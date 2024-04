Vrchlabská ZŠ Školní, královédvorská ZŠ Podharť, ZŠ a MŠ Dolní Branná, ZŠ Žacléř, spolu s nimi pak trutnovské ZŠ Náchodská a ZŠ Komenského. Těchto šest škol si v úterním okrskovém kole v Trutnově zajistilo účast na okresním finále, které se na stejném místě uskuteční v úterý 14. května.

V úterý dopoledne se na umělém trávníku trutnovského fotbalového stadionu konalo okrskové kolo nového ročníku McDonald’s Cupu. Turnaje v malé kopané, jehož se mohou účastnit základní školy z celé republiky a který vyvrcholí ve dnech 3. - 4. června na novém Malšovickém stadionu v Hradci Králové.

McDonald’s Cup platí za největší školní fotbalový turnaj v zemi a každoročně se do něj zapojí desítky tisíc dětí z více než 2300 školních týmů po celé republice. Odehráno je již čtyřiadvacet kompletních ročníků a právě ten letošní je jedinečný tím, že vyvrcholí Svátkem fotbalu právě na východě Čech.

Letos se hraje již 25. ročník turnaje.Zdroj: archiv DeníkuTurnaje se mohou účastnit kluci a holky z prvního stupně základních škol a to ve třech věkových kategoriích. V kategorii A startují žáci prvních až třetích tříd (ročník 2014 a mladší), v kategorii B jsou to žáci čtvrtých a pátých tříd (2012 a mladší), kategorie M, takzvané malotřídky, je pro žáky a žákyně od 1. do 5. třídy.

Základní úrovní McDonald’s Cupu je okrskové kolo, v němž si nejlepší týmy zajistí účast v kole okresním. Z něho se pak ti nejšikovnější probojují do krajského kola a při něm už zabojují o účast na Svátku fotbalu, kde se ve všech třech kategoriích šestnáctka nejlepších popasuje o titul absolutního vítěze ročníku.

Patrony letošního ročníku McDonald’s Cupu jsou česká reprezentantka v kopané a hráčka španělské Sevilly Klára Cahynová, český reprezentant, hráč německého Wolfsburgu a mimo jiné účastník jednoho z předchozích ročníků turnaje Václav Černý a v neposlední řadě vítěz Ligy mistrů, trojnásobný vítěz české nejvyšší soutěže a vicemistr Evropy Vladimír Šmicer.

Pod Krkonošemi vše odstartoval úterní turnaj okrskového kola kategorie A. Hrálo se na třech hřištích a z původně osmnácti přihlášených škol se jich na umělém trávníku představilo sedmnáct. Ze skupiny A si postup do okresního kola vybojovaly vrchlabská ZŠ Školní a Základní škola Podharť ze Dvora Králové nad Labem. V béčku si pokračování v turnaji zajistily Základní škola a mateřská škola Dolní Branná spolu se Základní školou Žacléř, v céčku pak trutnovské základní školy Náchodská a Komenského.

V každé skupině si tři nejlepší týmy zajistily medaile, jak už bylo zmíněno, postupová místa čekala vždy na dva nejlepší.

Vítězná trofej při loňském ročníku McDonald's CupuZdroj: archiv DeníkuUž úvodní den turnaje nabídl zajímavá střetnutí, tuhé boje a spoustu vyrovnaných utkání. Nechyběly velmi dobré týmové, ani vynikající individuální výkony mladých fotbalistů. Odehráno bylo celkem čtyřicet utkání, jejichž řízení se za slunečného, leč chladného počasí, ujali delegovaní rozhodčí OFS Trutnov Lukáš Nývlt, Břetislav Hradecký a Stanislav Večeř.

Roli hlavního pořadatele a celodenního moderátora akce na sebe vzal a skvěle se jí zhostil předseda okresní rady Asociace školních sportovních klubů Jiří Skuček. Kaňkou na jinak skvělém průběhu turnaje byla snad jen absence otevřené restaurace v areálu stadionu, díky níž byli malí účastníci i jejich učitelé či rodiče ochuzení o zasloužené občerstvení.

Konečné pořadí skupiny A

1. ZŠ Školní, Vrchlabí 3 2 0 22:4 11 bodů

2. ZŠ Podharť, Dvůr Králové n. L. 3 2 0 12:5 11 bodů

3. ZŠ náměstí Míru, Vrchlabí 3 1 1 14:13 10 bodů

4. ZŠ Strž, Dvůr Králové n. L. 1 2 2 9:11 5 bodů

5. ZŠ a MŠ Bílá Třemešná 1 1 3 9:11 4 body

6. ZŠ K. Klíče, Hostinné 0 0 5 0:15 0 bodů

Konečné pořadí skupiny B

1. ZŠ a MŠ Dolní Branná 5 0 0 18:2 15 bodů

2. ZŠ Žacléř 4 0 1 32:2 12 bodů

3. ZŠ a MŠ Mostek 3 0 2 19:9 9 bodů

4. ZŠ a MŠ Lánov 2 0 3 17:18 6 bodů

5. ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn 0 1 4 4:25 1 bod

6. ZŠ a MŠ Bernartice 0 1 4 1:35 1 bod

Konečné pořadí skupiny C

1. ZŠ Náchodská, Trutnov 4 1 0 18:1 13 bodů

2. ZŠ Komenského, Trutnov 3 0 2 12:2 9 bodů

3. ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov 2 2 1 7:5 8 bodů

4. ZŠ V Domcích, Trutnov 2 1 2 6:11 6 bodů

5. ZŠ R. Frimla, Trutnov 2 0 3 4:9 6 bodů

6. ZŠ Bratří Čapků, Úpice 0 0 5 4:23 0 bodů

