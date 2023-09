V sedmém dějství Pivovar Trautenberk Okresního přeboru mužů se střelecky prosadili všichni tři nejlepší kanonýři soutěže. A to dokonce dvakrát. V souboji Pilníkova proti houževnatému Baníku ze Rtyně v Podkrkonoší se blýskli Pavel Meliš (dohromady již 9 branek) s Alešem Starým (8), Sokol Bílá Třemešná zase v utkání s Rudníkem využil střeleckého příspěvku Jana Jákla (9).

V loňské sezoně fotbalisté Volanova nastříleli v obou zápasech proti Starým Bukům po třech gólech, v sobotu však vyšli střelecky naprázdno. | Foto: Veronika Fiebingerová

Hned několik vcelku jednoznačných výsledků nabídlo 7. kolo Pivovar Trautenberk Okresního přeboru mužů na Trutnovsku. Lídr tabulky Spartak Hajnice si poradil s prestižním derby zápasem na půdě Vítězné. Nutno ale dodat, že domácí celek nenechal rivalovi nic zadarmo.

Po bezbrankovém poločase otevřel skóre hostující Böhm a odpor snaživého soka zlomily až dvě hajnické trefy v 86. minutě, kdy se prosadili exdivizní Martinové Škoda s Kejzlarem.

V tabulce druhá Bílá Třemešná na svém hřišti hostila Rudník a čekalo se, jak se domácí vypořádají se soupeřem, který hrál ještě na jaře krajskou soutěž. Odpověď přišla brzy, domácí totiž zahájili utkání výborně a ve 24. minutě vedli už 3:0. Skórovali Martin, Jaroslav a Jan Jáklovi, ještě před pauzou stihl Martin čtvrtou branku a po přestávce Honza zvyšoval na 5:0. Alespoň čestný úspěch Rudníku zaznamenal pěknou ranou Kaprál.

Také ve Volanově se čekalo vítězství domácí party nad oslabeným celkem Starých Buků. Hosté ale favorita nenechali ani jednou skórovat a z utkání si odvezli cenný bod. Za zmínku jistě stojí neproměněný pokutový kop volanovského Michala Vaniše, jenž v souboji s gólmanem Tomášem Karešem vůbec netrefil branku.

Na branky nejbohatší byl naopak šlágr kola mezi Pilníkovem a Rtyní v Podkrkonoší. V divokém prvním poločase vedli domácí po pěti minutách už 2:0 a po dvou trefách Meliše odcházeli do kabin s náskokem 4:2. V 66. minutě Šulitka snížil na rozdíl jediného gólu a Spartak uklidnily až dvě branky kanonýra Starého.

Fotbalové publikum v Dolní BrannéZdroj: Zdeněk MaturaV dobré pohodě se na začátku podzimu nacházejí fotbalisté Žacléře a pro již čtvrtou výhru si zajeli na hřiště Strážného. Na úvodní gól Vondráka ještě krásnou ranou odpověděl Pokorný, po vlastní brance ze závěru poločasu však domácí opustilo střelecké štěstí a z vyrovnaného souboje odešli s prázdnou.

Zbylé tři souboje patřily k těm z dolních pater tabulky. Bohuslavice nad Úpou gólem Martina Klejny prohráli důležitý souboj s Mladými Buky 0:1 a Tatran Hostinné doma jasně přehrál Poříčí u Trutnova 4:0. V první půli branky stříleli Hnízdil s Lubošem Kracíkem, po pauze pak Klacek a Maličký.

Vůbec největší rozdíl ve skóre byl mezi Podhůřím a Libotovem. Nováček přeboru si z Harty odvezl pověstného bůra. Dvakrát se trefil Zdeněk Smejkal, po trefě přidali Holas, David Zdržálek a Rylich.

Již ve středu bude čtyřmi zápasy dohráno vložené 1. kolo. Fotbalisté Bílé Třemešné se proti Žacléři pokusí vrátit do čela tabulky, k čemuž by jim stačil i bod. Volanov si pojede napravit reputaci do Vítězné a zajímavý by mohl být souboj tabulkových sousedů z Mladých Buků a Rudníku. To ostatně platí i o utkání Podhůří versus Poříčí u Trutnova.

Pivovar Trautenberk Okresní přebor II. třídy

Vítězná – Hajnice 0:3 (0:0). Branky: Böhm, M. Škoda, M. Kejzlar. Bílá Třemešná – Rudník 5:1 (4:0). Branky: M. Jákl 2, Jan Jákl 2, Jaroslav Jákl – A. Kaprál. Pilníkov – Rtyně v Podkrkonoší 6:3 (4:2). Branky: Meliš 2, Starý 2, Mihálka, M. Kulda – Hoffman, Litko, O. Šulitka. Strážné – Žacléř 1:2 (1:2). Branky: Vl. Pokorný – Vondrák, vlastní (A. Zajíc). Hostinné – Poříčí u Trutnova 4:0 (2:0). Branky: Hnízdil, L. Kracík, Klacek, Maličký. Bohuslavice nad Úpou – Mladé Buky 0:1 (0:1). Branka: Klejna. Podhůří – Libotov 5:0 (2:0). Branky: Smejkal 2, Holas, D. Zdržálek, Rylich. Volanov – Staré Buky 0:0.