Na jaře odehrál již tři soutěžní utkání a v nich prokázal formu jako hrom. Útočník Pilníkova Jakub Kulda má již v novém roce na svém kontě osm branek. Ve čtvrtfinále Penzion Poříčí Okresního poháru mužů zaznamenal hattrick v souboji s Podhůřím, před týdnem se pětkrát trefil do sítě Starých Buků v 19. kole Pivovar Trautenberk Okresního přeboru.

Ostrostřelba Kuldy na úvod jara. Škoda, Meliš a Čáp jsou již na dvaceti gólech

Už tuto sobotu dojde v Hajnicích k očekávanému souboji prvního celku tabulky s druhým a na čerstvě jednadvacetiletého kanonýra bude tým Spartaku hodně spoléhat.

Jakub Kulda v akciZdroj: archiv DeníkuJakube, v jarní premiéře okresního přeboru jste přejeli rivala ze Starých Buků 9:1. Asi jste nečekali tak pohodový zápas, je to tak?

Určitě. Takto pohodový zápas nečekal asi nikdo, byli jsme připraveni na to, že to bude vyrovnaný zápas plný emocí a oboustranné touhy po vítězství.

Jak moc týmu pomohl váš úvodní gól ze třetí minuty?

Myslím si, že nám pomohl dost. Byli jsme pak více klidnější na balónu a následovaly další dvě rychlé branky. Navíc jsme sami soupeře k ničemu nebezpečnému nepustili.

Nakonec jste sám branek nastřílel pět. Byl to váš nejpovedenější zápas v sezoně?

Neřekl bych, že nejpovedenější, ale určitě můj nejvíce gólový (usmívá se).

TOP kanonýři Okresního přeboru Trutnovska 20 branek - Martin Škoda (SK Spartak Hajnice), Pavel Meliš (TJ Spartak Pilníkov), Filip Čáp (TJ Rudník). 19 branek - Aleš Starý (TJ Spartak Pilníkov). 15 branek - Martin Kejzlar (SK Spartak Hajnice). 13 branek - Patrik Ondráško (TJ Baník Žacléř), Vítězslav Machalík (TJ Sokol Staré Buky). 12 branek - Jakub Kulda (TJ Spartak Pilníkov) a Jan Jákl (TJ Sokol Bílá Třemešná). 10 branek - Jakub Pitro (FC Libotov), Luboš Gábriška (Sokol Vítězná), Kristian Šereš (SK Spartak Hajnice), Jakub Mostecký a Matyáš Rada (oba FK Sokol Volanov).

Do utkání jste šli rozehraní. Kvitovali jste fakt, že vás na druhou polovinu sezony dostatečně připravily pohárové duely s Podhůřím a Hajnicemi?

Určitě ano. Hlavně s Hajnicemi to byl kvalitní zápas a připravil nás jednoznačně nejvíc. Navíc jsme letos měli fotbalové soustředění, které nám taky velmi pomohlo.

Právě Hajnice jsou teď vaším dalším soupeřem. Půjde o velký šlágr, jak se na něj těšíte?

Těším se ne jenom já, ale celý náš tým. Očekávám napínavý zápas a určitě si chceme jít pro vítězství. Samozřejmě ale dobře víme, že to nebude jednoduché.

Výhra 9:1 proti Starým Bukům by lídra tabulky mohla vystrašit, berete to stejně?

Neřekl bych, že vystrašit, ale určitě si toho výsledku všimli a budou na nás pečlivě připravení.

Co vám řekl pohárový duel se stejným sokem?

Ukázalo nám to, že jsou Hajnice právem v čele tabulky a že nás nečeká nic jednoduchého. Očekávám, že to bude velmi vyrovnaný zápas a nikdo před ním není jednoznačným favoritem.

Na Jakuba Kuldu a jeho jarní formu si v Hajnicích budou muset dát velký pozor.Zdroj: archiv Deníku

Původně se mělo hrát opět na umělém trávníku v Trutnově, nakonec se ale zápas uskuteční na hajnické přírodní trávě. Jste za to rád?

Na jednu stranu se těšíme, že si po dlouhé době zahrajeme na přírodní trávě, ale na druhou stranu Hajnice budou hrát doma, kde tak bude určitě spousta fanoušků, kteří je poženou za vítězstvím.

Aktuálně na lídra tabulky ztrácíte tři body. Je ve vašich silách ještě okresní přebor vyhrát?

Určitě budeme bojovat, abychom na jaře dosáhli na co nejlepší výsledky. Sice nějaké body ztrácíme, ale pořád chceme okresní přebor vyhrát.

Pokud by se to nepovedlo a Spartak Hajnice stejně jako loni odmítl postup, měl by Pilníkov zájem o I. B třídu?

Takhle dopředu nedokážu říct. Musíme si jako tým sednout a probrat, co a jak bude dál. Hlavně k tomu máme ještě daleko.

Na závěr odbočím od okresního fotbalu. Jistě sledujete reprezentaci. Jakých výsledků podle vás Češi dosáhnou v základní skupině Eura proti Portugalsku, Gruzii a Turecku?

Myslím si, že máme velkou šanci postoupit. Naše skupina je vyrovnaná a i Portugalci teď ukázali, že dokážou prohrát třeba se Slovinskem. Tak proč by si podobný výsledek nemohli připsat také proti naší reprezentaci.