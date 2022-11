Další ztráta pro Hajnici, čelo tabulky se vyrovnalo. Strážné šokoval Gábriška

To na západě bylo o postupující čtveřici dopředu jasno, s ohledem na výhodnější bodovou bonifikaci pro jaro ale fotbalisté Libotova a Prosečného bojovali o konečnou třetí příčku.

OS, skupina východ

Pilníkov, Janské Lázně a Lampertice. Trojice postupujících do finálové skupiny III. třídy byla známa již před víkendem, což ostatně Krkonošský deník popsal při obsáhlém hodnocení předposledního dějství. Vítěz základní skupiny Pilníkov potvrdil nadvládu v domácím souboji s Lamperticemi, kterým samo útočné duo Starý & Kulda nasázelo šest branek. Jasně vyhrály také Janské Lázně v Radvanicích, ale v těchto dvou duelech opravdu již o nic nešlo.

Fotbalisté Janských Lázní na závěr podzimní části sezony vyhráli v Radvanicích.Zdroj: SK Janské Lázně

To ve zbylých dvou už ano. Pokud chtěly na postup myslet hráči Malých Svatoňovic, museli bezpodmínečně porazit poslední tým tabulky Bernartice. To se jim i povedlo, když outsidera smetli výsledkem 7:0. Zároveň ale domácí museli čekat, jak dopadne utkání ve Starém Rokytníku. Našla se totiž jedna teoretická varianta, která by Studánku mohla o umístění v první čtyřce připravit. Byla jí remíza po devadesáti minutách hry a následná výhra domácího mužstva v penaltovém rozstřelu.

TOP 6 kanonýrů skupiny

1. Aleš Starý (Pilníkov) 29

2. Pavel Meliš (Pilníkov) 23

2. Jakub Kulda (Pilníkov) 23

4. Daniel Haider (H. Maršov) 19

5. Jan Holeček (Radvanice) 18

6. Tomáš Tyrner (Malé Svat.) 10

Samotní aktéři nejsledovanějšího zápasu víkendu měli jasno. Kdo vyhraje za tři body, postupuje na úkor právě Malých Svatoňovic. Duel fantasticky rozehrál Starý Rokytník, který ve 24. minutě vedl už 4:0! Jenže ve 30. minutě snížil kanonýr Daniel Haider a za chvíli obdržel červenou kartu domácí kapitán Lukáš Handlíř.

Hosté trestali rychle. Poločas skončil 4:3 a když v 67. minutě Haider kompletoval hattrick, bylo vyrovnáno. Jenže to pro hosty nic neřešilo. Aby postoupili do finálové skupiny, potřebovali vyhrát v normální hrací době - a to se nestalo. Stav 4:4 vydržel do konečného hvizdu rozhodčího Rohrbachera a šlo se do penalt.

A před nimi bylo také jasno: Výhra Starého Rokytníku bude znamenat postup pro domácí, úspěch Horního Maršova posune do elitní skupiny Malé Svatoňovice. Tak se i stalo. Hosté penaltový rozstřel vyhráli 3:2 a pod Krkonošemi platilo rčení „Dva se perou, třetí se směje.“

O umístění na 3. - 5. místě rozhodovala minitabulka tří mužstev

Horní Maršov – Malé Svatoňovice 4:5p a 0:3

Malé Svatoňovice – Lampertice 3:0 a 0:5

Lampertice – Horní Maršov 4:1 a 0:6



Malé Svatoňovice 8 bodů, Lampertice 6 bodů, Horní Maršov 4 body

Poločasová smršť katapultovala Trutnov na pátou příčku. Náchod obral o bod lídra

Pilníkov – Lampertice/Žacléř B 6:0 (1:0). Branky: 27. a 68. J. Kulda, 56., 60., 72. a 76. A. Starý. Rozhodčí: B. Hradecký. Hráno bez karet. Diváci: 80.

Radvanice v Čechách – Janské Lázně 0:4 (0:3). Branky: 13. Sameš, 15. M. Plšek, 44. L. Macháček z pen., 73. Maňuch. Rozhodčí: Chleborád. Hráno bez karet. Diváci: 50.

Malé Svatoňovice – Bernartice 7:0 (4:0). Branky: 10. F. Frýba, 23. a 57. Libor Horák, 41. Burkoň, 44. T. Tyrner, 76. a 83. L. Hanák. Rozhodčí: Řezáč. ŽK: 0:3. Diváci: 50.

Starý Rokytník – Horní Maršov 4:4 (4:3), na penalty 2:3. Branky: 8. a 17. z pen. J. Handlíř, 21. Marek Bednář starší, 24. Marek Bednář mladší – 30., 37. a 67. Daniel Haider, 41. Venglář z pen. Rozhodčí: Rohrbacher. ŽK: 1:2. ČK: 1:0 (36. L. Handlíř). Diváci: 70.

OS, skupina západ

Skupina západ už v posledním kole tolik dramatická být neměla, přesto se našel duel, který svým scénářem vybočil. Libotovští fotbalisté se doma proti Dolní Kalné B chtěli loučit vítězstvím a potvrzením třetího místa. Jenže po půlhodině hry prohrávali 0:4! Záhy domácí prostřídali sestavu, když už ve 37. minutě poslali do hry její tři stabilní členy. Do pauzy Libotov snížil Luběnou a po pauze čtyřmi góly utkání dokonale otočil. Rozhodující branku vstřelil minutu před koncem z pokutového kopu Ondřej Pitro.

TOP 6 kanonýrů skupiny

1. Jakub Pitro (Libotov) 17 branek, 2. Dušan Duchek (Mostek) 10 branek, 3. David Špička (Prosečné) a Michal Losenický (Lánov) 9 branek, 5. Jiří Míč (Kunčice n. L.) a Dominik Šulitka (Lánov) 8 branek.

Otáčet skóre musel v derby proti Kunčicím nad Labem také Lánov, při ztrátě 0:1 se ale tolik nenadřel a vyhrál nakonec 5:2. To samé ostatně platí o hráčích Černého Dolu. Kuks proti nim od 30. minuty zásluhou trefy Fišera vedl, hosté ale souboj otočili ve druhém poločase.

Fotbalisté Mostku skončili v západní skupině III. třídy na druhém místě za Lánovem.Zdroj: Eliška Lebedová

Tématem sobotního duelu mezi Mostkem a Prosečným byl návrat na zelený trávník v podání pětačtyřicetiletého Víti Robka, jenž dlouho fotbal nehrál vinou operace. Na hřiště se místní štírek dostal v 58. minutě společně se synem Ondřejem a v 77. minutě to byl právě on, kdo gólem vstřeleným po více než roce uzavíral konečný stav utkání na 3:1.

Lánov – Kunčice nad Labem 5:2 (3:1). Branky: 19. a 28. Jan Lelek, 25. I. Souček, 61. D. Šulitka, 84. Jakub Tošovský – 15. a 65. Petr Vondráček. Rozhodčí: J. Šeda. Hráno bez karet. Diváci: 50.

Mostek – Prosečné 3:1 (1:0). Branky: 27. a 46. Krkonoška, 77. Vítězslav Robek – 55. R. Popov. Rozhodčí: Mader. ŽK: 2:3. Diváci: 50.

Libotov – Dolní Kalná B 5:4 (1:4). Branky: 37. M. Luběna, 64. a 76. J. Pitro, 66. Haase, 89. O. Pitro z pen. – 8. J. Jiřička, 17. a 29. Zilvar, 24. Klůz. Rozhodčí: M. Černý. ŽK: 3:2. Diváci: 70.

Kuks – Černý Důl 1:3 (1:1). Branky: 30. Marek Fišer – 39. Huremovic z pen., 73. V. Valent, 87. Z. Kasnar. Rozhodčí: Vinš. ŽK: 5:1. Diváci: 70.