Zájem o rodinný mančaft je pro něj příjemné zpestření. Mnohem větší význam má podle Kuříka zviditelnění klubu. „Doufám, že bychom díky tomu mohli sehnat nějaké nové sponzory, které potřebujeme. Jednak proto, že máme nové zázemí a na tom nám visí dluh. Ale hlavně abychom měli prostředky na práci s mládeží. Naši mladší žáci jsou letos třetí v krajském přeboru. To je pro nás neuvěřitelný úspěch, že kluci dokázali uspět v konkurenci týmů jako je třeba Česká Lípa nebo Turnov. Ale jenom náklady na autobus, který vozí děti na utkání jsou kolem 120 000 korun ročně,“ říká Martin Kuřík, který má jako trenér na starosti mladší přípravku.

Všichni Kuříci na hřišti.Zdroj: archiv klubuUtkání Kuříků je důkazem, že se vyplatí být originální. „Příští rok bude Sportovní klub Studenec slavit 100 let existence. Tak jsme to brali trochu jako přípravu a když se to povede, tak bychom určitě jako Kuřík Team rádi vyzvali nějaké zajímavé týmy k exhibičním zápasům,“ plánuje Martin Kuřík. Už teď by možná soupeře našli. „Na instagramu nás už vyzval Láďa Krejčí ze Sparty. Tak jsem výzvu přijal a řekl jsem mu, ať potrénuje a že vymyslíme termín,“ směje se Martin Kuřík. „Vypadá to, že bychom teď mohli jezdit po poutích,“ dodává Kuřík pobaveně.

I přes nadsázku si oba týmy zahrály slušný fotbal na úrovni skupiny. „Bylo to nad očekávání dobré, všichni ze sebe dali úplně všechno,“ popisuje už vážně Kuřík. Na soupisce bylo 13 hráčů se stejným příjmením ve věku od 18 do 73 let. Všichni hráči jsou zároveň registrovanými hráči klubu Studenec, ale ne všichni aktivně hrají. I když má kapitán Martin z celé široké rodiny na utkání jenom pozitivní ohlasy, žádný fotbalový comeback se asi nechystá. „Myslím, že ti, co nejsou zvyklí hrát, zatím především vstřebávají únavu a bolest svalů,“ dodává Kuřík.

Soupiska složená z hráčů s příjmením Kuřík.Zdroj: archiv klubuMartin Kuřík je názorově na jedné lodi i s členem výboru Martinem Hrubým. „Pro nás je ve Studenci práce s mládeží absolutní priorita. Dětí je potřeba pořád víc a víc. Část jich totiž časem ztratí zájem. Ty šikovnější posíláme do větších klubů na zkušenou. A až jim bude třeba 25 a budou mít chuť se vrátit, tak na ně chceme být nachystaní,“ vysvětluje Martin Hrubý. Vzpomíná také, že nejvíc energie jim berou zbytečné sousedské spory v obci, které se objevily po vybudování nového zázemí u stadionu. „Jediné, co my potřebujeme, je dostatek dětí a klid na práci, všechno ostatní zvládneme sami,“ přeje si Hrubý. Hráče i všechny výkonné složky spojené s fotbalovým klubem čeká zasloužené volno a mužský tým po pauze naskočí o stupeň výš do I. A třídy Libereckého kraje.