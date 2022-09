Už v minulém soutěžním ročníku nebyli fotbalisté Pilníkova daleko od postupu do okresního přeboru. V nejnižší okresní soutěži do poslední chvíle soupeřili s Bohuslavicemi nad Úpou, aby se nakonec radoval jejich rival.

Letos už by to ale dopadnout mohlo a od začátku sezony TJ Spartak dává soupeřům najevo hlad po bodech, hlad po vítězstvích, hlad po vstřelených gólech.

Po pěti kolech mají Pilníkovští ve skupině východ na kontě pět výher při celkovém skóre 37:6. A největší zbraň mužstva? Rozhodně střelecky nadupané trio Jakub Kulda, Aleš Starý a Pavel Meliš. Právě tito mladíci zatím soupeřům nasázeli úctyhodných 27 branek! Tolik jich žádný z účastníků skupiny nevsítil dohromady.

Střelecká show Pitrových před rekordní kulisou. Nejdřív pálil Jakub, pak Ondřej

V zatím posledním utkání lídr soutěže rozstřílel Bernartice 13:0! Společně s Kuldou si čtyři branky připsal Pavel Meliš (21) a Krkonošský deník si mezi čtyřmi čtyřgólovými střelci za Kanonýra víkendu vybral právě jeho.

Pavel MelišZdroj: denik.czPavle, čtyři góly za zápas. Jak častý je to u vás jev? Vzpomenete si, kdy se vám něco podobného podařilo naposledy?

Abych byl upřímný, nemyslím si, že by se mi něco takového v dospělém fotbale podařilo. Takže to pro mě byla proti Bernarticím premiéra.

Která ze sobotních branek byla vyloženě nejpovedenější? Popsal byste nám jednotlivé trefy?

Musím se přiznat, že si nepamatuji všechny góly dopodrobna, ale vím, že tam bylo hodně hezkých týmových akcí, takže asi jedna z nich (usmívá se).

Vy za Pilníkov hrajete první sezonu. Kde se zrodil váš přestup sem z Trutnova?

Fotbal v Trutnově jsem bohužel kvůli práci nestíhal. Zároveň jsem se tam necítil dobře v kabině, což bych nesváděl na blbou partu, zkrátka jsem tam mezi kluky nezapadal. O přestupu do Pilníkova jsem se poprvé začal bavit se svým nejlepší kamarádem Kubou Hospodkou, který byl nakonec i hlavním důvodem, proč jsem nakonec přestoupil tam a ne do jiného týmu.

Ještě v loňské sezoně jste střílel góly za B tým Trutnova v I. A třídě, nakoukl jste dokonce i do divize. Kam jste věřil, že vás fotbalová kariéra nasměruje?

U mě to bylo vždycky kolísavé, jednou jsem měl motivaci dostat se vysoko, jindy ta motivace zase úplně zmizela. Problém byl asi ten, že jsem si nikdy dostatečně nevěřil. V Pilníkově ale věřím, že máme s klukama vysoké ambice a pokusíme se to dotáhnout co nejvýše to půjde.

V loňské sezoně tým Pilníkova skončil těsně pod vrcholem a postup do přeboru mu o chlup unikl. Letos už by Spartak nerad nechal něco náhodě. Cílem je přebor!Zdroj: facebook oddílu

Není škoda, že místo v divizním dresu Trutnova nyní hrajete zápasy nejnižší okresní soutěže?

Někdo to může brát jako škodu, já to beru jako příležitost dostat se s tímto týmem někam vysoko a jednou si možná zahrát proti trutnovskému béčku. Kdo ví!

Historii nepřepsali. Tříbodová výhra nad Vysokým Mýtem nadále trutnovským snem

V Pilníkově se vám každopádně daří. Ambice mužstva jsou tedy ty nejvyšší.

Jak už jsem zmínil v minulých otázkách, v této sezoně nemyslíme na nic jiného než na postup. Navíc pevně doufám, že tím to neskončí.

K účasti v okresním přeboru povede cesta hlavně na jaře, kdy budete hrát elitní skupinu III. třídy. Koho považujete za největšího konkurenta v boji o postup?

Největším konkurentem bude asi Lánov, který nyní hraje druhou skupinu. Možná také Jánky nebo Libotov. Každopádně si myslím, že když budeme hrát naši hru, tak by pro nás ani jeden z těchto soupeřů neměl být problém.

Tým hodně spoléhá na střelecké kvality vás a spoluhráčů Starého a Kuldy. Jak si s těmito snajpry na hřišti rozumíte?

Prvně bych řekl, že celý tým pracuje skvěle a není to jen o nás, každý máme nějakou úlohu v týmu. Ale s klukama si rozumím dobře, především s Kubou Kuldou. Myslím, že nám to spolu funguje skvěle.

Po kanonádě proti Bernarticím vás nyní čeká zápas na hřišti Lampertic. Jaký výsledek tipujete?

Přesný výsledek netuším, ale ono na tom nezáleží, prioritou jsou pro nás tři body.

Na svém kontě máte na podzim zatím devět vstřelených branek. Kolika byste v této sezoně rád docílil?

Samozřejmě doufám, že jich bude co nejvíce, ale vždycky jsem byl takový, že když vidím někoho v lepší střelecké pozici, tak mu míč raději přihraji.

Mladé Buky po další kanonádě druhé za Hajnicí. Premiérovou ztrátu hlásí Kocbeře

O víkendu se krom vaší soutěže hrají také dva šlágry Fortuna:ligy. Jak vidíte souboje Sparty s Baníkem a Plzně se Slavií?

Sparta se teď trápí, ale myslím si, že je nejvyšší čas, aby to doma konečně urvala. Takže tipuji její vítězství. Co se týče nedělního šlágru, pak si myslím, že duel Plzně se Slavií přinese dobrý fotbal. Za mě má Slavia opravdu velice kvalitní kádr, Plzeň bude na druhou stranu hrát doma. Uvidíme, ale tipoval bych výhru Slavie nebo plichtu.