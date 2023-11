Po dvanácti odehraných kolech už je to na oko zřejmé - fotbalisté Lánova míří do okresního přeboru. A když ne za postupem do něj, tak minimálně za vítězstvím ve III. třídě. V neděli totiž před stovkou diváků hladce zvládli i bitvu s druhým Mostkem a na čele tabulky si užívají již sedmibodový náskok! Skóre otevřel už ve 3. minutě vlastenec Čejky, hosté pak rivala trápili do konce poločasu, ve druhém už se ale favorit prosadil výraznější a nakonec duel i díky dvěma trefám Jana Lelka porazili 4:0.