Pořádně divoké bylo čtyřiadvacáté dějství Pivovar Trautenberk Okresního přeboru mužů na Trutnovsku. Osm utkání nabídlo fotbalovým příznivcům dohromady 56 (!) branek, což činí průměr rovných sedm gólů na zápas. Na dvou hřištích padlo dokonce po jedenácti trefách.

Devět branek nabídl souboj Sokola Staré Buky s Tatranem Hostinné. Hostující hráči vyhráli nečekaně hladce 7:2 a v tabulce přeboru poskočili na desátou příčku. | Foto: Rostislav Zolman

Lídr tabulky z Hajnice na svém trávníku přivítal soupeře ze Strážného a o vítězi bylo rozhodnuto už po prvním poločase, který favorit vyhrál 5:0. Dvěma góly se o to přičinil kanonýr Martin Škoda, jenž na čele střelecké tabulky s šestadvaceti trefami dorovnal ve 24. kole neúspěšného Aleše Starého.

Více branek už vedoucí tým soutěže nevstřelil a se svými fanoušky se tak Spartakovci mohli přemístit na stadion v Bílé Třemešné, kde se hrál šlágr mezi druhým a třetím celkem tabulky.

Vítězné kolečko pilníkovského SpartakuZdroj: TJ Spartak PilníkovDomácí tu proti Pilníkovu zvládli lépe oboustranně velmi kvalitní první půli, po níž vedli 3:2, po pauze ale z několika šancí pojistku nepřidali a v závěru zápasu přišel trest. Dvěma krásnými góly se prosadil Jakub Kulda, čímž dokonal hattrick a navíc svému týmu zajistil cenné vítězství. Hrálo se mimochodem před návštěvou kola a k nadstandardní úrovni zápasu přispěla svým výkonem i trojice rozhodčích v čele s Dmytrem Ilchenkem.

Zaváhání třemešenského Sokola využili fotbalisté Volanova, kteří po nerozhodném poločase vyhráli derby v Mladých Bukách hladce 5:1. Dvakrát se dokázal prosadit Matyáš Rada, trefili se i oba bratři Voňkové.

Duel dvou celků s výbornou jarní formou se hrál ve Rtyni v Podkrkonoší a místní Baník ve druhé polovině sezony jako první tým dokázal vyzrát na jarní štiku z Vítězné. Výsledek 3:0 domácím zajistily góly Tišlera, Michala Novotného a Trávničky.

Před vlastními fanoušky uspěl také druhý Baník, tentokrát ten ze Žacléře. Proti Poříčí u Trutnova byly tři body povinností, po brzké brance Jakuba Potočka ale musel favorit stav otáčet, což se mu povedlo až po přestávce.

Fotbalisté Baníku Žacléř utnuli třízápasovou sérii porážek, když doma přehráli Poříčí u Trutnova 3:1.Zdroj: TJ Baník Žacléř

I bez svého kanonýra Filipa Čápa si slušně zastříleli fotbalisté Rudníku. Ti sice od druhé minuty prohrávali s Podhůřím 0:1 gólem Smejkala, poté ale poslednímu celku tabulky nadělili deset branek, když se třikrát prosadil Martin Kučeravý, dvakrát do černého mířil David Čáp.

Vyrovnaná partie se čekala od souboje Starých Buků s Hostinným, do něhož šli v roli favorita domácí. Jenže Tatran předvedl výborný výkon, jen za úvodních 22 minut třikrát skóroval a nakonec utkání vyhrál vysoko 7:2. Jediným dvougólovým střelcem byl přitom Denis Horák.

Fotbalisté Libotova měli po utkání co slavit.Zdroj: Týna VoňkováA na závěr tradičního souhrnu nejdivočejší přestřelka. Hráči Bohuslavic nad Úpou do Libotova dorazili s vírou, že v případě vítězství stáhnou náskok na rivala na pouhý jeden bod. Vstup do zápasu měli vynikající a než se domácí hráči rozkoukali, prohrávali v 19. minutě (!) 0:5.

Jenže ani tento stav vítěze utkání neurčil. Jakub Pitro totiž dvěma góly ještě před pauzou snížil, v první minutě druhé půle dokonal hattrick a poté jeho spoluhráči skóre dokonale otočili, když vítězný gól zaznamenal v 74. minutě Tomáš Novotný.

24. kolo: Hajnice - Strážné 5:0 (5:0). Branky: M. Škoda 2, Kejzlar, Turner, Seifert. Rozhodčí: L. Nývlt. Hráno bez karet. Diváci: 60. Bílá Třemešná - Pilníkov 3:4 (3:2). Branky: Prokůpek 2, Jan Jákl - J. Kulda 3, Meliš. Rozhodčí: Ilchenko. ŽK: 3:2. Diváci: 150. Mladé Buky - Volanov 1:5 (1:1). Branky: Michael Štěpánek - M. Rada 2, T. Voňka, M. Voňka z pen., Mach. Rozhodčí: Wiesner. ŽK: 3:2. Diváci: 92. Rtyně v Podkrkonoší - Vítězná 3:0 (1:0). Branky: Tišler, M. Novotný, Trávnička. Rozhodčí: Rohrbacher. ŽK: 3:3. Diváci: 90. Žacléř - Poříčí u Trutnova 3:1 (1:1). Branky: D. Hradecký, Fidranský, P. Ondráško - J. Potoček. Rozhodčí: Serbousek. ŽK: 2:1. Diváci: 140. Staré Buky - Hostinné 2:7 (1:4). Branky: Wimmer, D. Kovář - D. Horák 2, Hák, J. Novotný, Hnízdil, T. Maličký, R. Vitík. Rozhodčí: Špáta. ŽK: 1:1. Diváci: 90. Rudník - Podhůří 10:1 (5:1). Branky: Kučeravý 3, D. Čáp 2, Prouza, Pham, J. Matějka, J. Frýba, J. Kováč - Smejkal. Rozhodčí: P. Přiklopil. ŽK: 0:1. Diváci: 80. Libotov - Bohuslavice nad Úpou 6:5 (2:5). Branky: J. Pitro 3, T. Novotný 2, B. Hradecký - Sunek 3, T. Vlček, Budai. Rozhodčí: Mader. ŽK: 2:3. Diváci: 40.

Jedním ze šlágru víkendového 25. kola jistě bude duel Volanova se Rtyní v Podkrkonoší, na tři zápasy se však půjde již ve středu. V dohrávkách 15. kola se od 17 hodin potkají Rudník vs. Hajnice, Bílá Třemešná vs. Hostinné a Rtyně v Podkrkonoší vs. Žacléř.

TOP KANONÝŘI OP

26 branek: Aleš Starý (TJ Spartak Pilníkov) a Martin Škoda (SK Spartak Hajnice). 23 branek: Filip Čáp (TJ Rudník) a Pavel Meliš (TJ Spartak Pilníkov). 19 branek: Jan Jákl (TJ Sokol Bílá Třemešná). 17 branek: Martin Kejzlar (SK Spartak Hajnice) a Ondřej Šulitka (TJ Baník Rtyně v Podkrkonoší). 16 branek: Jakub Kulda (TJ Spartak Pilníkov). 15 branek: Jakub Pitro (FC Libotov). 14 branek: Luboš Gábriška (Sokol Vítězná) a Patrik Ondráško (TJ Baník Žacléř).