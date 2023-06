Gólman Petr Kobos si ve své bohaté kariéře vyzkoušel řadu fotbalových angažmá. Zachytal si Českou fotbalovou ligu, roky působil v divizi, své umění prokazoval v krajském přeboru, I. A třídě i I. B třídě. Letos si ale premiéru odbývá v okresním přeboru a už tuto sobotu jej v dresu Spartaku Hajnice čeká velký šlágr o první místo.

Petr Kobos byl výraznou postavou nedávného utkání na hřišti Bílé Třemešné, kde Hajnice dvěma góly v závěru vyhrála 2:0. | Foto: Renata Jírová

Spartak Hajnice byl po celou sezonu Okresního přeboru Trutnovska lídrem soutěže a v předposledním kole dostal ideální příležitost dovršit cestu za titulem přeborníka. Stačila maličkost – porazit v domácím prostředí o záchranu bojující Poříčí u Trutnova. Favorit to však nezvládl. V utkání jako první inkasoval a až trefou v 93. minutě odvrátil blamáž a duel dovedl do penaltového rozstřelu, který nakonec ovládl.

V tabulce tak druhé Kocbeře stále „dýchají“ a vědom si toho je i brankářská opora Hajnice Petr Kobos (46), jenž v pozvánce na velký šlágr prozradil, s čím jeho tým k sezonnímu finále pojede.

Petře, jak se těšíte na zápas, který je označován za velké sezonní finále?

Samozřejmě se na něj těším a myslím, že se těší celý náš mančaft. Na téhle úrovni to pro mě bude velká premiéra. Musím říct, že se v okresním přeboru stále spíš rozkoukávám, ale rozhodně se na zápas těším.

Momentka z utkání Hajnice v Bílé TřemešnéZdroj: Renata JírováPopsal byste, jak sobotním utkáním žije kabina? Je duel v Kocbeřích velkým tématem?

Tématem je tento duel už od závěru minulého utkání proti Poříčí. Bohužel jsme ho nezvládli, chtěli jsme vyhrát za tři body a do Kocbeří jet už jen na výlet. Takhle sice pořád můžeme prohrát, ale zase ne moc (směje se). Přesto si věříme, určitě nechceme hrát nějakého zanďoura a jedeme tam vyhrát. Všichni jsou na zápas nažhavení, spíš si říkám, abychom nebyli až přemotivovaní.

Jak jste naznačil, před týdnem jste měli jedinečnou šanci získat titul přeborníka už před posledním kolem. Poříčí u Trutnova jste ale doma neporazili. Co se stalo?

Nechci se nějak vymlouvat, ale naše sestava už zdaleka není optimální. Bojujeme s absencemi, přišla marodka, do toho nějaké tresty. Už po osmi minutách musel pro zranění odstoupit Martin Škoda, v útoku nám chyběli oba naši střelci. Musíme se sestavou hýbat a na kvalitě je to pak znát. Do toho zaslouží pochvalu i soupeř, každý se proti nám vyhecuje k nejlepšímu výkonu.

Cítíte po nečekané bodové ztrátě nervozitu?

To ani ne, osobně vidím jiný problém. Těžko si zvykám, že v téhle soutěži nikdy nevíte, co od soupeřů čekat (usmívá se). Nelze se nijak připravit, je to vždycky nevyzpytatelné. Nervózní ale určitě nejsem. Každý zápas si maximálně užívám, v tomhle věku jsem hlavně rád, že jsem zdravý, jak už ale pořádně netrénuji, není to ono.

S jakou taktikou do Kocbeří pojedete, když vám v uvozovkách stačí prohrát o čtyři branky?

Slyšeli jsme, že nás nečeká zrovna ideální hřiště, na nějakou kombinaci to asi nebude. Zkusíme hrát po našem, budeme se snažit nakopávat míče na útočníky a jejich úkolem bude podržet balon a něco vepředu vymyslet. Každopádně jedeme do Kocbeří vyhrát, nikdo nechce případný titul slavit porážkou 0:3.

Co vám o soupeři ukázal podzimní duel, který jste vyhráli 4:0?

Předně nám potvrdil, že Kocbeře patří v soutěži mezi ty nejkvalitnější soupeře. Ve svém středu mají spoustu zkušených kluků z Trutnova nebo Dvora, jsou fotbaloví. Za všechny zmíním Kila (Martin Kilevník), který je v týmu i celé soutěži velkou postavou. U nás hrál napůl nemocný, celkově měli problémy se sestavou, zatímco my byli kompletní. Na začátku zápasu Kocbeře nedaly penaltu a postupem času bylo utkání v naší moci.

Petr Kobos a třemešenský Jan ZivrZdroj: Renata JírováOkresní přebor jste si zahrál hádám poprvé v kariéře. Jak se vám jeho kvalita na Trutnovsku líbila?

Jo, to máte pravdu. Od některých hráčů jsem v přeboru čekal víc, je tu ale vidět i řada kluků, kteří by klidně měli na B třídu, možná i A třídu. Některé týmy jsou tu fotbalově vyzrálé, hraje tu dost starších fotbalistů, kteří to stále mají v noze, už je to ale pomalejší. Většinou se rozhoduje ve druhých poločasech, kdy se ukazuje, kdo má trochu naběháno.

Víte už nyní, zda budete ve Spartaku Hajnice pokračovat i v další sezoně?

Vedení oddílu se mě již ptalo, zda nemám zaječí úmysly, ale já tu chci pokračovat. Fotbal tu vede pan Švorc, je to super chlap. Navíc se těším na nové hřiště, nové kabiny. Mám zprávy, že v Hajnici vždycky na fotbal chodilo hodně lidí. Už teď nám jezdí fandit ve velkém počtu, za což jim patří dík. V týmu plánuji zůstat a těším se na novou sezonu.