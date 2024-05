V Libotově mají specifické místo pro věrné fanoušky.Zdroj: Matěj ŘíhaVše začalo o poslední dubnovou neděli. Do Libotova k utkání 24. kola přijel soupeř z Bohuslavic nad Úpou a v duelu dvou tabulkových sousedů šlo o důležité body o záchranu.

Podzimní souboj Libotovští coby nováček soutěže na hřišti soupeře prohráli vysoko 1:6 a ani v odvetě to s nimi zpočátku nevypadalo dobře.

Z utkání bylo odehráno sotva dvacet minut a hosté i díky hattricku Adama Sunka vedli 5:0! Jenže v té době ještě netušili, jací bojovníci proti nim stojí. Domácí lehce prostřídali sestavu, do přestávky dvěma góly Jakuba Pitra snížili na 2:5 a minutu po pauze už nejlepší střelec Libotova pečetil hattrick.

To byla pro Libotov vzpruha jako hrom. Po hodině hry totiž na rozdíl jediné trefy snížil Břetislav Hradecký a v rozmezí od 68. do 74. minuty stav dokonale otočila předsezonní posila týmu Tomáš Novotný.

FC Libotov – TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou 6:5 (2:5) Branky: 32., 41. a 47. J. Pitro, 60. B. Hradecký, 68. a 74. T. Novotný – 4. Vlček, 8., 12. a 19. Sunek, 16. Budai. Rozhodčí: Mader. ŽK: 2:3. Diváci: 40.

„Popravdě musím říct, že jsem už nečekal, že bychom ještě mohli prohrát. Náskok 5:2 v prvním poločase byl pro náš tým velký a byli jsme naladění, že určitě nějaký ten gól do soupeřovy branky ještě přidáme a náskok zvýšíme. Nakonec se vše otočilo a bylo to pro nás jako zlý sen,“ smutnil po utkání bohuslavický střelec tří branek Adam Sunek, jemuž hattrick pořádně zhořkl.

Po pauze jsme chtěli další góly přidat, že prohrajeme nikdo nečekal, říká Sunek

Obrat z 0:5 na 6:5 byl rozhodně největším zvratem letošní sezony na Trutnovsku a v kronice libotovského fotbalu by jistě měl mít své místo.

Uplynulo však pouhých deset dní a svěřenci trenéra Jana Novotného svůj počin takřka zopakovali. Ve středečním vloženém 18. kole zajížděli na hřiště Mladých Buků a znovu šlo o souboj dvou mužstev, které potřebují body jako sůl. Před zápasem měli o jeden více domácí a dlouho to vypadalo, že rivalovi v tabulce ještě více odskočí.

Středeční šlágr pro Hajnici. Libotovští znovu po deseti dnech vstali z mrtvých

Tým z Trutnovska totiž do utkání nastoupil skvěle, poločas vyhrál o dvě branky a hned ve 47. minutě svou druhou trefou Adam Folc zvyšoval na 3:0.

Hotovo, vymalováno? S tím na libotovské fotbalisty nechoďte. V 53. minutě soupeř doslova daroval snížení Jakubu Pitrovi, stejný hráč se za několik málo vteřin trefil znovu a v 62. minutě už proměněnou penaltou vyrovnával na 3:3.

Ani to ale jako by hostům nestačilo a svého soupeře, který bodoval naposledy v prvním jarním kole, nechali vypít kalich hořkosti do dna. V závěrečné minutě nastaveného času Libotov zahrával podle všeho poslední rohový kop.

Týmový snímek fotbalistů FC LibotovZdroj: archiv DeníkuTen z vápna vrátil do ohně hlavou Pitro, zády k brance míč prodloužil další hlavičkou kapitán Tomáš Novotný a k údivu všech na hřišti i vedle něj skončil balón až v síti domácího gólmana.

Toho možná ovlivnilo zapadající sluníčko, v každém případě šlo o velmi netradiční situaci, po níž ale zavládla na jedné straně velká radost, na druhé pochopitelný smutek.

FC Mladé Buky – FC Libotov 3:4 (2:0) Branky: 15. a 47. Folc, 32. Štěpán – 53., 55. a 62. z pen. J. Pitro, 90. (+2) T. Novotný. Rozhodčí: Přiklopil. ŽK: 1:2. Diváci: 100.

V každém případě se radoval tým, který během krátké doby předvedl dva nebývalé obraty, o další se bude moci pokusit už tuto neděli, kdy na vlastním hřišti, kde nechybí ani „Tribuna Sever“, přivítá třetí celek tabulky z Volanova.