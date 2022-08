Rubrika Kanonýr týdne hlásí další přírůstek a tentokrát se Krkonošský deník za úspěšným střelcem vydal do Žacléře. Právě zde totiž sídlí útočník PATRIK ONDRÁŠKO (29) , jenž v sobotním utkání Okresního přeboru na Trutnovsku stihl do sítě soupeře ze Svobody nad Úpou nasázet čtyři trefy. Která byla nejhezčí? Musel něco hodit do týmové kasy? Na to i jiné otázky odpovídal dnes již zkušený borec čtyři dny po zápase.

Patriku, čtyři góly v jednom zápase, mám takový pocit, že u vás tomu není poprvé, pletu se? Kdy se podobný počin povedl naposledy?

Ne neplete se, párkrát už se mi to v mé kariéře povedlo. Naposledy však asi před třemi lety, když jsme postupovali z okresu.

Nevídané kanonády. Kocbeře a Žacléř si na hřištích soupeřů nebraly servítky

Ještě před utkáním ve Svobodě jste hráli na hřišti Mladých Buků. Co stálo za vaší porážkou 0:2?

Tam bylo úplně všechno špatně, nikomu se nedařilo vůbec nic. Do toho se nám do konce sezony zranil brankář a já za něj musel zaskočit. Už to byl ten důvod neúspěchu (usmívá se).

Patrik OndráškoZdroj: Renata JírováVe Svobodě už to bylo jiné kafe. Sedl celému týmu zápas přesně podle představ?

Myslím si, že zápas se nám povedl, tedy až na ty hrůzostrašné dvě minuty, kdy jsme nechali soupeře vrátit se dvěma góly do zápasu. Víme však, že pořád je co zlepšovat a náš mladý tým potřebuje víc takových zápasů.

Do sítě soupeře jste přesně mířil ve 26., 37., 53. a 71. minutě. Popsal byste mi jednotlivé góly? A který byl vůbec nejpovedenější?

Nebyly to nějaké krásné góly. Ale první byl asi nejpovedenější. Padl po krásné akci Lukáše Cvika po pravé straně. Obešel dva nebo tři protihráče a namazal mi to někam na penaltu. Já už jsem měl lehkou práci to zakončit. Druhý gól byl po odrazu ve vápně soupeře, kdy se míč dostal až ke mně a já jsem to trefil na zadní tyč. Třetí a čtvrtý gól byl vždy hlavou, kdy třetí byl ze hry po krásném centru Romana Haviára, poslední po rohu Lukáše Cvika.

Baník hrál poslední tři sezony krajskou soutěž I. B třídy. Mrzí vás hodně, že jste se vrátili zpět do okresu? A jaké zde máte sezonní ambice?

Je to tak, poslední tři sezony se tu hrála B třída, která by se tu měla hrát každý rok. Jenže po poslední nevydařené sezoně, kde bylo snad všechno proti nám, to ani jinak asi dopadnout nemohlo. Ambice já i Baník máme vždycky nejvyšší, to znamená vyhrát každý zápas a chtít skončit co nejvýše.

Pokud byste chtěli myslet na nejvyšší příčky, které soupeře a proč považujete za největší konkurenci?

Určitě na ně letos myslíme. Rozhodně to bude Jiskra Kocbeře, kde mají velmi kvalitní kádr a v létě ještě sehnali velmi dobré posily. A ještě to vypadá na mužstvo z Hajnice, který také velice dobře posiloval a mají zároveň hodně vysoké ambice.

Jeden z velkých favoritů vás čeká už v dalším kole, kdy do Žacléře přijede právě ambiciózní Hajnice. Všiml jste si, jaká jména tento klub v létě přivedl do sestavy? A co na to říkáte?

Ano, na zápas se velice těším. Rozhodně jsem si všiml kvalitních posil z České Skalice a samozřejmě po celém okrese známého Petra Kobose. Myslím si, že Hajnice má ty nejvyšší ambice, ostatně stejně jako my. Věřím, že pro náš mladý tým to bude jen ta lepší zkušenost.

V okresním poháru končí obhájce trofeje. Největším překvapením postup Lánova

Není tajemstvím, že se v Žacléři schyluje k modernizaci chátrajícího fotbalového areálu. Věříte, že si nejen na novém trávníku, ale i před novými kulisami brzy zahrajete?

Věřím, že si v novém areálu zahraju za co možná nejkratší možnou chvíli a rozhodně už se na to těším.