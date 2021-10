Okresní soutěž, skupina B – Hned dvě utkání poslední okresní soutěže jsou naplánována na sobotní poledne a ve hře v nich budou druhý a třetí tým tabulky. Těžší úlohu by měl mít Starý Rokytník, který se představí na hřišti Radvanic. O den později budí zájem šlágr kola mezi fotbalisty Bohuslavic a Malých Svatoňovic.

Okresní soutěž, skupina A – Dva superfavority hlásí před 10. kolem A skupina III. třídy. SE svými soupeři z Mostku a Kuksu by si jistojistě měli poradit lídři tabulky Lánov a Rudník B. Naopak souboje Černého Dolu s Prosečným a Kunčic nad Labem s Libotovem slibují vyrovnané partie.

Okresní přebor, skupina B – Také druhá skupina bude kompletně odehrána v sobotu a největším lákadlem je jistě pikantní souboj Mladých a Starých Buků. V úvodním vzájemném souboji této sezony se body dělily, dva si odnesli „mladíci“, jeden připadl Sokolíkům. A právě tento bod nyní dělá rozdíl mezi oběma rivaly ve vyrovnané tabulce. Do odvety půjdou v roli favorita Mladé Buky, ale v derby se může stát cokoliv.

Před námi je prosluněný říjnový víkend a kdo by snad neměl v plánu výlet za kulturou nebo romantickou procházku, může zavítat na některé z fotbalových utkání, která nabízí program 10. kola okresních soutěží na Trutnovsku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.