Fotbalové kluby ze Semilska před sebou mají další fotbalový víkend a ve hře budou jak třetiligové Přepeře, tak třeba Sokol Kruh hrající nejnižší okresní soutěž.

Česká fotbalová liga, skupina B – Přepeře zatím start do nového ročníku mohou považovat za úspěšný. V mistrovské soutěži se před sobotním duelem s Hradcem Králové B vyhřívaly v horní polovině tabulky, navíc stále žijí v prestižním MOL Cupu, kde je ve třetím dějství čeká další fotbalový svátek, jelikož už ve středu na domácím hřišti přivítají účastníka Konferenční ligy a čerstvého přemožitele rumunské Kluže FK Jablonec. Ještě před tím ale svěřence trenéra Josefa Petříka čekal sobotní mistrovský duel proti rezervě ligového Hradce Králové. Do něho šli domácí týden po kanonádě do sítě Zbuzan (7:0), tentokrát ale na hřišti jasně kraloval jejich soupeř, který vyhrál rozdílem čtyř branek.

Krajský přebor – Suverénem oblastního přeboru je na Liberecku tým Turnova, který je na nejlepší cestě k návratu do Fortuna Divize C. Šest zápasů, šest výher a úctyhodné skóre 27:1! V dalším kole lídra tabulky čeká domácí souboj se Stráží pod Ralskem. Přijde další kanonáda? Slušně rozjetý nováček z Lomnice nad Popelkou hostí poslední FK Hejnice, Sedmihorky se představí v Železném Brodě a Rovensko přivítá tabulkového souseda z Nového Boru.

I. A třída – Také druhá nejkvalitnější krajská soutěž má mezi svými účastníky celky ze Semilska. Pátý je zatím se zápasem k dobru Jívan Bělá, na který nyní čeká atraktivní derby s rivalem ze Semil. Košťálov-Libštát se představí na hřišti České Lípy.

I. B třída, skupina východ – Ve východní skupině I. B třídy najdeme letos sedmičku reprezentantů pojizerského regionu, po šesti odehraných kolech se ale nikomu z nich nedaří dle představ. Nejvýše postavená je zatím rezerva Přepeř, které v tabulce patří sedmá příčka. Častá jsou v soutěži okresní derby. V jednom takovém v sobotu Jabloneček vyzve Studenec, o den později do Harrachova dorazí fotbalisté Mírové.

Winner Sport Okresní přebor – Desítka účastníků okresního přeboru na Semilsku má odehrána teprve čtyři kola. V tom pátém (oficiálně osmém) by si měl lídr tabulky Roztoky hravě poradit s předposlední Poniklou. Benecko, které pořadí na chvostu uzavírá, hostí v neděli Mříčnou.

Okresní soutěž – Také nejnižší třídu hraje na podzim deset účastníků. Ve vedení jsou zatím dva bodově stoprocentní týmy Zálesní Lhota a Sokola Horky.