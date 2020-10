Tak jako tak, se svými příznivci se většina účastníků okresního přeboru rozloučila velmi důstojně. Vždyť pouze hráči Janských Lázní v programu 8. kola nedokázali skórovat a celkem v sedmi zápasech padlo úctyhodných 50 (!) branek.

Vůbec nejvíc se diváci bavili při dvou ze tří duelů, které Deník vybral do seznamu utkání TIP ligy. Jak v Mladých Bukách, tak ve Vítězné totiž padlo po deseti gólech.

Mladé Buky – Hostinné 6:4 (3:3)

Branky: 6. Sucháň, 23. a 80. Michael Štěpánek, 31. Karmáček, 56. a 88. Ruml – 7. R. Polák, 23. Jakoubek, 44. Klacek, 51. Maličký. Rozhodčí: R. Votoček. ŽK: 0:1. ČK: 0:1 (47. D. Horák). Diváci: 50. Šlágr sobotního programu přinesl skvělou kopanou, za kterou by se nestyděla ani krajská soutěž. Třikrát během první půle dokázali jít domácí do vedení, pokaždé ale dobře hrající soupeř dokázal odpovědět. Na 2:2 přitom kanonýr Jakoubek vyrovnával gólem z poloviny hřiště. Brzy po pauze hosté inkasovali červenou kartu, přesto šli po chvíli poprvé do vedení. Domácí však záhy reagovali trefou Rumla a atraktivní partii dvěma góly v závěrečných minutách rozhodli ve svůj prospěch.

Volanov – Bílá Třemešná 4:1 (3:1)

Branky: 11. Votava, 12. Holas, 31. vlastní (Hruška), 85. J. Přívratský – 42. J. Hažer. Rozhodčí: L. Nývlt. ŽK: 3:3. Diváci: 50. Dosavadní lídr tabulky ve Volanově absolutně nezvládl úvod utkání. Nažhavení domácí jej zaskočili třemi góly a náskok už si i přes herní převahu a šance svého soupeře pohlídali.

Vítězná – Rudník 3:7 (2:5)

Branky: 9. Holouš, 43. Krákora, 57. Vrbata – 1. a 66. Š. Rada, 10. a 20. Kršík, 32. Frýba, 36. Zeman, 83. Pecold. Rozhodčí: Kafka. ŽK: 5:2. ČK: 1:0 (72. Szamko). Diváci: 49. Další střelnice se odehrála ve Vítězné, kam si pro šestou výhru v řadě přijel Rudník. Favorit se střelecky prosadil už v první minutě a nakonec snaživému soupeři nasázel sedm branek.

Mostek – Poříčí 2:2 (1:0), na penalty 3:2

Branky: 27. T. Hampl, 90. D. Duchek – 49. Kuhn, 88. Tomšík. Rozhodčí: Kuric. ŽK: 0:2. Diváci: 45. O dělbě bodů se ve vyrovnaném utkání rozhodovalo v úplném finiši. V 88. minutě šli hosté Tomšíkem do vedení, v 90. o něj trefou Duchka přišli.

Rtyně v P. – Janské Lázně 6:0 (2:0)

Branky: 26. a 65. P. Luštinec, 40. Hoffman, 51. M. Novotný, 60. D. Havel, 86. V. Prouza. Rozhodčí: A. Tryzna. ŽK: 2:2. Diváci: 50. Jednoznačná partie skončila suverénním vítězstvím Baníku.

Podhůří – Hajnice 4:2 (3:0)

Branky: 26. a 32. Smejkal, 29. a 67. Najman – 74. Krotil, 78. J. Hrneček. Rozhodčí: Lebeda. ŽK: 2:1. Diváci: 49. V souboji mužstev ze spodku tabulky se domácí zaslouženě dočkali prvního vítězství v sezoně. Zařídili ho dvougóloví Smejkal s Najmanem.

Libeč – Strážné 2:7 (0:3)

Branky: 61. Meisner, 62. Taláb – 11., 29. z pen. a 50. Janda, 45. a 52. Kroczek, 56. Zárybnický, 82. Adler. Rozhodčí: Fikejz. ŽK: 3:3. Diváci: 20. Nepovedený výkon domácího mužstva. Zaslouženou výhru hostů řídil hattrickem Václav Janda.