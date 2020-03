Oblíbené klání se koná již pravidelně jako vzpomínka na dlouholetého kamaráda, který fotbal miloval. Obsazení s maximálním počtem týmů a s mezinárodní účastí bylo opět zárukou toho, že se vše odehraje podle představ pořadatelů, s cílem maximální pohody a radosti ze hry.

Hrálo se systémem každý s každým v utkání hraných na dvanáct minut. Bojovalo se do absolutního vyčerpání, nikdo z hráčů na hrací ploše nevypustil žádný souboj o míč. Všichni ukázali, že nic nezapomněli ze svého umění, i když přibývající léta nikdo neodpáře. I přes značnou únavu byla spokojenost všech zúčastněných tou nejlepší visačkou pro tým organizátorů.

K pohodě přispěla i báječná atmosféra ve sportovním baru a tradiční venkovní udírna. Zvítězil tým, který již jednou získal palmu vítězství v úvodním ročníku, trutnovský Old Fefermint boys, druhý skončil obhájce prvenství SG Školák Vrchlabí a třetí polští Old boys Klodzko.

I další celky zanechaly dobrý dojem a turnaj si určitě užily. Potvrdily, že přátelská atmosféra a pohoda jsou daleko více jak dosažené výsledky, i když nikdo nenechal nikomu nic zadarmo. Ceny od pořadatelů jen posvětily pohodovou atmosféru.

Nad zápasy dohlížel s přehledem arbitr Miroslav Seidel. Všichni účastníci byli natěšení na příští ročník, což je jen stvrzením, jak vydařená to byla akce.

Konečná tabulka

1. Old Fefermint boys

2. Stará garda Školák Vrchlabí

3. Old boys Klodzko

4. FKS Vítězná

5. Kopáči Červený Kostelec

6. Old boys Teplice nad Metují

7. SG Baník Rtyně

8. Pošta Úpice

Individuální ocenění - Nejstarší hráč: Ivan Langhamer (Pošta Úpice). Nejlepší brankář: Adam Bednarz (Old boys Klodzko). Nejlepší střelec: Grzegorz Futoma (Old boys Klodzko). Nejlepší hráč: Vladimír Jůzl (Old Fefermint boys).