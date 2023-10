Všichni tito borci se před nedávnem stali Kanonýry deníku a v obsáhlých rozhovorech se představili čtenářům Krkonošského deníku. Za minulý týden tak dostal příležitost jeden ze sedmi střelců dvou branek a volba padla na Filipa Hanka, letní posilu TJ Jiskra Kuks.

Třiadvacetiletý záložník se v desátém utkání sezony prosadil svými prvními dvěma trefami a pomohl tak týmu k vítězství 5:0 na hřišti Starého Rokytníku.

Filipe, úvodní dvě branky v sezoně. Jak jste si je užil a proč jste na ně čekal tak dlouho?

Góly jsem si poměrně užil, nechyběla malá oslava. Jak říkáte, čekal jsem na ně poměrně dlouho, jelikož mi chybělo to fotbalové štěstí nebo brankář vždy vytáhl fantastický zákrok (usmívá se).

Filip Hanek v dresu Dvora BZdroj: Renata JírováHádám, že se nepovažujete úplně za kanonýra. Vzpomenete si, kdy jste skóroval naposledy?

Větší radost mi vždycky dělalo přihrát na gól než ho vstřelit. A taky kvůli mému menšímu vzrůstu jsem to měl v útoku vždy těžší. Můj poslední gól, na který si vzpomínám byl, hádám, tak dva roky zpátky.

Pomohu vám, bylo to 10. srpna 2019 na hřišti žacléřského Baníku při vítězství dvorské rezervy 9:1. Vybavujete si ten zápas?

Jo, to si vzpomínám. Byl to tehdy můj první oficiální zápas za dvorské béčko. Myslím, že jsem naskočil na posledních dvacet minut a povedlo se mi skórovat. Pamatuju si také, ze v týmové pokladně jsem to pak měl dost drahý.

Pojďme ale do přítomnosti. Jak náročný zápas ve Starém Rokytníku byl? Přece jen poločas byl ještě bez branek?

Na utkání ve Starém Rokytníku jsme byli dobře připravení a byla na něj chuť o to větší po předchozím vítězství nad vedoucím Lánovem. Před zápasem jsme ale zjistili, že ani na jedné straně nebude plný počet hráčů, takže jsme čekali pomalý a nudný fotbal. Nakonec byl opak pravdou, byli jsme už v první půli prakticky ve všem lepší a nebezpečnější, jenže nám nebylo souzeno vstřelit první gól. Kdyby to bylo o poločase 10:0, nikdo by se tomu nedivil.

Soupeře jste ale zlomili až v úvodu druhé půle a na konci utkání přišly vaše chvíle. Jak byste oba své zásahy popsal a kdo vám při nich asistoval?

U první branky mi asistoval jeden z našich obránců průnikovou příhrou mezi dva beky a já běžel sám na brankáře. Při druhé trefě mi asistoval náš nejlepší střelec Lukáš Hrneček krásným lobem přes obranu a znovu jsem šel sám na gólmana. S Lukášem jsme si konečně vyměnili rose asistenta a a střelce, jelikož mu většinou já na góly přihrávám.

Jiskře se letos daří, v tabulce atakujete nejvyšší příčky. Jak si kabina užívá podzimní část? Je to na náladě hodně znát?

Zní to dobře, že atakujeme nejvyšší příčky. Ale čeká nás ještě dost zápasů a nechceme nic podcenit. Kabina si na sebe zvykla poměrně brzy a panuje v ní dobrá nálada před každým tréninkem i zápasem.

Fotbalisté Kuksu se po deseti kolech okresní soutěže III. třídy vyhřívají na velice slušném pátém místě.Zdroj: TJ Jiskra Kuks

Vy jste do Kuksu přišel v létě ze Dvora Králové nad Labem, kde se zrušil B tým. Byl přechod z krajské soutěže do okresní III. třídy velkým skokem?

Přechod do Kuksu byl poměrně skok, ale kvalita fotbalu se pomalu zvedá i v nižších soutěžích a žádný zápas není ani tady lehký.

O následujícím víkendu má váš tým volný los. Už víte, čím si fotbalovou neděli nahradíte?

Mám jasno, víkend budu trávit s přítelkyní a s rodinou.