinu o postup do přeboru si na jaře zahrají týmy Pilníkova, Bohuslavic, Starého Rokytníku a Malých Svatoňovic. V závěrečných duelech už se jen poperou o co nejlepší výchozí pozici, jelikož každé umístění je pro jarní část bodově bonifikováno (0 - 3 body). Ve 12. kole zaujala kanonáda Pilníkova proti Lamperticím, na vítězství 9:0 se čtyřmi trefami podílel Jakub Kulda. Jeho otec Milan se jednou brankou prosadil ve šlágru kola, kde Bohuslavice hostily Starý Rokytník (4:0).

Pilníkov – Lampertice 9:0 (5:0), branky: 5. D. Valeš, 11. Svoboda, 26. T. Vlček, 27., 29., 56. a 65. J. Kulda, 63. Mihálka, 87. M. Mach. Rozhodčí: Rohrbacher. Hráno bez karet. Diváci: 50.

Bohuslavice nad Úpou – Starý Rokytník 4:0 (3:0), branky: 3. J. Najman, 18. M. Kulda, 20. Piskor, 81. T. Hurdálek. Rozhodčí: Bittman. ŽK: 1:1. Diváci: 80.

Bernartice/Žacléř B – Malé Svatoňovice 1:5 (0:4), branky: 61. M. Kuhn – 5. Tyrner, 25. Málek, 32. F. Králíček, 42. vlastní (J. Těžký), 51. Turek. Rozhodčí: Smola. ŽK: 1:0. Diváci: 30.

Horní Maršov – Radvanice v Čechách 5:3 (2:1), branky: 1. a 27. L. Mašinda, 57. Vaněk, 72. M. Janák, 86. J. Janák – 26. Kašpar, 75. Koníř, 77. Skuřenský. Rozhodčí: Herák. Hráno bez karet. Diváci: 60.