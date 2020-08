Druhým dějstvím v sobotu pokračoval okresní přebor mužů a na rozdíl od premiérového kola se v něm tentokrát odehrála kompletní sada sedmi utkání. Lépe se v ní dařilo hostujícím celkům, když prim hráli fotbalisté Bílé Třemešné, kteří v podzvičinském derby rozstříleli rivala z Vítězné 6:1.

Týmem, jemuž se naopak nejlépe povedl domácí duel, byl Tatran Hostinné. Taktéž v prestižním šlágru přivítal Rudník a už po třech (!) minutách prohrával 0:2. Náskok ale ambiciózním hostům nevydržel. Ještě do pauzy snížil Jakoubek a stejný hráč po přestávce zkompletoval hattrick. Minutu před koncem pak domácí o deseti přidali ještě čtvrtou trefu.

Okresní přebor Trutnovska

Hostinné – Rudník 4:2 (1:2)

Branky: 44. z pen., 66. a 78. Jakoubek, 89. Maličký – 2. Frýba, 3. Zeman. Rozhodčí: R. Votoček. ŽK: 3:3. ČK: 1:0 (79. R. Polák). Diváci: 300. Fotbalisté z Rudníka se před sezonou netajili postupovými cíli, o to víc je musí štvát, že po dvou kolech zůstávají bez bodu na posledním místě tabulky. Může za to mimo jiné i přísný los, když v prvním kole zajížděli na půdu Mladých Buků, ve druhém pak do Hostinného. Pokaždé hosté vyhráli úvodní poločas, pokaždé o náskok ve druhé půli přišli. Na půdě Tatranu za to mohl především výborný výkon domácího kanonýra Martina Jakoubka, jenž se na porážce rivala podílel třemi trefami.

Mladé Buky – Mostek 3:2 (2:1)

Branky: 36. Sucháň, 45. (+1) Michael Štěpánek, 51. Kancok – 20. Špidlen z pen., 81. T. Hampl. Rozhodčí: Tandler. Hráno bez karet. Diváci: 130. Na zeleném pažitu v Mladých Bukách se potkali dva soupeři, kteří v nedávné minulosti působili v krajské soutěži. A jejich vzájemný duel diváky rozhodně nenudil. Hosté šli překvapivě do vedení proměněnou penaltou Špidlena, ještě před přestávkou ale papírový favorit skóre otočil. Brzy po pauze Kancok zvýšil na 3:1, díky trefě hostujícího Hampla se ale domácí museli o výsledek klepat do poslední minuty.

Vítězná – Bílá Třemešná 1:6 (1:3)

Branky: 26. Andrle – 19. Macek, 33., 35. a 73. M. Jákl, 85. Vais, 87. Sadský. Rozhodčí: Fikejz. ŽK: 3:4. Diváci: 77. V Hunťáku se hrál prestižní podzvičinský duel a s lepším náladou do něj po prvním kole šel dlouholetý účastník krajských soutěží. Hosté zápas lépe odstartovali, když se hlavou po rohovém kopu prosadil Macek. Na vyrovnání soupeře odpověděl dvěma slepenými góly Martin Jákl a domácí soka zlobili až do 73. minuty, v níž právě Jákl zkompletoval hattrick. Čtvrtá trefa však borce z Vítězné zmrazila a v závěrečných minutách doladili jejich krutý debakl střídající hráči soupeře.

Rtyně v P. – Volanov 3:3 (1:1), na penalty: 1:2

Branky: 23. Litko, 63. Brus, 76. P. Luštinec – 43. Votava, 59. Mach, 81. Holas. Rozhodčí: P. Šolc. ŽK: 2:1. Diváci: 60. Ve Rtyni se potkali dva zkušení soupeři a tentokrát v jejich střetnutí dominovaly útoky. Skóre se přelévalo z jedné strany na druhou, aby se nakonec zastavilo na remíze 3:3. V penaltovém rozstřelu pak byl šťastnější hostující tým, který z obou letošních duelů vydoloval po dvou bodech.

Janské Lázně – Strážné 3:3 (2:1), na penalty 1:3

Branky: 12. J. Hradecký, 25. a 60. Štibraný – 29. J. Srnský, 56. Mikina, 78. V. Zárybnický. Rozhodčí: Kuric. ŽK: 2:1. Diváci: 99. Na svahu Černé hory se potkali dva soupeři, jimž úvodní kolo výsledkově nevyšlo. I proto chtěly oba celky zjednat nápravu, povedlo se jim to však jen zčásti. Domácí už po 25 minutách vedli o dvě branky, soupeře ale nechali vrátit do hry a nakonec museli vzít za vděk jedinému bodu. V penaltovém rozstřelu byl totiž šikovnější jejich soupeř.

Hajnice – Poříčí u Trutnova 1:2 (1:2)

Branky: 9. Pilař – 24. Janas z pen., 45. Killar. Rozhodčí: Seidel. ŽK: 2:3. Diváci: 80. Fotbalisté Poříčí v úvodním kole odpočívali, proto museli být na sobotní premiéru pořádně natěšeni. To se i potvrdilo, leč do vedení šel už po devíti minutách jejich soupeř. Ještě do pauzy ale hosté dokázali stav otočit a trefa Killara do šatny byla nakonec vítězným gólem jinak průměrného utkání.

Podhůří – Libeč 1:2 (1:1)

Branky: 28. Smejkal – 11. a 58. L. Němec. Rozhodčí: Kriegler. Hráno bez karet. Diváci: 68. Souboj dvou mužstev s řadou zkušených plejerů v sestavách vyšel lépe hostům. Vítězství 2:1 jim zajistily dvě branky Lukáše Němce, když jako vítězná se ukázala ta z 58. minuty.

Aktuální tabulka

Bílá Třemešná 2 2 0 0 0⋌10:1 6 Mladé Buky 2 2 0 0 0⋌6:3 6 Rtyně 2 1 0 1 0⋌7:3 4 Volanov 2 0 2 0 0⋌4:4 4 Hostinné 1 1 0 0 0⋌4:2 3 Poříčí 1 1 0 0 0⋌2:1 3 Hajnice 2 1 0 0 1⋌2:2 3 Libeč 2 1 0 0 1⋌2:5 3 Mostek 2 0 1 0 1⋌4:5 2 Strážné 2 0 1 0 1⋌3:4 2 Podhůří 2 0 0 1 1⋌3:4 1 Janské Lázně 2 0 0 1 1⋌3:7 1 Vítězná 2 0 0 1 1⋌2:7 1 Rudník 2 0 0 0 2⋌3:7 0

Program 3. kola (29. 8.)

17.00: Bílá Třemešná – Rtyně, Libeč – Mladé Buky, Hostinné – Hajnice, Volanov – Podhůří, Janské Lázně – Poříčí u Trutnova, Rudník – Mostek, Strážné – Vítězná.

Výsledky fotbalových soutěží v Libereckém kraji

Krajský přebor Liberecka

Železný Brod – Turnov⋌ 0:2

Rovensko p. Tr. – Višňová ⋌1:2

Skalice u Č. L. – Sedmihorky ⋌4:1

Stráž p. R. – Desná ⋌3:2

Nový Bor – Mšeno ⋌2:0

Chrastava – Hrádek n. N.⋌2:5

I. A třída Liberecka

Bělá – Krásná Studánka ⋌2:0

Lomnice n. P. – Bílý Kostel ⋌3:0

Rynoltice – Hejnice ⋌4:0

Košťálov/Libštát – Pěnčín (LB) ⋌2:3

Pěnčín (JB) – Doubí ⋌2:3

Jenišovice – Velké Hamry B ⋌2:4

Mimoň – Ruprechtice ⋌1:6

I. B třída Liberecka

Semily – Smržovka ⋌5:0

Harrachov – Lučany ⋌3:1

Mírová p. K. – Rychnov ⋌0:2

Albrechtice – Přepeře B ⋌4:5

Plavy – Horní Branná ⋌5:0

Jablonec n. J. – Studenec ⋌0:2

Držkov – Bozkov ⋌10:1

Okresní přebor Semilska

Libštát – Poniklá ⋌7:0

Nová Ves – Vysoké n. J. ⋌4:1

Jilemnice – Benecko ⋌3:1

Martinice – Stružinec ⋌3:2

Roztoky – Mříčná ⋌0:3

Okresní soutěž Semilska

Bozkov B – Kruh ⋌8:2

Studenec B – Rovensko B ⋌8:1

Tatobity – SF Studenec ⋌6:0

Víchová – Zálesní Lhota ⋌5:0

Semily B – Přepeře C ⋌2:3

Horní Branná B – Horka ⋌3:4