Šest z posledních sedmi ročníků vyhráli Dědci Náchod. Triumfovali dokonce v posledních čtyřech sezonách. Nyní se ale museli sklonit před soupeři z Ostravy, kterým podlehli v semifinálovém klání, jež navíc rozhodoval jediný gól v prodloužení.

Tradice v podobě koupele vítězů v řece Úpě se musí dodržovat. A co teprve s místním vodníkem. Letošní Superhapostar nebyl výjimkou. | Foto: Alena Toholová

Havlovický sportovní areál hostil o prvním zářijovém víkendu poslední ze série místních turnajů v malé kopané. Po nejslavnějším klání HAPO a následných akcích pro fotbalisty nad 40 a nad 60 let, přišel na řadu turnaj pro fotbalisty nad 50 let Superhapostar.

Ten zažil velkou premiéru. Mezi vítěze „svaté čtveřice“ turnajů se vůbec poprvé v historii zapsal celek z Ostravy, přesněji tým pod názvem Atletico Tequila. Jednalo se o 22. ročník a nutno hned na úvod říci, že výsledky byly maximálně vyrovnané. Vždyť pouze jeden z šesti zápasů o konečná umístění skončil v normální hrací době. Čtyřikrát padlo rozhodnutí v prodloužení, jednou se dokonce kopaly penalty.

Letos se na Superhapostar představilo devět mužstev, která byla rozlosována do dvou základních skupin, kde se hrálo systémem každý s každým. Po jejich odehrání přišla na řadu semifinálová utkání a duely o konečná umístění. Po předání cen nemohla chybět tradiční koupel vítězného mužstva s havlovickým vodníkem v tentokrát zcela hnědé a trochu vzedmuté Úpě.

Pohled do výsledků o umístění

1. semifinále: Honza Garda Most – Sedláci Chlumec 4:1 (Broum 2, Vitovský, Matys – Schetlhauer. 2. semifinále: Atletico Tequila Ostrava – Dědci Náchod 1:0 po prodloužení (Kolář). Utkání o 7. místo: FC Sharp Pardubice – HAFA Havlovice 1:1, na penalty 2:1. Utkání o 5. místo: Kopáči Červený Kostelec – Pražská Trutnov 4:3 po prodloužení. Utkání o 3. místo: Sedláci Chlumec – Dědci Náchod 2:1 po prodloužení (Šanda, Zeman – M. Vejprava). Finále: Atletico Tequila Ostrava – Honza Garda Most 2:1 po prodloužení (Dvořáček, Blahuta – Klopot).

Po zápasovém zápolení nemohlo následovat nic jiného než slavnostní předání cen všem zúčastněným.Zdroj: Alena Toholová

Více než stovka hráčů nad 50 let předváděla po celý den na obou hřištích fotbal, který je jejich celoživotní láskou. Ač mohla některým po právu chybět rychlost, přehled a fotbalové parády o to víc zkušenějších fotbalistů diváci odměňovali častým potleskem. Na plynulost hry tentokrát dohlíželi arbitři Václav Vinš, Radek Čáp a Jarda Prouza. Turnajovým zdravotníkem byl tradičně Jarda Prouza, jenž má společně s Alenou Toholovou, Zdeňkem Honzerou, Petrem Hejnou, Jardou Balcarem, Denisem Laštovičkou a vodníkem Jardou Dufkem hlavní podíl na zdárném průběhu letošního ročníku. Velké poděkování patří zároveň Mirkovi Borůvkovi, který všechny havlovické turnaje, s nimiž je zároveň a na prvním místě spjatý Miloslav Tohola, pečlivě zaznamenává do statistik.

Sestava vítězů: Bartlik, Popelka, Rozsypal, Romaněnko, Kolář, Gloza, Majkut, Blahuta, Bysek, Křibek, Dvořáček, Kuska, Flaušinger.

Konečné pořadí Superhapostar

1. Atletico Tequila Ostrava, 2. Honza Garda Most, 3. Sedláci Chlumec nad Cidlinou, 4. Dědci Náchod, 5. Kopáči Červený Kostelec, 6. Pražská Trutnov, 7. FC Sharp Pardubice, 8. HAFA Havlovice, 9. FC Orel Zbečník.

Individuální ocenění v turnaji

Nejlepší brankař: Miroslav Brániš (Dědci Náchod)

Nejlepší hráč: Karel Havlíček (Kopáči Červený Kostelec)

Nejlepší střelci: Rosťa Broum (Garda Most) a Libor Dvořáček (Atletico Tequila Ostrava) oba 5 branek.

Cena fair play: Libor Lokvenc (FC Orel Zbečník)