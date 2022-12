Marku, před dvěma týdny jsme se rozloučili s podzimní částí sezony. Jaká z vašeho pohledu na Trutnovsku byla?

Letos byla nejdelší v historii co se týká jejího plánovaného konce! Protože má nyní okresní přebor šestnáct mužstev a nechtěli jsme extrémně moc hrát v pracovní dny, riskli jsme v našich podhorských podmínkách hrát až do 12. listopadu. A vyšlo nám to, počasí jakž takž drželo.

Pod hlavičkou OFS Trutnov se na podzim rozběhlo devět soutěží. Jste za tento počet rád? Ne všude se jím mohou předsedové jednotlivých svazů pyšnit.

Jo jo, to je bezvadné, hlavně dvě soutěže žáků a tři soutěže přípravek. Ale OFS je pouhým správcem toho, co vykonají samotné kluby, my se je snažíme v jejich fungování podporovat. Myslím, že se jim i snažíme všemožně vycházet vstříc, ale přesto největší dík patří přímo jim. Co je však obrovská škoda, to je fakt, že se nám nedaří přetavit množství dětí v jejich přechod do dorosteneckých družstev.

Obsazení které soutěže mládeže vám dělá radost největší?

To určitě neumím přímo specifikovat, protože každé družstvo dětí je důležité pro další fungování fotbalu v budoucnosti. Bez výchovy malých fotbalistů nebudou v budoucnu žádná mužstva dospělých, to je přímá úměra, což musí snad pochopit každý.

Vedle předsednictví na OFS Trutnov je Marek Pilný také fotbalovým rozhodčím vedeným u Řídící komise pro Čechy.Zdroj: Jan BartošAktivně fungují okresní výběry všech věkových kategorií. Jak jste zde spokojen s prací trenérů a dalších osob o výběry se starajících?

Výběry OFS se nám podařilo stabilizovat, za což musím poděkovat všem okolo výběrů. Výčet výběrů? Chlapecké U9, U10, U11, U12, U13, U15 a U17, dívčí WU11 a WU13, což je celkem devět výběrů! Dnes je systém výběrů takový, že v nich nestartují hráči klubů, které jsou zařazeny do systému republikových středisek (u nás tedy MFK Trutnov). Proto tam nejsou vždy „nejlepší z nejlepších“, ale právě tento systém dává šanci i hráčům z nejmenších klubů a dává možnost objevit ještě neobjevené talenty. Ale vrátím se k meritu věci – děkuji moc všem patnácti trenérům a trenérkám, kteří se v systému výběrů OFS Trutnov pohybují, trenéru GTM OFS Aleši Zahálkovi za jeho organizaci, klubu FK Volanov za poskytnutí hrací plochy pro tréninkovou činnost a určitě všem hráčům, hráčkám, rodičům, trenérům v klubech a samotným klubům. Děkuji!

Mimochodem není to tak dlouho, co jste obhájil pozici předsedy OFS Trutnov a přivítal ve výkonném výboru nové členy. Funguje v tomto ohledu na Trutnovsku vše podle představ?

No, už to budou skoro dva roky (usmívá se). Mojí myšlenkou je, že by výkonný výbor na nejnižší úrovni měl být vždy složen ze zástupců všech „profesí“. My ho máme tedy složený z trenérů, rozhodčích, hráčů, funkcionářů. Praktické zkušenosti z denního dění na okrese jsou tak velmi cenné pro naše fungování. I tady chci svým kolegům poděkovat za jejich zápal a angažovanost.

Nejsledovanější jsou i na Trutnovsku samozřejmě soutěže dospělých. Nejnižší třetí třídu jste ponechal ve dvou skupinách po osmi týmech. Co vás k tomu vedlo a byl to správný krok?

Pro a proti všem možným variantám je vždy dost podporovatelů jednotlivých modelů, ale opětovně rozhodla varianta rozdělení do dvou skupin teritoriálně a ještě byla podpořena kluby, které se k tomu mohly na můj mailový dotaz samostatně vyjádřit či jednu z variant podpořit. Myslím, že pak jarní část je pro kluby zajímavá tím, že se setkávají kluby s teoreticky podobnou výkonností.

Třetí třída zná složení skupiny o postup. Překvapil vás některý z jejich členů a koho na jaře favorizujete ve hře o přebor?

Myslím, že postoupila ta mužstva, která si to za celý podzim zasloužila, ale čtyřka favoritů je jasná – Pilníkov, Lánov, Mostek a Janské Lázně.

Momentka z utkání Volanov vs. Hajnice, kde se potkali obhájce titulu přeborníka s aktuálním lídrem tabulky.Zdroj: Veronika FiebigerováNaopak okresní přebor se vrátil k formě s šestnácti účastníky. Co říkáte na kvalitu soutěže, která dle většiny účastníků šla oproti loňsku hodně nahoru?

Soutěž je zatím velmi zajímavá, oživená o dva sestoupené týmy z první B třídy, štiku soutěže posílenou velmi zkušenými hráči známých jmen, slušně se drží i nováček z třetí třídy apod. Ale je také pravdou, že když utkání lepším týmům sedlo, byli jsme svědky několika dvouciferných výsledků, které však mnohdy souvisí se složitou personalistikou poražených. Jaro bude velmi zajímavé na špici, kde není zdaleka o ničem rozhodnuto a o sestupujících také ještě nemusí být jasno.

Postupové ambice neskrývají Spartak Hajnice a Jiskra Kocbeře. Co na jejich přetahovanou říkáte a kdo se podle vás bude na konci jarní části radovat?

Ambice jsou jedna věc, skutečná výkonnost druhá. Opakuji – věřím, že nás čeká velmi zajímavé jaro a třeba rozhodne úplně poslední kolo, kdy se tyto dva celky utkají navzájem. Ale aby se nakonec nesmál třetí vzadu.

Okresní přebor stále hrajete i vy za Poříčí u Trutnova. Kolik zápasů jste na podzim stihl a jak byste zhodnotil počínání mužstva v první polovině sezony?

No, nevím, nevím, jestli se k tomu mám vůbec vyjadřovat (směje se). Po únorovém zranění kolene (přetržený křížový vaz a přetržený postranní vaz) jsem „odehrál“ na podzim pouze dvě a půl utkání, které výsledkově zrovna vůbec nevyšly, takže lépe se k tomu nevracet. První část podzimu v Poříčí byla složitá nepřítomností mnoha zraněných opor a tréninkovou morálkou. Ke konci došlo k výraznému zlepšení a výsledek se dostavil v podobě výher nad několika favority a lépe umístěnými celky.

Vy jste některé duely i sám rozhodoval. Je pro vás velký rozdíl připravovat se na pískání zápasu v okrese nebo třeba České fotbalové lize?

Tak trochu rozdíl v tom opravdu je, ale pro mě utkání nižších soutěží nejsou vůbec žádným zlem, protože vždy jde o zajímavou zkušenost a i při rozhodování okresních utkání vás mohou nějaké situace lépe připravit na neočekávané situace v těch soutěžích vyšších.

Opomenout nesmíme ani Penzion Poříčí Okresní pohár mužů. Jaké máte ohlasy na povinnou účast všech 32 mužstev a jste rád, že k tomuto rozhodnutí po „hluchých“ ročnících došlo?

Já osobně to samozřejmě beru za plnohodnotnou soutěž jako každou jinou a doufám, že jarní vyvrcholení bude stejně povedené a společensky zajímavé, jako bylo finále posledního ročníku s vyvrcholením na stadionu ve Dvoře Králové nad Labem s velmi zajímavou návštěvou!

Už tuto sobotu začnou na mistrovství světa v Kataru vyřazovací boje. Koho považujete za favorita šampionátu a komu na turnaji nejvíc fandíte?

Na tuhle otázku odpovídám po skončení základních skupin a už nyní vím, že nic nevím… Takové množství překvapivých výsledků snad ani nepamatuji. Přesto si myslím, že vítěz nebude tak extra překvapivý a dočká se ho některý z největších favoritů. Umím si představit finále Brazílie versus Francie. Jinak dlouhodobě jsem fanouškem Chorvatska nejen pro jeho hru, ale také pro svoji dovolenkovou věrnost jeho krásným místům (úsměv).

Jedním z favoritů na zisk titulu mistra světa jsou pro Marka Pilného Brazilci.Zdroj: ČTK

Pamatujete šampionát, na němž by docházelo k více překvapivým výsledkům? Který zatím nejvíc šokoval vás?

Víceméně o tom mluvím již v předešlé odpovědi, ale celkově – kdo očekával postup Austrálie, Jižní Koree a dokonce Japonska či Maroka z prvního místa skupiny? Ten, který na to vsadil, je určitě spokojenější než ten, co vsadil hodně přes sto tisíc na jedničku v souboji Argentina – Saudská Arábie.

Blíží se vánoční svátky a konec roku 2022. Co byste popřál příznivcům fotbalu na Trutnovsku?

Asi jako každý rok přeji všem jen samá vítězství (ale není tragédií občas i prohrát), co nejméně potíží jejich oblíbených týmů a víru v to, že se svět zase vrátí k normálu. Současná energetická a válečná krize určitě ovlivňuje fungování klubů i na naší úrovni a tak doufám, že dotace, poskytnutá v listopadu tohoto roku všem klubům OFS Trutnov ve výši dvě stě dvacet tisíc korun z rozpočtu OFS, bude alespoň malou náplastí na nynější potíže. V období vánočních svátků všem přeji potkávání se se svými nejbližšími a pohodu bez nejmenších potíží.