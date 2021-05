Už neleží ladem, zase to na nich žije. Zelené trávníky po celé zemi se v posledních týdnech znovu po několika měsících zaplnily fotbalisty všech věkových kategorií a Krkonošský deník zajímalo, v jaké kondici se hráči z dlouhé pauzy vraceli.

Osloveni byli dospělí jedinci z řad oddílů napříč všemi soutěžemi, v jakých má region nejvyšších českých hor zastoupení. Dalo se tak očekávat, že například divizní fotbalisté na své kondici i přes hromadu omezení neustále pracovali, kdežto borci z nejnižších okresních tříd pauzu pojali až dovolenkovým stylem.

Kde ale byla pravda a jak to nyní v klubech vypadá? I na tyto otázky jsme nechali odpovědět vybrané hráče z Trutnovska.

Po Vladimíru Matulovi, s nímž jsme v sobotu seriál zahájili, věnoval Deníku svůj čas LUKÁŠ ANDRLE (28). Šikovný štírek Sokola Vítězná se již nemůže dočkat, až znovu obuje zápasové kopačky. Na podzim by se svým týmem měl znovu působit v Okresním přeboru Trutnovska.

Lukáši, ve své fotbalové kariéře, pokud nemluvíme o případných zraněních, jste zažil asi nejdelší nedobrovolnou pauzu. Jak jste snášel život bez fotbalu?

Ze začátku pandemie, kdy byly předčasně ukončeny amatérské soutěže, jsem si vůbec nepřipouštěl, že se bude jednat o tak dlouhou pauzu. Zkraje pandemie jsem si užíval volné víkendy s přítelkyní, které jsem za normálních okolností neměl. Postupem času a tvrdších opatření mi začal fotbal scházet stále více. Ale i ta naše parta, která je složená z hráčů z okolních měst a vesnic. Začátkem nového roku jsem si uvědomil, jak víkendy bez fotbalu utíkají a váha stoupá. Taktéž chybí takový ten odpočinek a myšlenky, které na tom hřišti zanechám.

Udržoval jste se nějak po fyzické stránce a máte přehled, jestli tak činili i vaši spoluhráči?

Jak už jsem zmínil, váha stoupá. Snažil jsem se ze začátku chodit běhat, ale bohužel se ozvalo zranění, kterým jsem trpěl při předčasném ukončení sezony. Občas padla nějaká výzva, i pár spoluhráčů se snažilo něco pro sebe udělat. Když už naděje umírala poslední, mohli jsme si zahrát fotbal bez brankářů, ale ani ne o pár dnů později už si mohli zahrát pouze brankáři. Ta nesmyslná opatření vlády úplně demotivovala něco pro sebe udělat, určitě v týmu nejsem jediný.

Před dvěma týdny jste konečně poprvé od října mohli znovu přijít na stadion. Jak jste se po první tréninkové jednotce cítil? Co bolelo nejvíc?

Je radost, když člověk přijde na stadion a vidí známé tváře, které neměl možnost předtím vídat. Zároveň mi přišlo, že jsem úplně na cizím hřišti. Už nevypadalo jako trávník na Old Trafford, nezvaní horníci se přistěhovali pod náš plac, takže nás místo prvního tréninku čekalo kolečko a lopata. Pokud jde o první trénink, tak jako první se ozval dech, který po tak dlouhé době nebylo možné ukočírovat. Pět minut na hřišti mně přišlo jako odehrát v mládí dva zápasy za sebou.

Prozraďte, v jaké kondici byli vaši spoluhráči a zanechala dlouhá pauza nějakou tu pavučinu v kabinách?

Tak jde o to, co se myslí slovem kondice? My jsme ji pořádně neměli ani na začátku sezony, kdy se ještě hrálo. Takže jsme ji v sobě ani po pauze nikde nenašli (směje se). A co se týče kabin, nikdo v klubu nepřekvapil, tudíž pavučiny zůstaly na stejném místě.

Kdybyste měl z vašeho týmu jmenovat spoluhráče, kteří na sobě očividně o pauze nejvíc pracoval a naopak největšího lenocha, koho byste prásknul?

Dobrá otázka. Jelikož nejsem práskač, tak bych řekl, že nejvíc jsem na sobě zapracoval já (usmívá se). Ale kdybych měl vyloženě jmenovat, pak rozhodně nejvíc do toho dal Dan Tichovský. Určitě byste nevěřili, ale dokázal i shodit kilo dolů. To by třeba takový Kuba Daniel se svým metrákem mohl závidět.

Krajské i okresní svazy nabízejí klubům červnové turnaje. Plánuje se váš tým zúčastnit? A jak se těšíte na návrat do zápasového režimu?

Ano, už jsme o tom diskutovali a přihlásili se. Určitě se těšíme, je vidět, jak to všem chybí zahrát si zase jako dříve. Jen doufáme, že se nám budou vyhýbat zranění.